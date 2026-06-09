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Nevidíte údaje k měsíčnímu hlášení? ČSSZ upozorňuje na nové nastavení zmocnění

Jana Knížková
Dnes
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Mladý muž v černých brýlích drží v ruce notebook a tváří se zaymyšleně až nechápavě
Autor: Depositphotos.com
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Od 7. června 2026 platí v systému ČSSZ nové nastavení zmocnění. Některým účetním firmám se kvůli tomu po přihlášení do ePortálu nezobrazují údaje související s Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatelů.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upravila způsob evidence a využívání zmocnění v ePortálu. Změna se dotýká především účetních firem a jejich zaměstnanců.

ČSSZ upozornila účetní firmy prostřednictvím datových schránek

Česká správa sociálního zabezpečení rozeslala účetním firmám upozornění, ve kterém informuje o novém nastavení zmocnění. Od 7. června 2026 jsou oprávnění zaměstnanců účetních společností nastavena tak, že mohou zastupovat pouze zmocnitele své účetní firmy.

V praxi to znamená, že pokud není plná moc nastavena správně nebo neodpovídá aktuálním požadavkům systému, nemusí mít uživatel přístup ke všem údajům, které pro svou práci potřebuje.

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Proč se některým uživatelům údaje nezobrazují?

Nejčastěji se problém týká údajů souvisejících s Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatelů (JMHZ). Přístup k těmto datům je na ePortálu ČSSZ řízen podle nastavených zmocnění a zároveň musí splňovat zákonné podmínky pro zastupování a přístup k údajům.

Pokud oprávněná osoba nemá příslušné zmocnění nastavené nebo je jeho rozsah nedostatečný, systém jí jednoduše potřebné informace nezobrazí.

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Jak zkontrolovat nastavení plné moci

ČSSZ doporučuje přihlásit se do aplikace Správa plných mocí na ePortálu a ověřit, jaká oprávnění mají jednotliví zaměstnanci aktuálně nastavena.

Prvním krokem by měla být kontrola rozsahu plné moci u konkrétního zaměstnance. Právě zde lze zjistit, zda je oprávnění nastaveno správně a zda odpovídá požadovanému rozsahu zastupování.

Jak na nastavení zmocnění v systému ČSSZ

Pozor na formulaci o rozsahu plné moci

Pokud je u zaměstnance v části „Rozsah plné moci“ uvedena informace „aktuálně není určen rozsah plné moci“, znamená to, že daná osoba může zastupovat zmocnitele účetní firmy, nikoliv však samotnou účetní společnost.

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Takové nastavení může být důvodem, proč se po přihlášení do ePortálu nezobrazují některé údaje nebo služby. V takovém případě je nutné rozsah oprávnění upravit podle pokynů ČSSZ.

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Firmy by měly nastavení prověřit co nejdříve

Změna se týká všech účetních společností, které využívají zastupování klientů prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Odborníci proto doporučují zkontrolovat nastavení plných mocí u všech zaměstnanců a ověřit, zda odpovídají novým pravidlům. Včasná kontrola může předejít komplikacím při zpracování Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů i dalším problémům spojeným s přístupem k údajům v systému ČSSZ.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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