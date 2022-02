Nechcete se stresovat s daňovým přiznáním? Využijte služeb daňového poradce

Komora daňových poradců České republiky na daňové poradce dohlíží a sankcinuje případné porušení profesních předpisů. Podle ní mezi hlavní výhody daňového poradce patří to, že podnikatelé nemusí sledovat legislativní změny, neplatí sankce za chyby způsobené poradcem, můžou si být jistí mlčenlivostí (i před úřady), a navíc dozorčí a disciplinární komise chrání jejich zájmy. Všichni daňoví poradci museli při vstupu do Komory daňových poradců ČR složit náročnou zkoušku. Současně musí všichni dodržovat zákon o daňovém poradenství, který ukládá daňovým poradcům určité povinnosti, jako například chránit práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se v mezích zákona jeho pokyny, jednat přitom čestně a svědomitě. Zákon je současně pro klienty i garantem.V případě potíží se mohou mimo jiné obrátit na Komoru se stížností, doplňuje Radek Neužil, tajemník Komory daňových poradců ČR .

Daňového poradce vybírejte podle potřeb i sympatií

Jaroslava Hanková, partnerka PKF Apogeo, říká, že někteří podnikatelé, zejména ti opravdu zkušení, kteří už mají za sebou rozjezd mnoha projektů a s nimiž dlouhodobě spolupracují, za nimi míří hned v momentě, kdy rozjíždějí novou firmu. Nechtějí se zdržovat budováním vlastního týmu, potřebují přesně plánovat náklady, aby mohli odhadovat výnosy. Obecně se s nimi čeští podnikatelé dokáží fundovaně bavit o tom, co od služby očekávají, co chtějí, co je pro ně klíčové. Důležité je, zda poradce umí klientovi naslouchat a správně vyhodnotit situaci i s ohledem na budoucnost. Nehledá jen momentální úspory, dívá se na klienta jako na celek, dodává.

V seznamu daňových poradců na webových stránkách Komory jsou daňoví poradci řazeni tak, že ti aktivní, kteří si aktualizují svůj profil, doplní si o sobě i další informace a jsou přihlášeni k etickému kodexu a kontinuálnímu vzdělávání jsou řazeni před ty pasivní. Vždycky je ale dobré, a to platí i v jiných oborech, zeptat se na reference, pokud je tedy nemají poradci sami uvedeny v seznamu nebo na svých webových stránkách, doporučuje Radek Neužil. Tomáš Heczko, daňový poradce ev. č. 5237, radí vybírat podle specializace a zkušeností daňového poradce v souladu s tím, s čím potřebuje podnikatel pomoci. Pokud podnikatel potřebuje někoho na běžnou správu svých daňových povinností, může mu stačit daňový poradce poskytující pomoc napříč jednotlivými daněmi, daňový poradce s generální praxí. Naopak pokud podnikatel řeší specifickou situaci, například složitější spor se správcem daně v oblasti ručení oprávněného příjemce na DPH, využije spíše daňového poradce specialistu, který se zaměřuje především na podobné spory. Dalším kritériem mohou být třeba doporučení od přátel a známých na konkrétního daňového poradce, doplňuje dále.

Při výběru poradce dejte pozor na zákony

Podle Tomáše Heczka by si měli klienti především všímat, že daňový poradce svoje služby poskytuje a nabízí v souladu se zákonem. Tedy že je zapsaný v seznamu daňových poradců vedeným Komorou daňových poradců ČR, což si může ověřit v jejich seznamu na webových stránkách komory. Jaroslava Hanková podotýká, že by klienti neměli očekávat okamžitou finanční úsporu a svého osobního poradce. Mnoho podnikatelů se podle ní domnívá, že vyřeší vše – sníží náklady, zvýší efektivitu, flexibilitu, a když pak mají nereálné požadavky nebo nereálná očekávání, budou zklamáni. Na takové zakázce bude v seriózní firmě pracovat tým těch nejlepších, kde funguje dělba práce a zastupitelnost, a dlouhodobě se projeví větší efektivita takového řešení. Ve všech ekonomických oborech se neustále prohlubuje specializace, poradenská společnost disponující desítkami odborníků je dokáže integrovat, vysvětluje.

