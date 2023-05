Vláda: Odvody OSVČ se zvýší. Kdo hradí minimum, připlatí si přes 21 tisíc Kč ročně

Vláda se shodla na zvýšení odvodů OSVČ

Vláda minulý čtvrtek představila konsolidační balíček, jehož součástí jsou i vyšší odvody OSVČ na sociální pojištění. Ačkoli bylo ve hře hned několik variant, nakonec by mělo dojít k postupnému zvýšení minimálních odvodů z 25 na 40 % průměrné mzdy a ke zvýšení vyměřovacího základu z 50 na 55 %. OSVČ, které mají vysoké zisky, se pak dotkne úprava druhé sazby daně z příjmů.

Jak se aktuálně počítají odvody OSVČ

Aktuálně je systém odvodů OSVČ nastaven následovně. OSVČ vezme své reálné příjmy, k nim uplatní reálné výdaje nebo výdajový paušál dle druhu podnikání. Z rozdílu, který případně poníží o nezdanitelné části daně, pak vypočte 15% daň z příjmů, přičemž z výsledku odečte ještě základní slevu na poplatníka a případně další slevy a zvýhodnění. Z příjmů nad maximální vyměřovací základ (pro rok 2023 jde o 1 935 552 Kč) se pak platí sazba 23 %.

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ se pak počítá z 50% vyměřovacího základu, tedy z 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % a sociálního pojištění 29,2 %. U zdravotního a sociálního však platí minimální pojistné, které musí OSVČ odvádět bez ohledu na výši zisku. Minimální vyměřovací základ se u sociálního pojištění počítá jako 25 % průměrné mzdy a u zdravotního pojištění 50 % průměrné mzdy, což pro rok 2023 znamená u zdravotního pojištění minimální zálohu 2722 Kč a u sociálního pojištění 2944 Kč pro OSVČ hlavní (a 1178 Kč pro OSVČ vedlejší, kde je minimální vyměřovací základ 10 % průměrné mzdy). U sociálního pojištění pak ještě platí strop, kdy maximální vyměřovací základ činí 1 935 552 Kč.

Alternativu tvoří i paušální daň

Další možností, kterou ale nemohou využít všechny OSVČ, je vstoupit do paušálního režimu a platit tzv. paušální daň. Paušální daň mohou od roku 2023 platit OSVČ, které mají příjmy do 2 milionů korun (doposud byl limit 1 milion korun). Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.

Paušální daň se v roce 2023 platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se platí 6208 Kč (minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč). V druhém pásmu OSVČ hradí 16 000 Kč a v třetím 26 000 Kč.

Nejvíce si pohorší nejmenší OSVČ

Vláda počítá s tím, že v následujících třech letech se postupně bude zvyšovat minimum u sociálního pojištění ze stávajících 25 % průměrné mzdy na 40 % (každý rok o 5 p. b.). Při aktuální průměrné mzdě by to znamenalo zvýšení minimálního sociálního pojištění na 4710 Kč. Všechny OSVČ, bez ohledu na zisk, by tak musely platit minimálně 4710 Kč na sociálním pojištění. Tato změna se dotkne hlavně OSVČ s minimálními zálohami, kterým pojistné vzroste o 60 %.

Druhou částí návrhu je pak zvýšení vyměřovacího základ pro výpočet sociálního pojištění, který se nyní počítá jako 50 % zisku. Podle návrhu se zvýší na 55 %.

Jak spočítal server Podnikatel.cz, pro nejmenší OSVČ to bude znamenat ve finální podobě za tři roky vyšší odvody až o 21 180 Kč ročně. Vyšší odvody by se na druhou stranu promítly do vyšších důchodů.

Sociální pojištění v roce 2024

V roce 2024 by minimální vyměřovací základ měl být na úrovni 30 % průměrné mzdy, vyměřovací základ pak na úrovni 55 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Minimální zálohy by tak činily 3533 Kč měsíčně.

