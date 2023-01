Ovečkárna chce vrátit vlnu do českých domácností

Ovečkárnu momentálně čeká sezóna, která potrvá až do ledna. Lidé totiž začínají shánět vánoční dárky a také nakupovat teplé věci do domácnosti z kvalitní ovčí vlny.

Od trhu k internetovému obchodu

Martin Bernátek původně prodával výrobky z ovčí vlny na trzích, tehdy jako brigádník u svého otce. Musel do toho investovat hodně času, ale díky prodeji se naučil práci s lidmi. Posléze se do prodeje výrobků z ovčí vlny pustil sám za sebe a dospěl také k e-shopu, který bral jako zjednodušení práce. Už jsme nechtěli jezdit, chtěli jsme prodávat přes internet a otevřeli jsme i ve Zlíně takovou malou pobočku a tím, že jsme o kousek dál měli sklad, tak jsme začali expedovat, vzpomíná. Firma je téměř rodinná, protože pracuje společně se svou manželkou Lucií. Ta má na starosti péči o zákazníky. Díky tomu, že pracujeme spolu, tak například nespěcháme domů a můžeme dořešit, co je potřeba, říká.

Tehdy také začali brát více vážně sortiment, který zprofesionalizovali, protože viděli, že v jiných státech je to na úplně jiné úrovni než u nás. Tím, jak Ovečkárna rostla, zvyšovaly se i požadavky zákazníků, proto museli rozvázat spolupráci se stávajícím dodavatelem a zboží si nechávají přímo vyrábět. Tím pádem vytváří v podstatě úplně nový segment bytových doplňků a obuvi. Sortiment se sice snažíme stále redukovat, protože čím máte méně variant, tím líp, ale dnes máme naprosto odlišné zboží než konkurence a už by se ani nedalo říct, že naše konkurence je naší konkurencí, říká Bernátek.

S růstem Ovečkárny souvisela také vlastní značka nazvaná Ovečka Vlnka. Zakládat ji pomáhala místní agentura zabývající se právě příběhem značky. Nejtěžší prý bylo vymyslet název, aby byl originální a zapamatovatelný. Zboží pod touto značkou si nechávají vyrábět v Česku, Itálii, Polsku, Litvě a na Slovensku. Zásadní problém je, že Češi chtějí český materiál, ale továrna na zpracování ovčí vlny použitelné na bytový textil zde neexistuje a v Evropě jsou jen tři. Konkrétně v Rumunsku, Itálii a Polsku. V Česku se hodně vyrábí přikrývky a ponožky. I za cenu toho, že v Číně by to vyrobili levněji a jsou tu výrobci, kteří dělají jen určitou část sortimentu, ale zase z levnějšího materiálu, vysvětluje Martin Bernátek.

U produktů si tak zadávají kvalitu produktu a díky tomu, že znali sortiment, při volbě dodavatelů a výrobců šli na jistotu. U produktů například požadují, aby měl certifikát Woolmark. Jedná se o celosvětovou organizaci, která hlídá kvalitu, a kdyby člověk nebyl spokojený s daným produktem, může jej zaslat přímo do Woolmarku. Oni to tam vyzkouší, na certifikátu je napsaný výrobce produktu a kdyby něco nebylo v pořádku, certifikát by mu byl odepřen, doplňuje Bernátek.

Výrobky z ovčí vlny jsou vyhledávané pro své hydroregulační a termoregulační schopnosti. Tato schopnost se nazývá suché teplo a jde o to, že vlna drží teplotu těla. „Když máte teplotu 36, tak budete mít pořád 36. Nemusíte odvádět teplo, tělo nemusí vyrovnávat, takže máte pocit, že to hřeje,“ popisuje Martin Bernátek. Mezi další výhody tohoto materiálu patří například to, že je vhodný pro astmatiky a díky prohřívací schopnosti výrobky z vlny zvyšují pohyblivost kloubů, svalů a šlach. Právě v materiálu se Ovečkárna odlišuje a záležet si dává také na designu a celkové prezentaci zboží. Hodně lidí výrobky prezentuje jako valašské zboží, což jsme na začátku taky dělali, ale to už není tak důležité jako kvalita materiálu a prezentování jako luxusní a lepší značky, dodává dále.

Kvalitní prodejna je povinnost

Ovečkárna je unikátní v šíři sortimentu a zaměřují se hlavně na domácí obuv a také na přikrývky. Ti, co shánějí domů papuče, si zde mohou vybrat od širokých, vysokých, teplých nebo tenkých až po ty otevřené. Co se týče přikrývek, tak tu ovčí natural doplňuje také ovčí vlna s velbloudem, která je jemnější. Jako Ovečkárna spolupracujeme se značkou KAMA, kde se specializujeme na čepice a svetry a značkou Ortovox, což je jedna z nejlepších značek na sportovní oblečení. Jako doplňkový podej máme i kosmetiku, vyjmenovává Bernátek.

Ovečkárna měla dříve malý kamenný obchod v „trhovském“ stylu. Původně jsem si myslel, že je prodejna pěkná, ale postupem času jsem viděl, že není dobrá – je malá a nevyhovující, vzpomíná. Tehdy také potřebovali nové sklady, které nyní mají tři a jeden je zároveň i prodejnou a sídlem celé společnosti. Bernátkovi si tehdy řekli, že udělají pěknou prodejnu, do které opravdu zainvestují. Ikea jim pomohla s návrhem i vybavením, najali si také zedníky a další řemeslníky. Důležité je, aby zákazník, když si jde pro objednávku nebo se přijde podívat na přikrývky, protože nejsou levné, aby to bylo trošku na úrovni, popisuje.





Prodejnu otevírali na začátku letošního roku, a když dali fotky na internet, lidé tam začali chodit a zvýšila se také částka, kterou tam utratili. Samozřejmě jsou i lidi, kteří jdou i pro jednu věc. Ale tím, že tady prodáváme ty dražší věci, tak už máme větší tržby než za minulý rok, doplňuje.

Ovečkárně s propagací pomáhá agentura a využívají všechny možné kanály – od rádia až po internetové reklamy. Díky sociálním sítím vytváří komunitu zákazníků a nejvíce jim fungují soutěže. Z hlediska rozložení zákazníků u nich nejčastěji nakupují ženy (65 %), a to mezi 30 až 50 lety. My to třeba ještě neřešíme v našem věku, ale jsou lidi už nad třicítkou, co si chtějí domů koupit papuče, nebo mají prarodiče a potřebují pro ně speciální obuv, uzavírá s úsměvem Bernátek.