Znakem důvěryhodnosti je dobré pojištění

Mezi znaky důvěryhodnosti a kvality daňového poradce podle Jaroslavy Hanákové mimo jiné patří záruky, protože chyb se může dopustit každý. Proto jsme proti případným následkům lidského pochybení pojištění. Dobře pojištění. A to nejen ve smyslu profesního pojištění odpovědnosti, ale zejména v roky precizovaném a provedeném systému několikanásobné supervize a kontroly jednotlivých výstupů, popisuje. Jedním ze znaků důvěryhodnosti je třeba to, že se daňový poradce přihlásil k Etickému kodexu KDP ČR. Důležité je, aby si daňový poradce a klient spolu rozuměli, vztah klienta s daňovým poradcem je založen především na důvěře, dodává Tomáš Heczko. S tím souhlasí také Radek Neužil a je podle něj dobré se s daňovým poradcem před zahájením spolupráce osobně sejít a sladit se i ohledně přístupů a být takzvaně na podobné vlně. Daňový poradce se pak může stát nejen tím, kdo technicky zajistí plnění daňových povinností, ale může přinést i další přidanou hodnotu v poradenství v oblasti podnikání obecně, popisuje.

Jaké jsou ceny za služby daňových poradců?

U práce daňových poradců jsou často ceny za služby individuální a stanovené dohodou. Mezi kritéria patří rozsah a charakter poskytovaných služeb a také složitost dané problematiky. Záleží také na tom, zda jde o pravidelné nebo jen jednorázové služby. Daňoví poradci také u cen rozlišují, zda se jedná o stálé nebo nové klienty. Ceny uvedené v tabulce jsou proto orientační a mohou se lišit od těch reálných.

Ceny za vybrané služby daňových poradců Daňový poradce Cena za zpracování daňového přiznání fyzických osob Cena za vedení daňové evidence Cena za daňové poradenství (za hodinu) Eva Bednářová od 2 500 Kč od 600 Kč měsíčně 450–900 Kč Jan Ployer od 1 500 Kč 25–30 Kč za účetní položku od 1000 Kč Jaromír Bialek 3 000 Kč 12–16 Kč za účetní případ 600 Kč Marek Hanáček od 1 000 Kč dohodou od 1 000 Kč Martin Vůjta od několika tisíc do několika desítek tisíc korun (odvozeno od obratu) – 892 Kč bez DPH Tomáš Goláň 3 000 Kč od 1000 Kč měsíčně 3 000 Kč Tomáš Hezcko od 1 000 Kč – 1 000 Kč Účetnictví Lukáš od 1 170 Kč 23,70 Kč za položku pro plátce DPH + 585 měsíční paušál 800 Kč Vilém Verner – od 1200 Kč (podle počtu dokladů) 1 000 Kč Viola Lédrová od 3 500 Kč bez DPH od 3000 Kč bez DPH 1 500 Kč bez DPH

Špatný výběr poradce může způsobit sankce a další problémy

Podle Jaroslavy Hankové mohou při špatné práci daňového poradce chybět podstatné, respektive správné informace pro rozhodování managementu. Daňové dopady totiž hrají často podstatnou roli při volbě konkrétní varianty, konkrétního řešení. Pokud nejsou v projektech započítány správně související daňové výdaje, nemá takový výstup vypovídací hodnotu, vysvětluje. Radek Neužil podotýká, že ke škodě z daňového poradenství může samozřejmě dojít. Daně nejsou bohužel černo bílé, rozsah šedé zóny je velký a je vždy na začátku potřeba pojmenovat i rizika a vybrat optimální cestu.

Tomáš Heczko uvádí, že důsledkem výběru špatného daňového poradce může být ztráta důvěry klienta v daňového poradce. V horším případě pak může dojít třeba k udělení sankce ze strany správce daně za porušení nějaké daňové povinnosti nebo k vyměření daně na základě špatně vypočítaného základu daně. Samozřejmě daňový poradce za svoje chyby ručí a musí být na tyto případy povinně ze zákona profesně pojištěn, doplňuje závěrem.