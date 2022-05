Nevíte, co zrovna přidat na Instagram? Inspirujte se praktickými tipy

Instagram je zaměřený na vizuální obsah, a to hlavně v líbivé podobě. I když nemáte byznys plný zrovna výstavních produktů, můžete své fanoušky zaujmout.

Odrazte se od základů

Při přemýšlení o obsahu a jeho plánování je ideální odrazit se od základů, a to především od vaší cílové skupiny. Už z jiných marketingových kanálů by mělo být jasné, kdo se o váš produkt nebo služby zajímá a tomu se pak musíte přizpůsobit. Přímo na Instagramu vám se zjištěním informací o cílovém publiku mohou pomoci přehledy, které jsou dostupné v rámci firemního profilu. V nich také zjistíte, kdy jsou vaši fanoušci aktivní a tomu můžete přizpůsobit vaše plány.

Zapomínat byste neměli ani na to, že vaše příspěvky na Instagramu musí souviset s vaší komunikací na ostatních kanálech. Je tedy nutné zachovat jednotnost a držet si předem stanovený styl. S ním souvisí například tón komunikace nebo používaná slovní zásoba.

Ideálním způsobem je připravit si plán publikování příspěvků. V rámci něj můžete postupovat tak, že si rozvrhnete, ve které dny a v kolik hodin budete přidávat určitý typ obsahu. Nabízí se střídat například fotografie nebo videa s produkty, něco ze zákulisí společnosti nebo příspěvky, jejichž účelem je pobavit. V rámci plánu tak budete mít přehled, budete vědět, na co se zaměřit, a ocení to i fanoušci, kteří budou očekávat určité příspěvky. Navíc tak podpoříte pravidelnost, čímž zlepšíte také dosah příspěvků, o čemž jsme psali v článku Abyste zvýšili dosah příspěvků na Instagramu, musíte jít na ruku algoritmu.

Bavte i vzdělávejte

K takzvaným výplňovým příspěvkům, jejichž cílem je hlavně zaujmout a pobavit, patří příspěvky s citáty. S nimi si můžete pohrát a ozdobit je nějakou šablonou, působivou grafikou nebo přímo samolepkami od Instagramu. Nemusí se jednat jen o citáty, ale například také o nějakou výzvu k akci, dotaz na sledující nebo zajímavou informaci, případně nějakou novinku, která stojí za zdůraznění. Při vymýšlení podobných příspěvků mohou posloužit také instagramové trendy v podobě hashtagů, jako je například #mondaymotiovation nebo #casualfriday (pondělní motivace, neformální pátek), ale také významné dny. Těch se dá najít spousta a dá se na ně snadno napasovat spousta příspěvků napříč obory. Ukažte třeba světu, jak oslavujete den leváků.

Nadcházející významné dny:

14. 7. Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

17. 7. Světový den emotikonů

19. 7. Den povídání si ve výtahu

20. 7. Mezinárodní den šachu

21. 7. Den nezdravého jídla

2. 8. Mezinárodní den piva

13. 8. Den leváků

15. 8. Den Energy Drinků

19. 8. Světový den humanitárních pracovníků

28. 8. Den motýlků

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti

10. 9. Den vyměňování nápadů

17. 9. Mezinárodní den míru

S plánováním vám může pomoci hned několik nástrojů a programů. Některé z nich najdete zde: Nedělejte vše sami, využívejte při správě Instagramu také aplikace a nástroje

Přidat na Instagram můžete také nějaké infografiky. Ty snadno připravíte pomocí nástrojů na internetu, jako je například Canva, Piktochart, Snappa nebo Mind the Graph. Hlavně tím však sledujícím i vaší konkurenci ukážete, že rozumíte vašemu oboru a máte co nabídnout. Postupně si takto můžete vybudovat reputaci jako autorita v oboru, což se vám může hodit. Podobnou službu udělají také příspěvky s nejrůznějšími tipy a triky, které můžete navíc vztáhnout přímo na váš produkt a prezentovat tak třeba nějaké jeho netradiční využití. Navíc tím ukážete váš přístup a kreativitu.

Odhalte se

Prostřednictvím Instagramu můžete také nechat fanoušky proniknout do zákulisí vaší firmy. To se hodí především u Příběhů, o kterých jsme psali v článku: Vyprávějte na Instagramu Příběhy a ukažte sledovatelům zákulisí vašeho byznysu, ale klidně tím můžete zaplnit i feed. V jednotlivých fotografiích můžete představit sledujícím některé vaše zaměstnance a ukázat jim například jejich koníčky, životní motto nebo projekt, kterým se v práci aktuálně zabývají. Podobně můžete ukázat i vaše klienty, což bude navíc působit i jako reference.

Dalším zajímavým způsobem, jak ukázat něco navíc a prezentovat se, je takzvaný také over neboli převzetí Instagramu. Jedná se o správcování profilu některým ze zaměstnanců. Zde je však nutné si předem stanovit podmínky, aby byla zachována konzistence celého profilu. Zaměstnanec by měl být dále seznámen s tím, jaké příspěvky má publikovat a po jakou dobu. Takový také over je vítaným zpestřením a také představuje ostatní zaměstnance firmy.

Referencím jsme se věnovali v článku Reference jsou třešničkou na dortu skvělé spolupráce, tak se s nimi pochlubte





Hlavně zaujměte

Na Instagramu obecně potřebujete své sledující zaujmout, s čímž vám pomůže především originální obsah. Příspěvky můžete zpestřit například nějakými filtry (ideálně stejnými na celém profilu) nebo i šablonami. Ty si můžete stáhnout a upravit nebo vytvořit v nějakém grafickém programu. Pozornost fanoušků zvyšují také videa nebo krátké animace ve formě gifů.

Nabízí se také přinést fanouškům něco navíc a nabídnout jim něco, co jinde neuvidí. S tímto námětem můžete pracovat v rámci marketingové strategie a naplánovat například teasery na nějakou vaši novinku. Tím zvýšíte humbuk kolem ní a zvýšíte zvědavost sledujících. Ti navíc ocení, že se dostali k něčemu exkluzivnímu a budou to považovat za odměnu.

Obecné tipy na obsah:

obsah generovaný uživateli

fotografie a videa produktů

příběhy a fotografie zaměstnanců

reference od klientů

tipy a triky

citáty

infografiky

soutěže

…

Tipů je spousta a jak jsme již psali v ostatních článcích, je třeba neustále zkoušet, co na fanoušky funguje, a toho se držet. Dále se vyplatí nezapomínat na používání hashtagů, přidávání geolokací nebo označování ostatních profilů a komunikace s fanoušky. To vše dohromady vede ke skvělému a oblíbenému instagramovému profilu, který by měl být vaším cílem.