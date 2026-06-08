Ochrana údajů je prý u JMHZ prioritou, úřad však už šetří 50 stížností na úniky dat

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) únik bagatelizovalo s tím, že šlo o „nezávažný“ problém a jen o několik případů, přičemž nápravná opatření byla provedena v řádu několika hodin. Jak ale serveru Podnikatel.cz potvrdil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), stížností na únik dat přišlo 50 a úřad nyní vše vyšetřuje.
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Ministerstvo nejprve problém bagatelizovalo
Na konci května se v systému JMHZ objevila bezpečnostní chyba a minimálně stovkám zaměstnavatelů se v seznamu jejich zaměstnanců objevili pracovníci jiných firem, včetně osobních údajů těchto zaměstnanců. Ministerstvo nejprve na síti X únik bagatelizovalo s tím, že šlo „pouze u několika případů a nápravná opatření byla provedena okamžitě, v řádu několika hodin“. Podle MPSV tak šlo o nezávažný problém.
Dobrý den.— Tým digitalizace MPSV (@DigiMPSV) June 2, 2026
Problém jsme zaznamenali pouze u několika případů a nápravná opatření byla provedena okamžitě, v řádu několika hodin.
Vzhledem k omezenému rozsahu byl vyhodnocen jako nezávažný.
Tým Digitalizace MPSV
MPSV nakonec přiznalo problém u stovek zaměstnavatelů
Následně ovšem ministerstvo vydalo tiskovou zprávu, ve které přiznalo, že incident se netýkal jen několika případů, ale stovek zaměstnavatelů.
Omlouvám se všem uživatelům. Chyba byla identifikována a my jsme na ministerstvu prioritně zahájili její řešení – k nápravě došlo dnes v řádu hodin. Mrzí nás komplikace, které tento incident mohl způsobit, a situaci jsme řešili s maximální prioritou, uvedl vrchní ředitel sekce IT MPSV Karel Trpkoš.
MPSV zároveň doplnilo, že přijalo dodatečná technická a kontrolní opatření, která mají zabránit opakování obdobné situace v budoucnu, a že ochranu osobních údajů a bezpečnost dat považuje za zásadní prioritu.
Únik dat už šetří ÚOOÚ
Že nešlo jen o několik případů, potvrdil i ÚOOÚ, který obdržel zhruba 50 stížností a podnětů na únik dat v JMHZ. Úřad tak začal celou věc šetřit.
Každé zpracování osobních údajů musí být v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů podle čl. 5 GDPR. Jednou z těchto zásad je i zásada zákonnosti, která stanoví, že zpracování je zákonné, pokud existuje některý z právních základů podle čl. 6 GDPR. Pokud tedy zaměstnavatel má přístup k osobním údajům fyzických osob, které nejsou jeho zaměstnanci, obecně postrádá právní základ k takovému zpracování osobních údajů, dodal serveru Podnikatel.cz Josef Štípský, mluvčí ÚOOÚ.
U veřejnoprávních subjektů nicméně ani v případě prokázaného pochybení při zpracování osobních údajů nelze uložit správní trest na základě § 62 odst. 5 zákona o zpracování osobních údajů. Úřad však může například uložit opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanovit přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.