Musel si zvyknout, že Chorvaté mají na vše čas. Jak se mu v Chorvatsku podniká?

Od zamilování k první vile

Jakub Čejka vzpomíná, jak při jedné z dovolených v Chorvatsku při koupání v moři a pobytu na pláži narazil na reklamu od jisté slovenské společnosti, která vyrábí domy a plánuje projekt výstavby domů u nedalekého přístavního městečka Drage. Jemu a jeho rodině to nedalo, vyrazili se tam podívat a na místě bylo v zásadě rozhodnuto, že tam něco koupí. Bylo to tehdy zamilování na první pohled, které podle Jakuba stále trvá. Na místě ho učarovala poloha pozemku a také jeho mírná svahovitost, která z něj dělá amfiteátr a tím pádem má každá vila úžasný výhled na ostrovy Národního parku Kornati. Ohraničenost dělá z rezortu bezpečné místo pro hosty a nedaleko jsou tři pláže určené jen pro jeho obyvatele.

Jakub má vystudované hotelnictví a další vzdělání zaměřené na ekonomii, takže bylo logické, že do něčeho podobného někdy „spadne“. Nevěřil ale, že to bude tímto způsobem. Dříve jsem si myslel, že budu managovat nějaký hotel, kam mě někdo najme, ale že bych při dovolené narazil na nemovitost, do které zainvestujeme a rovnou ji budeme provozovat, to bych si tehdy na škole nedokázal představit, usmívá se. Takové ambice totiž neměl vždycky. Nyní je ale také sebevědomější. Před deseti lety zakládal kavárnu v Domě umění v Ostravě, a i když to ve výsledku nedopadlo dobře, spoustu věcí se na tom naučil. Myslím, že nebýt kavárny, nezískám ty zkušenosti ani odolnost proti stresu a podobně, doplňuje.

V začátcích byly problémy s internetem

Nejprve tedy byla jedna vila, ta se postupně rozšířila až na část resortu. Když se dařilo, každý rok přikupovali jednu vilu a nyní mají čtyři a další pomáhají obsluhovat. Jak už to tak v podnikání bývá, začátky byly složité. První dva roky se seznamovali se základy a také s tím, jak je to v Chorvatsku se živnostmi nebo daňovou problematikou a podobnými povinnosti. Na úřadech vám nikdo nerozumí, vy nerozumíte jim a oni se ani nesnaží, aby vám rozuměli, popisuje Jakub s tím, že věci typu internetové připojení, doprava, právníci nebo účetní byly bez nějakého poradenského subjektu náročné. Internet jsem dořešil až minulý rok na podzim, po pěti letech, protože Chorvatsko je specifické tím, že nemá zasíťovanost a na pobřeží nejdou natáhnout optické kabely. Nyní nabízíme i ostatním resortům internet pomocí Starlinku, dodává.





Jakub Čejka vzpomíná, že mu první sezóna umožnila prověřit si poznatky ze střední a vysoké školy. Ve skutečnosti toho však moc nebylo, protože se nejedná o úplně klasický hotelový byznys. Spíše mě to naučilo nebýt až takový skrblík a myslet i na investice, které zákazník ocení a využije. Například úložné systémy, využití kapacity zahrady nebo zajištění jacuzzi a dalšího vybavení, upřesňuje. Právě na jacuzzi vířivce nebo například na playstation konzoli si v Buqez zakládají. Vily mají různé majitele, ale všechny jsou plně vybavené a majitelé si mohou určit, co vše tam chtějí mít.

Národní parky i historická města

Z každé verandy vily je výhled na Národní park Kornati. Je to jen několik kroků na pláž. Ta je kamínková s postupným vstupem do azurového moře. Samotný resort je umístěný mezi historická města, na severu je Zadar, na jihu Šibeník a Split, a když se vydáte do vnitrozemí, můžete navštívit spoustu dalších historických památek. Pro Jakuba je srdeční záležitostí Zadar, který je poměrně malý (menší než Olomouc) a jsou tam kavárny a restaurace. „Od Buqezu je to všude blízko, můžete zde jezdit na kole nebo se vydat do Národního parku Krka nebo Kornati, kde jsou nejkrásnější vodopády v Chorvatsku,“ doporučuje.

