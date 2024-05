Operativní leasing nabízí spousta společností. Víme, z čeho vybírat

Operativní leasing je určen především těm, kteří chtějí nový automobil a nechtějí se o nic starat. Klienti platí jen měsíční paušál a tuto částku si navíc mohou odečíst z daní. V rámci operativního leasingu mají také rozepsán servisní plán a náklady na budoucí potřeby spojené například se servisem jsou zahrnuty v měsíčních splátkách. Klient si tedy předplácí předpokládaný servis, pojištění a další služby. Tímto způsobem se efektivně eliminují nečekané výdaje a klient, respektive firma, má možnost určité stabilizace cash flow, vysvětlují na webu společnosti Arval.

Pro banky jde o okrajový produkt

Pro banky není operativní leasing stěžejním produktem a řada z nich ho nabízí jen podnikatelům a firmám. Například MONETA Money Bank nám dříve sdělila, že považuje operativní leasing za velmi okrajovou záležitost a orientuje se spíše na produkty finančního leasingu a poskytování úvěrů na koupi vozu. Nyní už od MONETA Leasingu ustoupila úplně a přešla na financování prostřednictvím systémů Skupina MONETA. Nové poptávky už nepřijímá. Těm, kteří chtěli využít leasingu, chce banka vyhovět prostřednictvím úvěru.

Jaká je nabídka od bank?

Česká spořitelna financování poskytuje prostřednictvím dceřiné společnosti Leasing České spořitelny. Firmám a podnikatelům společnost nabízí individuální přístup a odpovídající produkty. Zájemci se mohou obrátit na svého bankéře a poptat u něj nabídku nebo využít formuláře pro online nezávaznou žádost, kde stačí zvolit možnost, že jsou firemními klienty. Následně je kontaktuje obchodní manažer pro korporátní klienty banky. Operativní leasing je v tomto případě bez nutnosti vstupní akontace. V rámci smlouvy je zahrnut servis, administrativa a pojištění.

U ČSOB je možné na operativní leasing pořídit jak auta (včetně elektromobilů), tak také stroje a techniku. Operativní leasing nabízí jen podnikatelům a firmám. Mezi výhody patří nonstop asistenční služby včetně poskytnutí náhradního vozidla po celé Evropě zdarma., elektronická kniha jízd pro přehlednější evidenci a mají také k dispozici více než 500 autorizovaných servisů po celé ČR.

Komerční banka umožňuje operativní leasing jen finančně silným společnostem a obecně u investic nad jeden milion korun. Zájemcům doporučuje operativní leasing individuálně konzultovat s bankovním poradcem nebo leasingovým specialistou. Komerční banka spolupracuje s dodavatelem, který leasingové společnosti zaručí odkup předmětu leasingu po jeho vrácení nájemcem.

Oberbank Leasing se vztahuje na nákladní dopravu, dopravu osob a firemní flotily, ale také stavební a výrobní stroje, zařízení a manipulační techniku nebo zemědělskou a lesnickou techniku. Banka radí obrátit se na poradce a poradit se s ním o možnostech, které se nabízejí, a optimální formě financování.

V Raiffeisenbank si klienti mohou vybrat ze dvou možností: operačního leasingu se službami a bez nich. Produkt nabízí a poskytuje společnost Raiffeisen – Leasing. Podle banky je operativní leasing se službami nejrozšířenějším produktem pro řešení mobility. Klienti nemusí platit žádnou akontaci, ale pravidelné měsíční splátky, ve kterých je zahrnuto mnoho služeb. Patří mezi ně například sjednání zákonného a havarijního pojištění nebo pravidelný záruční i pozáruční servis.

Operativní leasing bez služeb se pak hodí pro ty, kteří by některé služby nevyužili nebo chtějí platit nižší měsíční splátky. Oproti operativnímu leasingu se službami zde nenajdete služby jako například asistenční služba Raiffeisen – Leasing Asistence (využíváte tak pouze základní asistenční služby v rámci povinného a havarijního pojištění), dále například servis, pneuservis, palivové karty a další, uvádějí na webu.

UniCredit Leasing pro podnikatele a firmy funguje tak, že si klient vybere vozidlo podle svých představ, oni jej odkoupí a pronajmou za dohodnutých podmínek. Během užívání vozidla se pak postarají o provozní náklady s tím, že je možné si sjednat řadu doplňkových služeb podle potřeb. Mezi ně patří například různá pojištění nebo GPS monitoring. Takto financovat je možné nejen osobní automobily, ale také transportní techniku, stroje a zařízení nebo zemědělskou a zdravotní techniku.

