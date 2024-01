O čem pojednává SHA smlouva a kdy je vhodné ji mít?

O co se jedná?

Smluvní dohoda mezi společníky (tzv. Shareholders‘ Agreement, SHA) je dokument, který upravuje vztahy mezi společníky nebo akcionáři společnosti. Obsahuje podrobné podmínky týkající se práv a povinností jednotlivých společníků a definuje jejich role, zodpovědnosti a možnosti v rámci společnosti.

Stranou smlouvy však nemusí být jen společníci, ale také samotná společnost, nebo dokonce třetí osoba, která společníkem není, ale určitým způsobem se na chodu společnosti podílí nebo má zájem do společnosti v budoucnu vstoupit (např. investor). SHA je na rozdíl od zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy nepovinným dokumentem. O to je však důležitější, a to zejména u společností, ve kterých figuruje více společníků s odlišnými rolemi (např. zakladatel vs. investor).

Forma SHA

Společenská smlouva je zakládajícím a základním dokumentem společnosti, která upravuje její právní nastavení a fungovaní a je bez výjimky nutná k jejímu vzniku a existenci. Na rozdíl od společenské smlouvy SHA zpravidla nastavuje širší a podrobnější pravidla vztahů mezi společníky a nemusí být uzavřena formou veřejné listiny. SHA nemusí být ani opatřena úředně ověřeným podpisem, a dokonce ani nemusí být uzavřena písemně – jakkoliv je třeba písemnou formu SHA výrazně doporučit, vzhledem k důležitosti předmětného dokument (pro případné pozdější dokazovaní).





Na rozdíl od společenské smlouvy SHA rovněž nemusí být zveřejňována ve sbírce listin, v důsledku čehož může obsahovat mnohem citlivější a důvěrnější ujednání, k nimž mají přístup pouze smluvní strany. Uzavření SHA není vázáno ani na předchozí souhlas valné hromady společnosti a společníci se tak k jejímu podpisu mohou sejít takřka kdykoliv a kdekoliv. Co se týče formálních náležitostí, SHA je zcela neformalistickým dokumentem, což bezesporu přispívá k jeho oblíbenosti.

Obsah SHA

Obsah SHA smluv není nijak speciálně limitován zákonem, takže si v něm lze ujednat v podstatě vše, co není v rozporu s kogentními právními normami (zejm. kogentními normami upravujícími obchodní korporace, postavení společníků a pravidla na ochranu hospodářské soutěže), dobrými mravy a veřejným pořádkem. V SHA si tak lze ujednat i velmi specifické záležitosti, které budou umět vyhovět individuálním potřebám společníků šitým na míru dané společnosti.

Mezi častá ujednání patří například konkrétní podmínky pro výplatu zisku nebo podmínky pro nakládání s vygenerovaným ziskem, pravidla pro hlasování společníků na valné hromadě, podmínky pro povinný prodej či odkup podílu mezi společníky nebo vůči třetím osobám (např. investorům), pravidla pro výkon osobních prací společníků (např. povinnost k výkonu určité činnosti ve prospěch společnosti v rozsahu stanoveného minimálního počtu hodin v měsíci), omezení při nakládání s podíly společníků nebo vyloučení dědění podílů společníků.

SHA je rovněž vhodné k ošetření otázek týkajících se podmínek případného odchodu společníka ze společnosti nebo strategického plánování a reportingu. Velmi oblíbenou součástí SHA bývá také konkurenční doložka a povinnost mlčenlivosti, která může být (na rozdíl od zakladatelského právního jednání) utvrzena i smluvní pokutou. SHA může v neposlední řadě usnadnit i řešení případných sporů mezi společníky a obsahovat konkrétní postupy pro řešení takovýchto konfliktů (např. formou mediace).

Změna SHA a přistoupení k ní

Ke změně SHA je vždy zapotřebí souhlasu všech osob, které jsou smluvními stranami této smlouvy. Neplatí zde hlasování kvalifikované nebo nadpoloviční většiny, jak je tomu v případě zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy společnosti. SHA se chová jako běžná soukromoprávní smlouva, což nás ovšem přivádí k jedné z nevýhod, kterou je, že SHA automaticky nezavazuje nové společníky. Noví společníci by museli k SHA dobrovolně přistoupit, jinak by jejími ustanoveními nebyli vázáni. V praxi se podobné skutečnosti řeší tak, že stávající společníci jsou v SHA zavázáni k tomu, že převod podílu na nového společníka mohou uskutečnit jen pod podmínkou, že nový společník k SHA přistoupí.

Vynutitelnost SHA smlouvy

SHA je účinná, a tudíž i vynutitelná pouze mezi smluvními stranami, které zavazuje. V případě usnesení valné hromady, které není v souladu s SHA, jelikož některý ze společníků hlasoval v rozporu s SHA, takovéto usnesení valné hromady nelze z uvedeného důvodu napadnout pro neplatnost. Vynutitelnost SHA by tak měla spočívat především ve správně nastavených smluvních pokutách a obdobných soukromoprávních sankcích tak, aby společníci byli patřičným způsobem motivováni k jejímu dodržování.

Jde o užitečný nástroj

SHA je velmi užitečný nástroj pro společníky obchodních korporací. Lze si jeho prostřednictvím efektivně nastavit fungování společnosti a vnitřní vztahy přesně podle potřeb obchodní korporace. V neposlední řadě SHA může působit i jako prevence pro vznik sporů mezi společníky. Běžně je SHA uzavíráno v případě vstupu investora, který vnáší do společnosti určitý finanční kapitál, ale aktivně se nepodílí na řízení společnosti a na rozhodování, jak bude s tímto kapitálem naloženo. Právě prostřednictvím SHA je schopen si do značné míry pojistit správné využití své investice.