V Buqez nabízejí hostům také slevu na nejrůznější zážitky v okolí, jako je například návštěva nedalekého aquaparku, plavba na jachtě nebo poznávání podvodního světa. Kamkoliv jedeme třeba i na výlet v Chorvatsku, po cestě už si děláme nějaké body, které musíme navštívit. Tam ochutnáme jídlo nebo něco vyzkoušíme a potom se domlouváme s majitelem nebo manažerem, abychom to mohli zprostředkovat svým lidem. Nechceme totiž nabízet nic, co bychom sami nevyzkoušeli a nehodnotili kladně, říká Jakub Čejka.

Nahlédněte do Chorvatska

„Nejprve uspěj doma, pak jdi do zahraničí“

V Buqez se nejprve zaměřili na českou klientelu, protože jim nedávalo smysl hned expandovat. Jejich cílem bylo vyzdvihnout unikátnost vil, jejich design, ale také umístění a přidanou hodnotu pro všechny věkové kategorie v podobě klidu a bezpečí. Potřeboval jsem, aby lidé začali důvěřovat tomuto konceptu, dokázali se s ním ztotožnit a nerezervovali si ubytování jen skrze bookingové agenty, jako je Booking.com nebo Airbnb, kteří si berou provize za zprostředkování rezervace, popisuje s tím, že marketingovou strategii začal skládat tak, že oslovoval známé osobnosti a influencery, kteří mu ke značce seděli, a on si je dokázal představit jako ambasadory. Sázka na manžele Hejlíkovi nebo například Taťánu Kuchařovou vyšla. Tito lidé se sem každoročně vrací. A hlavně se sezóna zaplnila a zaplatila. Navíc se zmenšil podíl rezervací od bookingových agentů.

Po české klientele se Jakub Čejka rozhodl oslovit německé, rakouské a polské obyvatele. Nemusel na ně jít jinak, problémem byla jen jazyková bariéra, tedy přizpůsobení jazykové mutace. Sám žije napůl v Praze a napůl v Ostravě, takže je mu polská mentalita blízká a nevidí problém v tom najít v Polsku projektového manažera. Obecně patří mezi klienty resortu v 60 % rodiny s dětmi, dále k nim jezdí i novomanželé na svatební cestu nebo starší páry, které si chtějí odpočinout a například jezdí po okolí na elektrokolech.

Dnes už není Jakub Čejka na marketingsám, má tým lidí, který řeší online marketing a sociální sítě a také offline věci. Firmám například nabízejí teambuildingy nebo kooperují se svatebními salóny a vymýšlí spoustu dalších aktivit, kterými k nim mohou přivítat další hosty.

Každý měsíc pár dní v Chorvatsku

Jakub Čejka si nechce uzurpovat všechny zásluhy na sebe, protože se kolem resortu pohybuje hodně lidí, včetně jeho rodiny, ale on je ten, který to řídí. Do Chorvatska jezdí každý měsíc, a to na tři dny až týden, aby se tam vše zkontrolovalo. Kromě toho to musí skloubit ještě s dalšími projekty v Česku, kterých také není málo. Zvládám to jednoduše, protože jsem tak naučený. Mám to po svém tatínkovi, který je můj obrovský vzor a podniká už přes 35 let. Je to také obrovský mentor, doplňuje a popisuje, že si dokáže rozvrhnout čas a také rozvrhnout sílu v rámci delegace na ostatní lidi.

Díky tomu, že Chorvatsko teď vstupuje do Schengenského prostoru a je v eurozóně, bude mít nezměrné množství příležitostí pro turismus. „Dalmácie byla před pěti lety taková zarostlá a divoká a nyní se z ní postupně stává riviéra. Hodně se tady staví, všude jsou kotviště na jachty, protože Chorvati v tom cítí obrovský byznys,“ popisuje s tím, že jsou ten jižanský národ, který má na všechno čas a on s tím musí počítat, když s nimi něco domlouvá. I když mu tento přístup občas brnká na nervy, také ho učí tomu, že spousta věcí, se kterými se v Česku stresujeme, jsou vlastně úplně nepodstatné. Ta nátura má něco do sebe. Občas můžete říct klid, vydrží to klidně ještě měsíc, doplňuje s úsměvem.

Obecně se však v resortu nesetkávají s nějakými častými nebo opakujícími se problémy, spíše vždy nastane nějaká různorodá situace, která by je nenapadla. S úsměvem vzpomíná na paní, která donesla na recepci obrazy s tím, že se jí nelíbí a ve vile je nechce a jako největší problém vidí ten výše popsaný týkající se internetu. Američani mají pravidlo 5 %. Počítají s tím, že vždycky ze 100 lidí je 5 problémových nebo že může nastat škoda na majetku v takové výši. My to máme v našem plánování pokryté, uzavírá.