Některé firmy poprvé reportovaly uhlíkové clo. Jak si s touto povinností poradily?

Co je uhlíkové clo?

CBAM má být nástrojem pro boj proti úniku uhlíku. Jak vysvětlují infografiky zveřejněné Radou Evropy, tedy proti situacím, kdy průmyslová odvětví s vysokými emisemi skleníkových plynů přesunou výrobu mimo EU do jurisdikcí s nižšími standardy politiky v oblasti klimatu, než jsou standardy EU. Tento mechanismus tedy pomůže snížit emise v celosvětovém měřítku a poskytne podnikům rovné podmínky. Mechanismus CBAM bude fungovat tak, že pokud jde o výrobu mimo EU, dovozci z EU budou muset nakupovat certifikáty CBAM na vyrovnání cenového rozdílu oproti povolenkám ETS, které musí na pokrytí svých emisí CO2 využívat výrobci v EU.

Mechanismus CBAM má fungovat souběžně se systémem EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), kterým jsou odvětví v EU produkující vysoké emise vedena ke snižování těchto emisí. Mechanismus CBAM by měl dále zajistit, aby účinky systému EU ETS pocítili i výrobci mimo EU, a měl by také motivovat další země k zavedení politik v oblasti stanovování cen uhlíku, dodávají na webu dále.





Část z infografiky „Fit for 55“: Jak EU hodlá řešit emise mimo EU? Autor: Rada Evropy, podle licence: Rights Managed

Jakých firem se CBAM dotýká?

Sdružení automobilového průmyslu v aktualitě zmiňuje, že v počáteční fázi se bude sledovat sedm skupin výrobků, surovin a energií. Patří mezi ně cement, elektrická energie, vodík, některé sloučeniny dusíku, hnojiva a amoniak, železo, ocel a hliník. Všechny tyto komodity (které jsou už dnes v EU zatíženy emisními povolenkami, systém EU ETS) musí začít dovozci monitorovat daleko detailněji, než tomu bylo dosud – a to i tehdy, jsou-li přesvědčeni, že jejich dodavatel vyrábí zelenou cestou nebo si kupuje ve své mateřské zemi emisní povolenky. Všechno bude potřeba mít zdokumentované, zdůrazňují. Pokud tedy takové výrobky bude chtít někdo přivézt na evropský trh, bude muset deklarovat jejich uhlíkovou stopu a uhradit adekvátní poplatek. Ten bude snížený o náklady na emisní povolenky v dané třetí zemi a upravený podle objemu bezplatné alokace povolenek v EU, jejichž objem se bude rychle snižovat, konkretizoval pro server Ekonews viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Seznam komodit, na které se bude vztahovat uhlíkové clo, se bude postupně rozšiřovat s tím, že povinnost reportovat údaje a v další fázi také hradit „clo“ se týká v Evropské unii všech importérů, kteří dovážejí uvedené komodity z neunijních zemí, s výjimkou Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu.

Jaké jsou nové povinnosti?

Jak uvádí poradenská společnost PwC Česká republika, firmy podávají zprávu CBAM, což je čtvrtletní výkaz podávaný v přechodném období, a to vždy do konce následujícího měsíce po konci čtvrtletí.

Obsahuje informace o:

celkovém množství dovezeného zboží v tunách nebo megawatthodinách (elektřina)

celkových skutečně obsažených emisích v tunách emisí CO₂ na tunu/megawatthodinu

celkových skutečně obsažených nepřímých emisích v tunách emisí CO₂ na tunu (neplatí pro elektřinu)

ceně uhlíku uhrazené v zemi původu zboží

Jak to firmy zvládly?

Mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž serveru Podnikatel.cz pouze uvedl, že k 31. 1. 2024 společnost splnila novou zákonnou povinnost podat první report CBAM za čtvrtý kvartál 2023, a to na celní správu a Ministerstvo životního prostředí ČR. Michaela Škrobánková, SOE pro prodej a marketing ve společnosti Cement Hranice potvrdila, že patří k firmám s povinností vydávání reportu ohledně uhlíkového cla. Povinností je vyplnění reportu (excelovský soubor), ale zatím to pro nás velká administrativní zátěž nebyla, jelikož jsme nic nedovezli, dodala.

Podle ní v uvozovkách stačí pouze posbírat data, ale bude nutné udělat zásah do interního systému, aby bylo do budoucna sledování jednodušší. Tedy automatické označení dovezeného materiálu/zboží, u kterého budou mít povinnost údaje sledovat. Zatím ani v tomto úplně jasno není. Myslím v tom, kterého materiálu/zboží se to týká, podotkla s tím, že vydaná nařízení respektují. Oproti tomu společnost Heidelberg Materials CZ cement ani slínek z oblastí mimo EU nedováží, takže se jich daná povinnost netýká.

Co bude dál?

Od začátku října loňského roku běží přechodné období, které je spojeno s povinností podávat výše zmíněné čtvrtletní zprávy CBAM. Plná implementace má pak nastat od roku 2026 a od roku 2030 má dojít k rozšíření CBAM, a to na zbývající průmyslová odvětví, kterých se týká EU ETS. Prohlášení CBAM bude podle PwC roční výkaz podávaný od roku 2026 – vždy k 31. květnu následujícího roku obsahující informace o:

celkovém množství dovezeného zboží v tunách nebo megawatthodinách

celkových obsažených emisích v tunách emisí CO₂ na tunu/megawatthodinu

celkovém počtu odevzdávaných CBAM certifikátů dle celkových obsažených emisí po případném snížení o cenu uhlíku zaplacenou v zemi původu

Jak na blogu společnosti Fair Venture upřesňuje její CEO Dan Heuer, za rok 2026 budou firmy poprvé reportovat v roce 2027 a v tomto roce už se bude muset uhlíkové clo také platit a reportovaná data budou muset být ověřena akreditovaným ověřovatelem. Cena uhlíkového cla bude odvozována od hodnoty emisní povolenky s tím, že zpočátku bude proporcionálně redukována, protože část emisních povolenek dostávají firmy zdarma. Vydávání bezplatných povolenek v průmyslu má skončit v roce 2034, dodává závěrem.