Zisk (příjmy – výdaje) v Kč Nyní sociální pojištění (SP) v Kč SP nově Kč Rozdíl v Kč 100 000 35 328 42 396 -7068 200 000 35 328 42 396 -7068 300 000 43 800 48 180 -4380 400 000 58 400 64 240 -5840 500 000 73 000 80 300 -7300 600 000 87 600 96 360 -8760 700 000 102 200 112 420 -10 240 800 000 116 800 128 480 -11 680 900 000 131 400 144 540 -13 140 1 000 000 146 000 160 600 -14 600 1 100 000 160 600 176 660 -16 060 1 200 000 175 200 192 720 -17 520

Sociální pojištění v roce 2025

V roce 2026 by minimální vyměřovací základ měl být na úrovni 35 % průměrné mzdy, vyměřovací základ pak na úrovni 55 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Minimální zálohy by tak činily 4122 Kč měsíčně.

Zisk (příjmy – výdaje) v Kč Nyní sociální pojištění (SP) v Kč SP nově Kč Rozdíl v Kč 100 000 35 328 49 464 -14 136 200 000 35 328 49 464 -14 136 300 000 43 800 49 464 -5664 400 000 58 400 64 240 -5840 500 000 73 000 80 300 -7300 600 000 87 600 96 360 -8760 700 000 102 200 112 420 -10 240 800 000 116 800 128 480 -11 680 900 000 131 400 144 540 -13 140 1 000 000 146 000 160 600 -14 600 1 100 000 160 600 176 660 -16 060 1 200 000 175 200 192 720 -17 520

Sociální pojištění v roce 2026

V roce 2026 by minimální vyměřovací základ měl být na úrovni 40 % průměrné mzdy, vyměřovací základ pak na úrovni 55 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Minimální zálohy by tak činily 4710 Kč měsíčně.

Zisk (příjmy – výdaje) v Kč Nyní sociální pojištění (SP) v Kč SP nově Kč Rozdíl v Kč 100 000 35 328 56 520 -21 192 200 000 35 328 56 520 -21 192 300 000 43 800 56 520 -12 720 400 000 58 400 64 240 -5840 500 000 73 000 80 300 -7300 600 000 87 600 96 360 -8760 700 000 102 200 112 420 -10 240 800 000 116 800 128 480 -11 680 900 000 131 400 144 540 -13 140 1 000 000 146 000 160 600 -14 600 1 100 000 160 600 176 660 -16 060 1 200 000 175 200 192 720 -17 520

Pozn.: Výsledný rozdíl je počítán vždy oproti dnešku. Není to tedy tak, že by OSVČ každý další rok přišla o spočítanou částku.

Více ziskovým OSVČ se zvýší i daň z příjmů

Nyní platí dvě sazby daně z příjmů, 15 a 23 %, přičemž vyšší sazba se hradí z příjmů nad 4násobek průměrné mzdy (nyní cca 161 300 Kč). Nově by se hranice, od které se platí vyšší sazba, měla snížit na 3násobek průměrné mzdy, tedy zhruba od 121 000 Kč měsíčně. Posun by se dotknul i OSVČ, které by vyšší sazbu daně platily už ze zisku přesahující 36násobek průměrné mzdy a nikoli 48násobek jako v současnosti.

Tento posun se tak dotkne OSVČ, které mají zisk přesahující zhruba 1,45 milionu korun. Například OSVČ se ziskem 1,5 milionu korun nyní platí na dani z příjmů (za předpokladu pouze základní slevy na poplatníka) 194 160 Kč, nově půjde o 198 160 Kč. U OSVČ se ziskem 2 miliony korun se daň zvýší o 44 tisíc korun.

Vzroste i paušální daň

Pokud vzrostou OSVČ minimální zálohy, bude to mít dopad i do systému paušální daně. Zatímco v druhém a třetím pásmu se pro OSVČ nic nemění, OSVČ v prvnímu pásmu, kde se sociální pojištění počítá na základě minimálních záloh a aktuálně se hradí 6208 Kč, si připlatí. V roce 2024 by pro OSVČ při stávající průměrné mzdě činila paušální daň 6885 Kč, v roce 2025 7562 Kč a v roce 2026 pak 8239 Kč.