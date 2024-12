Odchod do předčasného důchodu se od října zpřísní, další změny má přinést reforma

Od října bude nutné mít 40 let doby pojištění

Od října bude platit pro nárok na předčasný starobní důchod podmínka získání alespoň 40 let doby pojištění, která zahrnuje doby důchodového pojištění (získané výdělečnou činností) a náhradní doby důchodového pojištění. Doposud stačilo mít dobu pojištění 35 let.

Pro nárok na předčasný starobní důchod budou hodnoceny také doby péče o dítě do 4 let nebo o osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni II, základní vojenská služba či v určitém rozsahu též evidence na Úřadu práce ČR, doba studia na střední či vysoké škole a další. Všichni pojištěnci, kteří odcházejí do předčasného starobního důchodu, budou mít hodnocenu dobu studia po základní škole, ať na střední odborné škole, střední škole nebo vysoké škole. Podrobné informace o náhradních dobách pojištění lze nalézt na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Jak lze stanovit datum odchodu do předčasného důchodu

Jak dále upřesnila ČSSZ, datum přiznání předčasného starobního důchodu lze stanovit nejdříve ode dne uplatnění žádosti o tento důchod (nikoliv zpětně). Uplatněním žádosti o předčasný starobní důchod je nejen den sepsání žádosti v listinné podobě na správě sociálního zabezpečení, ale též zahájení sepisování online žádosti o důchod prostřednictvím ePortálu ČSSZ či doručení tiskopisu Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, pokud je následně do 90 dnů žádost o tento důchod sepsána či odeslána online.





Příklad podle ČSSZ

Pojištěnec uplatnil a doručil dne 24. 9. 2024 tiskopis „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“ a dne 6. 11. 2024 (tedy v zákonem stanovené 90denní lhůtě) se dostavil na okresní správu sociálního zabezpečení k sepsání žádosti o předčasný starobní důchod. V rámci volby data přiznání tohoto důchodu může stanovit datum nejdříve od 24. 9. 2024 (s ohledem na uplatněný tiskopis) a nejvýše v březnu 2025 (4 měsíce dopředu ode dne sepisování žádosti o důchod).

Podmínky pro předčasný důchod zpřísnily už před rokem

Novinku přináší novela zákona o důchodovém pojištění, která z velké části nabyla účinnosti už loni v říjnu. Novela před rokem především zkrátila maximální rozsah možného předčasného odchodu do důchodu na 3 roky.

Dále se zpřísnily a sjednotily koeficienty krácení za předčasnost, a to z důvodu omezení motivace předčasného odchodu z trhu práce do neaktivity. Každé započaté 90denní období je od loňského října penalizováno částkou odpovídající vždy 1,5 % výpočtového základu (už se nebude počítat v prvních obdobích 0,9 % a 1,2 %).

Poslední novinku u předčasných penzí tvořilo vynětí procentních výměr trvale krácených starobních důchodů vyplácených před dosažením důchodového věku z valorizací důchodů.

Jak server Podnikatel.cz upřesnil v článku Krácení předčasných důchodů a valorizace podle nových podmínek, v praxi to znamená, že procentní výměra předčasného důchodu přiznaného o tři roky dříve v roce 2024 (řádný důchodový věk bude dovršen v roce 2027) bude poprvé zvalorizována až v lednu 2028.

Souhlasíte s přísnějšími podmínkami pro nárok na předčasný důchod? Ano, přijde mi to spravedlivé

Ne, nevidím důvod proto, aby se podmínky zpřísnily

Lze si k předčasnému důchodu přivydělat?

Co se týče možnosti přivýdělku k předčasnému důchodu, ta zůstává, stejně jako v současnosti, omezená. Možný je pouze takový přivýdělek (příjem z výdělečné činnosti), který nezaloží účast na důchodovém pojištění (např. dohoda o provedení práce s max. zúčtovaným příjmem 10 000 Kč za měsíc nebo zaměstnání malého rozsahu s příjmem, který je nižší než rozhodný příjem 4000 Kč za měsíc, tzn. příjem nepřesahující 3999 Kč za měsíc). U OSVČ nesmí příjem z této činnosti (po odpočtu výdajů) přesáhnout zákonem stanovenou hranici, která v roce 2024 činí 8794 Kč za každý měsíc výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Další změny přinese důchodová reforma

Další změny v oblasti předčasných důchodů má přinést důchodová reforma, která se nyní projednává ve Sněmovně. Tentokrát by však mělo jít o zmírnění pro osoby, které získaly velmi dlouhou příspěvkovou účast na důchodovém pojištění, popř. také účast nepříspěvkovou, která vyžaduje fyzickou aktivitu pojištěnce (péče o děti do čtyř let věku, péče o závislé osoby a základní vojenská služba), a to v úhrnném rozsahu aspoň 45 let.

Pro osoby, které tuto podmínku splní, bude krácení za předčasnost poloviční (tedy 0,75 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dnů předčasnosti). Mírnější krácení má začít platit od roku 2026.