Přehled nabídky od bank

Poskytovatel Předmět operativního leasingu ČSOB Leasing auta, stroje a technika Komerční banka investice nad 1 milion Kč Leasing České spořitelny automobil, stroje, noví technologie, zdravotní zařízení Oberbank Leasing automobily, stroje a zařízení Raiffeisenbank vozidla UniCredit Leasing osobní automobily, transportní technika, stroje a zařízení, zemědělská a zdravotnická technika

Co se týče cen za operativní leasing, u jednotlivých bank se v sazebnících liší zveřejněný rozsah poplatků za jednotlivé úkony a spousta z nich je navíc stanovována individuálně. Podobně jako u většiny úvěrů si musí klienti dávat pozor na předčasné ukončení smlouvy ze strany klienta, které může vyjít na několik tisíc.

Operativní leasing nabízí také spousta firem

Zájemci o operativní leasing se mohou kromě bankovních institucí obrátit přímo na prodejce automobilů a specializované firmy. V tomto případě si zájemce volí předpokládaný roční nájezd kilometrů a období, po které chce vůz užívat.

Například ve společnosti Auto na operák si zájemce vybere z jejich skladových nebo vzorových vozů, určí předpokládaný roční nájezd kilometrů a období užívání od dvou do pěti let. Na základě toho mu připraví kalkulaci a dozví se výši splátky, případný poplatek za překročené kilometry i částku, kterou mu vrátí, pokud kilometry nevyčerpá. Základní forma operačního leasingu zahrnuje všechny povinné poplatky, včetně pojištění. Přikoupit si lze doplňkové služby (servis, pneumatiky, dálniční známka, tankovací karta, nadstandardní asistence). Pro schválení je při 0% akontaci potřeba doložit alespoň dvě poslední daňová přiznání. Pokud firma existuje kratší dobu, musí doložit daňové přiznání za jeden rok a předběžnou účetní uzávěrku z aktuálního účetního období.

Společnost sOperák nabízí operativní leasing soukromým osobám, podnikatelům a firmám. Pro uzavření smlouvy je potřeba vyplnit formulář a následně doložit bonitu předložením daňového přiznání. Ve splátce operativního leasingu v tomto případě může být zahrnuto například kompletní pojištění, garanční a periodický servis, kontrola a údržba dílů podléhajících běžnému opotřebení podle pokynů výrobce nebo uskladnění zimních kol nebo pneumatik. Rozsah služeb je možné v průběhu nájmu měnit.

Arval na operativní leasing nabízí jak nové, tak ojeté vozy a k dispozici je také flexibilní operativní leasing. Na pořízení vozidla s Arval Flex nepotřebují podnikatelé žádné vstupní poplatky a vozidlo mohou vrátit kdykoliv v průběhu pronájmu, a to bez sankcí. Když je uzavřena smlouva na určitý nájezd kilometrů a klient ví, že skutečný bude vyšší, je společnost připravena smlouvu upravit. Nájezdy kilometrů společnost navíc sama sleduje a na odchylky klienta průběžně upozorňuje.

BARTH Operák se zaměřuje na soukromé osoby, firmy a podnikatele. Fyzickým a právnickým osobám nabízí finanční zvýhodnění na nákup vozidla a jsou schopni jim poskytnout různé bonusy. Začínající firmy musí při žádosti předložit podklady v podobě podnikatelského záměru a výpisu z účtu, případně předběžný výsledek hospodaření společnosti s tím, že se vše posuzuje individuálně. U nájezdu kilometrů platí volná hranice 5000 km, což znamená, že kdo má smlouvu na 2 roky s nájezdem 20 tisíc km/ročně, může vozidlo předat s celkovým nájezdem 45 tisíc kilometrů.

Operativní leasing od Drivalia GO (dříve LeasePlan) je služba, díky které si firmy i malí podnikatelé mohou pronajmout vůz až na 5 let. Klienti si mohou ke svému vozu vybrat jednu ze třech úrovní balíčků služeb: GO (základní nejnutnější služby), GO Plus (rozsah služeb s full servisem) a GO Premium (plný rozsah služeb s full servisem a možností přidání flexibilního ukončení GO Flexi). Mezi jednu z doplňkových služeb patří tolerance nadměrného opotřebení, které za klienta pokryje drobná opotřebení při vrácení vozu na konci leasingu, a to až do 10 000 Kč (podle zvoleného balíčku služeb). Právnické osoby musí doložit účetní závěrku – rozvahu a výkaz zisku a ztrát za poslední dva roky a podnikatelé pak daňové přiznání také za poslední dva roky.

