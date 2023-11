Od ledna budou platit nové podmínky pro získání řidičáku. Co na to autoškoly?

Co se od ledna změní?

Shrnutí novinek a změn přináší Asociace autoškol:

zavádí se L17 – možnost řídit osobní automobil od 17 let s mentorem

zavádí se povinnost dopravně psychologického pohovoru (s dopravním psychologem) a školení začínajících řidičů (autoškolou) při spáchání 6 bodového přestupku nebo trestného činu do 2 let od vydání řidičského oprávnění

průkaz žadatele o řidičské oprávnění bude moct být veden i v elektronické podobě

řidič při řízení u sebe nebude muset mít český řidičák/profesák/„malý techničák“ (při silniční kontrole bude stačit prokázat svou totožnost)

schválení výcvikového vozidla se bude zapisovat do registru vozidel a k žádosti se budou přikládat pouze doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů

pro učitele praktického výcviku bude postačovat ukončené střední vzdělání i bez maturity (ruší se podmínka strojního nebo dopravního oboru)

neúspěšnou zkoušku bude moct žadatel opakovat i dříve než po 5 pracovních dnech

záznam o zkoušce bude smět být veden i v elektronické podobě

zavádí se „Sdílená zóna“ včetně souvisejícího dopravního značení (nejvyšší povolená rychlost jízdy 20km/hod.)

Mentor a řidičák od 17 nebude problém

Jak jsme již psali, díky řízení s mentorem budou moct získat řidičské oprávnění pro skupinu vozidel B 17letí s tím, že až do dovršení věku 18 let budou oprávněni k řízení vozidla pouze v doprovodu mentora, tedy zkušeného bezúhonného řidiče. Za Vladimíra Němčanského z Autoškoly Nemo je tato možnost super a už se těší, až mu dospějí synové a on je budu moci připravit na dnešní provoz v dostatečném předstihu, než je pustí samostatně. V dnešní době mají již před zkouškami žadatelé vozidla a spousta jich bez zkušeností vyrazí na cesty a potom dochází k nehodám, doplňuje.





Miloslav Janoušek z Autoškoly Star má v tomto poněkud rozporuplné a prozatím nepevné názory. Určitě schvaluje povinnost přítomnosti mentora ve vozidle, vnitřně ale bojuje s tím, že mentor nemusí absolvovat žádný vzdělávací či zdokonalovací kurz. Deset let držení řidičského oprávnění, pět let bez zákazu řízení a čisté bodové konto podle něj bohužel nezaručuje, že mentor jezdí správně a dle zákona. Přístup k řízení zkušených řidičů je diametrálně odlišný od pedagogického přístupu učitele autoškoly.

Jako podmínku by přidal absolvování kurzu bezpečné jízdy na polygonu a provedení zkoušky z předpisů na místně příslušném odboru dopravy. Většina letitých řidičů si totiž neuvědomuje řadu řidičských zlozvyků, kterými sami trpí, a tím je bohužel přenesou i na své svěřence. Ale ať je to, jak je, i přes jisté výhrady k L17 vnímám ježdění od sedmnácti let s mentorem pozitivněji než od 18 bez mentora. Čas ukáže, zda se na našich silnicích něco zlepší, dodává.

Jaké budou dopady na autoškoly?

Asociace autoškol ČR uvádí, že v současnosti nedisponují žádnými konkrétními výstupy, které by predikovaly zájem mladých řidičů o skupinu B s možností realizace od sedmnácti let. Asociace byla hlavním iniciátorem v návrhu i přípravách a inspirovala se v Německu, kde využívá tuto možnost zhruba 20 % žadatelů o řidičská oprávnění.

Podle člena výkonné rady Asociace Martina Aujezdského je však otázkou, zda oněch 20 % české autoškoly, které jsou kapacitně na hraně, dokáží zvládnout. A pokud ano, tak jestli to bude bez propadu kvality výuky a růstu ceny. Pro nás spíše bude příjemné, že žadatelé mohou mít již elektronické průkazky apod. V rámci výcviku L17 se pro nás krom věku tedy nic nemění, přidává Vladimír Němčanský. Miloslav Janoušek také říká, že pro ně se zatím nic nemění kromě toho, že na výuce teorie jsou občas přítomni i rodiče – budoucí mentoři, což kvituje. Samozřejmě lehce narostla poptávka, ale zatím nijak dramaticky. Větší nárůst poptávky můžeme možná očekávat v první polovině příštího roku, ale to není nic, co bychom nezvládli, shrnuje.

Ovlivní tato změna ceny?

Podle Vladimíra Němčanského by tyto kroky neměly vést k navýšení cen, ale na tuto věc budou mít vlivy jiné faktory, jako je změna občanského zákoníku u lektorů, kteří pracují na DPP a DPČ. Tedy odvody sociálního, zdravotního, dovolené nebo zvýšení odvodů u OSVČ, což podle něj bohužel odnese zase koncový zákazník. Miloslav Janoušek si nemyslí, že by změny cen souvisely s L17. Spíše (s hrůzou) sledujeme, jaký dopad na ekonomiku nejen autoškol budou mít změny cen energií, s tím pak souvisí vše.

Rapidně vzrostly náklady na pořízení vozidel, jejich provoz apod., podotýká. Martin Aujezdský k tomu dodává, že cenotvorbu kurzů autoškol určuje především trh sám a vytvářet cenové prognózy tak podle něj nemá úplně význam. To, že ceny porostou i v příštím roce, však lze předpokládat. Jakou rychlostí a jakým směrem ukáže čas. Mohlo by se jednat řádově spíše o jednotky až desítky procent. Růst ovlivňuje spousty faktorů, obecně lze říci, že ve větších městech, kde je větší kupní síla, může být růst cen vyšší než v menších regionech, popisuje.

Autoškoly vítají mladší uchazeče

S takzvaným L17 souvisí i to, že uchazeč o řidičský průkaz může nastoupit do autoškoly už ve věku 15,5 let. Jak uvádí Vladimír Němčanský, zahájení je již nyní možno v předstihu 18 měsíců před dovršením věku, což znamená, že skupinu Am je nyní možno zahájit ve 13,5 letech. Tudíž s tímto věkem již běžně pracujeme. Setkáváme se ale spíše tedy s mladými motorkáři, říká dále. Podobně v tom nevidí problém Miloslav Janoušek upřesňující, že držitelé řidičského průkazu skupiny AM mohou už od patnácti let řídit malá „mopedauta“, jako jsou Aixam, Ligier. Už v tomto však nacházím velký paradox, kdy řidič takového auta musí v autoškole vykonat zkoušku na motocyklu, takže v autě zpravidla sedí poprvé až jako držitel řidičského oprávnění sk. AM, podotýká.

Co je pro autoškoly problémem?