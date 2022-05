Na kadeřnice dolehla inflace a zdražují. Může za to dražší materiál i energie

Vrátila se návštěvnost kadeřnictví do starých kolejí?

V Salonu Goldenhair od měsíce března tohoto roku zaznamenali, že počet klientů je konečně jako dřív. Do té doby to podle Nikol Filippi Goldmanové nebylo ono. Hodně lidí mělo obavy z covidu, někomu vadilo nařízení ohledně roušek, někteří klienti se přeobjednali nebo se odhlašovali pro onemocnění covidem, vyjmenovává. Hana Černošková provozuje soukromé kadeřnictví v Kralicích a pro Prostějovský deník uvedla, že do loňského září byla na rodičovské dovolené a tím pádem se jejího podnikání covid tolik nedotkl. Po návratu do práce jsem si ale všimla, že lidé si více hlídají peníze a rozmýšlejí se, za co je utratí. Ke mně chodí spíše obyčejní lidé s normálními příjmy, kteří nemají peněz na rozhazování. Snažím se vzhledem ke skladbě zákazníků držet i nižší ceny než ve městech, popisuje.

Marie Baštařová z Hair & Art Salonu Maří Magdalena zmínila, že období koronaviru bylo pro ni velmi těžké. Její salon byl uzavřen v době, kdy měla svou klientelu téměř naplněnou, nově zrekonstruovaný a vybavený salon a potřebovala investici splácet. Měla obavu, zda se zákazníci vrátí a zda jim to ekonomická situace dovolí. Naštěstí měla se zákazníky vytvořené pevné vztahy založené na kvalitním servisu a přátelském přístupu a 90 procent se jich vrátilo. Mám pocit, že si mých služeb začali klienti více vážit. Zjistili, že domácí barvení nemá požadovaný efekt a že vytvořit dobrý střih také není úplně jednoduché, doplňuje.

Jak se kadeřnictvím daří?

Nikol Filippi Goldmanová přiznává, že se jim daří dobře a musí se potýkat akorát s tím, že někdo někdy zavolá, že má onemocnění covid a zruší jim objednávku. Naštěstí se to však stává méně a méně. Marie Baštařová současnou situaci vnímá jako výzvu. „Přežijí jen ti lepší a silnější“ a pracuje na sobě i na svém vzdělávání. Zákazníci chodí do jejího salónu relaxovat: pít kávu a popovídat si. Hledají místo, kde jim bude dobře a chvilku si odpočinou od všedního života a každodenního koloběhu. Touží po chvíli klidu a chtějí si užít, že o ně chvilku někdo pečuje a že se můžou zastavit. Toto vnímám mnohem intenzivněji než dříve. Pokud všechno tohle zákazníci dostanou, jsou ochotní zaplatit. Tohle všechno se dá zvládnout, jen když má člověk svou práci a lidi skutečně rád, shrnuje.

Podobnou filozofii vyznává také David Holienčin z pánského salonu HOLLY. Jeho cílem bylo vytvořit prostor, kde se člověk bude těšit, že si odpočine, najde si chvilku pro sebe v uvolněné a autentické atmosféře. Pracuje sám a v salonu je vždy jen jeden zákazník, který si zde může dopřát klid a pohodlí v přátelském prostředí, jako by byl u kamaráda v obývacím pokoji. Nesnažím se o model, kde převažuje kvantita nad kvalitou, nejdu směrem byznysu. Cílem je dělat práci, která mě baví, k oboustranné spokojenosti, vysvětloval dříve.

Zdražování šlo ruku v ruce s kvalitou a servisem

V Hair & Art Salonu Maří Magdalena rozšířili nabídku služeb, zkvalitnili servis a zdražili. Marie Baštařová se věnuje marketingu a sociálním sítím a chce stávajícím klientům ukázat, co umí, a získat nové, které její služby ocení a zaplatí. Zřejmě mi část klientely odpadne, ale pokud chci u své profese nadále zůstat, je to pro mě jediné řešení. Nemůžu si dovolit pracovat od rána do večera na úkor svého rodinného a osobního života, abych pokryla pouze náklady, popisuje. Byli jsme nuceni zdražovat v souvislosti s lockdownem i v souvislosti s inflací, přidává se Nikol Filippi Goldmanová. Už dříve serveru Podnikatel.cz uvedla Dominika Dolejšová z plzeňského Kadeřnictví Dominique, že musela zdražit a od nového roku zdraží opět s tím, že ji k tomu donutilo zdražení materiálu, vody, energií a nejvíce se jí zvýšily náklady na materiál. Pracuji se spoustou špičkových značek a všechny tyto značky lehce zdražily, tudíž jsem zdražit musela i já, upřesnila.





Nevzdají se lidé kvůli šetření kadeřnictví?

Nikol Filippi Goldmanová přiznává obavy o to, že si lidé odpustí návštěvy kadeřnictví. Klientela si stěžuje, že se všechno všude zdražuje. Nám se zdražily nájmy, zboží, vlastně úplně všechno bez výjimky, podotýká. Marie Baštařová má zákaznice a zákazníky, kteří o sebe rádi pečují. Těm, které současná situace skutečně donutila omezit svoje výdaje, pak nabízí techniky barvení, které dovolují prodloužit intervaly návštěv a přitom jim zaručí, že budou pořád vypadat dobře. Na tuto situaci již zareagovaly i některé značky a vlastně i módní trendy, doplňuje. Jedním z takových trendů je technika balayage. Kadeřnice Giljana Pošíková z kadeřnického salonu Libor Šula The Salon o ní pro server Lifee.cz říká, že vypadá při správném a technicky dobře rozvrženém prosvětlení skvěle i několik měsíců.