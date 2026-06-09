Nevidíte údaje k měsíčnímu hlášení? ČSSZ upozorňuje na nové nastavení zmocnění

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upravila způsob evidence a využívání zmocnění v ePortálu. Změna se dotýká především účetních firem a jejich zaměstnanců.
ČSSZ upozornila účetní firmy prostřednictvím datových schránek
Česká správa sociálního zabezpečení rozeslala účetním firmám upozornění, ve kterém informuje o novém nastavení zmocnění. Od 7. června 2026 jsou oprávnění zaměstnanců účetních společností nastavena tak, že mohou zastupovat pouze zmocnitele své účetní firmy.
V praxi to znamená, že pokud není plná moc nastavena správně nebo neodpovídá aktuálním požadavkům systému, nemusí mít uživatel přístup ke všem údajům, které pro svou práci potřebuje.
Proč se některým uživatelům údaje nezobrazují?
Nejčastěji se problém týká údajů souvisejících s Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatelů (JMHZ). Přístup k těmto datům je na ePortálu ČSSZ řízen podle nastavených zmocnění a zároveň musí splňovat zákonné podmínky pro zastupování a přístup k údajům.
Pokud oprávněná osoba nemá příslušné zmocnění nastavené nebo je jeho rozsah nedostatečný, systém jí jednoduše potřebné informace nezobrazí.
Jak zkontrolovat nastavení plné moci
ČSSZ doporučuje přihlásit se do aplikace Správa plných mocí na ePortálu a ověřit, jaká oprávnění mají jednotliví zaměstnanci aktuálně nastavena.
Prvním krokem by měla být kontrola rozsahu plné moci u konkrétního zaměstnance. Právě zde lze zjistit, zda je oprávnění nastaveno správně a zda odpovídá požadovanému rozsahu zastupování.
Jak na nastavení zmocnění v systému ČSSZ
Pozor na formulaci o rozsahu plné moci
Pokud je u zaměstnance v části „Rozsah plné moci“ uvedena informace „aktuálně není určen rozsah plné moci“, znamená to, že daná osoba může zastupovat zmocnitele účetní firmy, nikoliv však samotnou účetní společnost.
Takové nastavení může být důvodem, proč se po přihlášení do ePortálu nezobrazují některé údaje nebo služby. V takovém případě je nutné rozsah oprávnění upravit podle pokynů ČSSZ.
Firmy by měly nastavení prověřit co nejdříve
Změna se týká všech účetních společností, které využívají zastupování klientů prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Odborníci proto doporučují zkontrolovat nastavení plných mocí u všech zaměstnanců a ověřit, zda odpovídají novým pravidlům. Včasná kontrola může předejít komplikacím při zpracování Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů i dalším problémům spojeným s přístupem k údajům v systému ČSSZ.