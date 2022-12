Možnost mimořádných odpisů pokračuje i pro rok 2023. Kdy je můžete využít?

Kdy mohu použít mimořádné odpisy?

Mimořádné odpisy může poplatník využít v případě, že pořídil hmotný majetek, který je zařazen v první nebo druhé odpisové skupině, a to v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině se tak odepíše za dvanáct měsíců a majetek zařazený v druhé odpisové skupině za dvacet čtyři měsíců, oproti standardním třem a pěti letům. Poplatníci si tak mohou i nadále rychleji snížit základ daně.

Do první a druhé odpisové skupiny typicky patří například počítače, kancelářské zařízení, nábytek, ale také třeba automobily. Zařazení dlouhodobého majetku do jednotlivých odpisových skupin je uvedeno v příloze zákona o daních z příjmů.

Jaké jsou další podmínky pro využití mimořádných odpisů?

Aby mohl poplatník mimořádné odpisy využít, musí být tento majetek pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Poplatník, který tento majetek pořizuje, musí být prvním odepisovatelem.

Mimořádné odpisy však nelze použít vždy. Zákon o daních z příjmů omezuje jejich použití u takového majetku, u kterého se stanovují odpisy časově nebo výkonově. Jedná se například o právo stavby, formy nebo šablony.

Jak vypočítám mimořádné odpisy?

Dlouhodobý majetek patřící do první odpisové skupiny bude odepisován 12 měsíců namísto standardním letům. Platí zde však speciální pravidla. Majetek se neodepisuje tak jako v případě ostatních daňových odpisů ročně – tj. ve výši ročního odpisu, ale s přesností na kalendářní měsíce. Majetek patřící do první odpisové skupiny se tak bude odepisovat rovnoměrně bez přerušení. Pokud by byl majetek pořízen například koncem roku, jako odpis se uplatní jen poměrná část za příslušný počet kalendářních měsíců.

V případě, že byl pořízen majetek, který patří do druhé odpisové skupiny, bude tento majetek odepisován po dobu 24 měsíců namísto standardním pěti letům. I zde platí, že se majetek odepisuje rovnoměrně a bez přerušení s přesností na měsíce. Vzhledem k tomu, že je zde delší doba odepisování, je výpočet odpisů trochu složitější než v případě majetku patřícího do první odpisové skupiny.

V případě majetku zařazeného do druhé odpisové skupiny se odepisuje bez přerušení po dobu 24 měsíců s tím, že v prvních dvanácti měsících poplatník uplatní odpisy ve výši 60 % vstupní ceny majetku a v dalších dvanácti měsících, které bezprostředně navazují na prvních dvanáct měsíců, odepíše zbývajících 40 % vstupní ceny majetku.

Na co si dát při použití mimořádných odpisů pozor?

Pokud se poplatník rozhodne, že využije mimořádné odpisy, musí myslet na to, že mimořádné odpisy se stanovují s přesností na celé kalendářní měsíce. Mimořádné odpisy nejsou stanoveny jako roční odpisy, tak jak je tomu například u rovnoměrných nebo zrychlených daňových odpisů.





Pokud bude u majetku zvolena metoda mimořádných odpisů, odpisování se zahájí od měsíce následujícího, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. Mimořádné odpisy také nelze přerušit a nelze je ani uplatnit v nižší hodnotě. Pokud by například došlo k rozhodnutí, že podnikatel mimořádné odpisy nechce uplatnit, neuplatní je už nikdy a odpisy propadnou.

V případě, že by bylo na majetku, u něhož jsou uplatňovány mimořádné odpisy, provedeno technické zhodnocení, nebude toto technické zhodnocení zvyšovat cenu majetku. Takové technické zhodnocení se zařadí do odpisové skupiny dle odpisové skupiny majetku, na kterém bylo technické zhodnocení provedeno. Následně bude toto technické zhodnocení odepisováno podle zákona o daních z příjmů.

Jak se o mimořádných odpisech účtuje v účetnictví?

Mimořádné odpisy jako takové se v účetnictví nijak neprojeví. Hodnota mimořádných odpisů se zohlední až při sestavování daňového přiznání.

Při stanovení odpisů je tak nutné rozlišovat účetní a daňové odpisy. Zatímco účetní odpisy vyjadřují opotřebení majetku v korunách, prostřednictvím daňových odpisů dochází ke snižování základu daně.

