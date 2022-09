Obsah je král, ale bez správného nastavení e-mailingové kampaně vám bude k ničemu

Základní údaje nastavení

Podstata nastavení mailingové kampaně je ve většině případů stále stejná a před rozesílkou tak nastavujeme tyto základní údaje:

Název kampaně

Předmět e-mailu a preview text

Jméno odesílatele

E-mail odesílatele

Adresa pro odpovědi

Sledování a analytika

Cílová skupina

Název by měl být jasný a snadno identifikovatelný pro následné vyhodnocování a přehlednost v rámci seznamu již odeslaných kampaních. U nástrojů, které nepodporují změnu nastavení UTM parametrů (pro správné měření výsledků v rámci Google Analytics), doporučujeme rovnou vyhnout se diakritice, aby propsání názvu kampaně do URL adresy bylo korektní.

Předmět e-mailu a tzv. preheader nebo též preview textu jsou velmi důležitými prvky, a to z prostého důvodu, jsou tím prvním, co příjemce uvidí, když mu e-mail od vás dorazí. Kvalita jejich zpracování je tedy do značné míry hlavním faktorem ovlivňujícím to, zda příjemce e-mail vůbec otevře. Správně zvolený předmět a preheader může zvýšit open-rate e-mailu i o 30 %, proto nad nimi přemýšlejte a snažte se o maximální možnou atraktivitu. Nevyhýbejte se humoru a kontroverzním claimům, kterými můžete některé vaše kampaně ozvláštnit.

V předmětu si dejte pozor na nadměrné využívání velkých písmen (caps lock nechte dezinformátorům), vykřičníků, přehnaných urgencí, případně použití slov a frází vybízejících k nevhodnému chování (např.: zašlete číslo účtu), které mohou být e-mailovým klientem či antispamovým systémem vyhodnoceny jako spam.

Délka textu předmětu by měla být v rozmezí 30 – 55 znaků. Tento počet se krátí v případě použití emotikonů či personalizace v předmětu. Je třeba myslet na to, že čím delší text, tím pravděpodobněji se příjemci nezobrazí celý.

Preheader je krátký text, který je vidět hned za předmětem, na mobilu pod předmětem. Ne každý e-mailový nástroj má samostatné pole pro vložení preheaderu. Pokud tedy tato možnost v používaném nástroji není nebo preheader nevyplníte, zobrazí se první textová věta z mailu. Proto důkladně zvažte, jaká tato věta bude. Často se do úvodu, jako první text e-mailu, dává věta s odkazem na online verzi e-mailu jako např. „Pokud se vám e-mail nezobrazil správně, můžete si jej otevřít v prohlížeči zde“. Aby se podobný text v seznamu příchozích mailů nezobrazoval hned za předmětem, vložte na začátek mailingu například váš firemní claim, případně stručný popis daného newsletteru. Je to elegantní řešení a rozhodně to vypadá v seznamu obdržených e-mailů lépe.

Jméno odesílatele by mělo odpovídat jménu, pod kterým vás zákazník zná. Tedy např. jméno firmy/značky, oddělení či název e-shopu. Díky tomu neriskujete výrazně nižší open rate a ztrátu serióznosti e-mailu. Není příliš vhodné zasílat e-maily pod jiným jménem, než se kterým si vás lidé na první dobrou spojí. Např. jméno firmy z obchodního rejstříku v případě, že se liší od vaší ustálené brandové komunikace. Ke zvážení je také použití jména konkrétní osoby (bez doplnění názvu firmy), obecné pojmenování typu newsletter, nevhodné fráze či třeba uvedení funkce ve smyslu ředitel „firmy XY”.

Jméno může obsahovat v některých nástrojích až 25 znaků, avšak doporučuji spíše o fous méně. Delší text by u některých e-mailových klientů nemusel být vidět, stejně tak na mobilech.

Sděluje příjemci vašeho e-mailu, z jaké adresy byl odeslán. Adresa musí být funkční, resp. by měla být na doméně, která je již ověřena v účtu e-mailového nástroje. V opačném případě se kampaň neodešle. Vhodné e-mailové adresy mohou mít neutrální charakter, např. novinky@jménofirmy.cz či info@novinky.jménofirmy.cz, případně můžete uvést název oddělení firmy nebo osobní adresu. Nepoužívejte naopak adresy typu „no-reply“ aj.





Říká, na jaký e-mail může příjemce na zprávu reagovat. Automaticky se propíše do adresáta při kliknutí příjemcem na tlačítko odpovědět. I zde samozřejmě platí, že uvedená adresa musí být plně funkční.

Nastavení sledování a analytika

Pro vyhodnocování kampaní v analytických systémech, jako je Google Analytics, je nutné nastavit v každé kampani sledování v podobě UTM parametrů.

UTM parametr je text, který se přidá k cílové URL adrese. Díky tomu lze v analytice zjistit, odkud zákazník přišel na web. Do parametrů můžeme propsat zdroj, název kampaně, medium a další potřebná data.

V každé e-mailové kampani si nejprve zaškrtněte možnost sledování a následně doplňte parametry. Některé systémy UTM parametry předvyplní základním nastavením, lze je však upravit dle vlastních potřeb.

Mezi základní UTM parametry e-mailu patří:

utm_campaign = název kampaně – propíše se název dané kampaně

= název kampaně – propíše se název dané kampaně utm_source = zdroj kampaně – jméno e-mailového nástroje

= zdroj kampaně – jméno e-mailového nástroje utm_medium = mediální kampaň – říká, o jakou kampaň se jedná, v tomto případě o e-mail

Vybere se databáze či konkrétní segment kontaktů, na který má kampaň odejít. Kampaň by měla být vytvořena přesně na míru konkrétní cílové skupině, proto nedoporučujeme posílat každý e-mail na celou databázi kontaktů vaší firmy.

Dobře zvládnutá segmentace má potenciál výrazně zvýšit úspěšnost dané rozesílky.

Testování před rozesílkou

Před odesláním prvního newsletteru je nezbytné provést testovací rozesílku na různé e-mailové klienty, např. na Seznam, Gmail, Centrum, Outlook, abyste mohli zkontrolovat korektnost zobrazení. Většina nástrojů pro rozesílku je pro běžně využívané e-mailové klienty přizpůsobena a neměli byste se potkat s většími problémy. Přesto testování nepodceňte, předejdete tak zbytečným komunikačním zádrhelům. Nezapomeňte též zkontrolovat zobrazení e-mailu nejen na počítači, ale i v mobilu.

Existuje zároveň řada nástrojů, často i implementovaných přímo ve zvoleném e-mailovém nástroji, které provedou test správnosti obsahu e-mailingu a upozorní vás na případnou možnost pádu daného e-mailu do spamu nebo na další chyby. Mezi externí nástroje pro testování šablon e-mailů a zjištění e-mailingové reputace firmy patří např. Senderscore (Return Path), Litmus nebo Email On Acid.

Výrazně doporučujeme si před prvním odesláním novou šablonu e-mailingu otestovat a předejít tak zbytečným chybám, které mohou vést v krajních případech až k zablokování vašeho účtu.