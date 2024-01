Od prosince je u nás dostupná sociální síť Threads. Má smysl pro firmy?

Pro podnikatele a firmy jde o příležitost

Podle marketingového konzultanta Václava Blahouta by měli podnikatelé a značky určitě používat sociální síť Threads, pokud zde mají relevantní cílovou skupinu. Stejně jako jakýkoliv jiný mediatyp. Je to příležitost. Výhodou je i provázanost na existující sledující na Instagramu, doplňuje. Také Jiří Kratochvíl, Chief Sales Officer z agentury Effectix, zastává názor, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Což přesně platí i pro podnikatele a značky, které se rozhodnou včas vstoupit na nové sociální sítě, jako je Threads. Je to skvělá šance ukázat se světu a navázat nové kontakty. A když vezmeme v úvahu, že Threads je spojená s uživateli Mety, můžeme očekávat, že si rychle najde své fanoušky. Navíc, když se zdá, že Twitter (X) ztrácí svoji popularitu, Threads by mohla být novou příležitostí, dodává.

Z hlediska marketingu určitě doporučujeme Threads vyzkoušet. Buďte aktivní a vybudujte si silný profil. Budoucnost je nejistá a nikdy nevíte, jestli se vám nebude dosah z Threads v budoucnu hodit, radí na blogu odborníci ze společnosti Sociální tvůrci. Podle lektorky Ingrid Dach může být Threads skvělá příležitost pro začínající tvůrce, kteří jsou frustrovaní z toho, jak těžké je vyniknout na obřích sítích, jako je Facebook a Instagram. Tyhle sítě totiž ukazují publiku převážně obsah od velkých tvůrců, kteří tak rostou čím dál rychleji a jejich obsah převálcuje malé začínající účty. Když se ale na nové síti rychle rozkoukáte a začnete tvořit, je velká šance, že váš obsah bude vidět a že můžete zaujmout nové fanoušky, se kterými se pak můžete propojit na Instagramu. Daleko snadněji tak zazáříte v menší konkurenci než v záplavě lidí, kteří už tvoří obsah roky a na vysoké úrovni, popisuje v článku.





Vstup na novou sociální síť je třeba zvážit

Jak podotýká Václav Blahout, síť je tu teprve přes měsíc a demografická skupina se postupně tvoří. Na začátku je každá nová síť zejména pro odvážné značky a early-adoptery, kteří rádi experimentují. Podnikatelům a firmám tak doporučuje rozhodovat se podle relevance a kapacit.

Vstup na jakoukoliv novou sociální síť vyžaduje od značek určitou míru investice času a zdrojů. Podnikatelé by měli pečlivě zvážit, zda jejich cílová skupina využívá Threads a zda mají dostatečné kapacity pro správu dalšího kanálu, přidává Jiří Kratochvíl s tím, že když už se některý podnikatel rozhodne, že dá Threads šanci, měl by být určitě připravený na dlouhodobou práci a měl by být co nejvíce konzistentní. Bylo by podle něj naivní očekávat znatelné výsledky již v prvních týdnech práce. Ba naopak, sociální sítě poskytují exponenciální potenciál při dlouhodobé aktivitě. Důležitým faktorem je také zvážení reputace a historie společnosti stojící za sítí, což může ovlivnit její dlouhodobou životnost a úspěch, zdůrazňuje.

Přidávejte texty i obrázky

Na Threads je možné přidávat kromě textových příspěvků také obrázky, gify, hlasové zprávy nebo ankety. Jak zmiňují sociální tvůrci, super funkcí je kombinování obrázků s různými poměry stran do carouselu s tím, že k dispozici jsou poměry 1:1, 9:16, 4:5 nebo 2:3 a ořez je minimální. Zatímco na X je délka příspěvků omezená na 280 znaků a videa můžou mít 2 minuty a 20 vteřin, na Threads můžete využít 500 znaků a až 5minutová videa. K příspěvkům můžete vkládat i fotky, ale není to vůbec nutné. Kouzlo Threads spočívá právě v tom, že stačí sdílet textový obsah, popisuje Indgrid Dach.

Ukázka přidání nového příspěvku – vlákna Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Každá sociální síť je originál. To samé platí pro Threads. Podle Jiřího Kratochvíla to zatím vypadá, že Threads by mohla být alternativou k Twitteru. Většina uživatelů Threads pravděpodobně přejde z jiných platforem Mety, které byly více zaměřené na lifestyle. Takže se možná dočkáme spíše sdílení osobních zážitků než mikroblogování. Pro podnikatele bude důležité, aby pravidelně zkoušeli různá témata a testovali, co nejvíce rezonuje s jejich komunitou, dodává.

Václav Blahout si myslí, že cílová skupina na Threads je od X velmi odlišná, protože Threads primárně těží z báze Instagramu a je tedy spíš prodlouženou rukou pro vizuální obsah. Výhoda je, že zde kreativy není nutné ořezávat a je možné je nahrávat ve všech formátech. Například ale horizontální video zatím nelze otočit na fullscreen, takže pro něj platforma zatím není z uživatelského pohledu příliš vhodná, upřesňuje.

I zde uspějete s autenticitou a hodnotným obsahem

Co se týče obsahu na Threads, platí zde obdobná pravidla jako na ostatních sociálních sítích. Vždy je třeba vycházet z cílové skupiny a podle toho volit například čas přidávání příspěvků, jejich frekvenci a také jejich obsah. Jiří Kratochvíl doporučuje být hlavně autentický. Je to v podstatě stejné jako v naší agentuře, kde se každý den učíme něco nového a snažíme se pochopit, co naše klienty baví a zajímá, připodobňuje. Václav Blahout dodává, že uspějete s obsahem, který bude mít pro uživatele hodnotu, ostatně jako na všech ostatních platformách. Ale třeba české zpravodajství tu zatím silnou stopu oproti X nemá a bylo by moc fajn, kdyby se na Threads vydaly další mediální domy, myslí si.

Na co si dát pozor?

Václav Blahout popisuje, že na Threads není inbox, takže tady určitě nebudou obtěžující zprávy. Centrum zabezpečení vychází z Instagramu, takže tu uživatel najde obdobné podmínky včetně filtru na určitá slova apod. A také zde oproti X nejdou ukládat příspěvky, takže si člověk musí poradit přeposíláním. Na této funkci už se ale pracuje a věřím, že v řádu týdnů tenhle problém zmizí, doplňuje. Podle Jiřího Kratochvíla v tomto případě platí obecná pravidla pro sociální sítě. Dbejte na ochranu soukromí a buďte si vědomi toho, co sdílíte. A i když je to nová platforma, snažte se zachovávat konzistenci vaší značky, uzavírá.