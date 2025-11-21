Podnikatel.cz  »  E-commerce  »  Padělky za 24 korun a nulová obrana státu. Jak Temu ničí český byznys

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Aplikace Temu na displeji telefonu na červeném pozadí
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Zatímco se pomalu mluví o zavedení cel na balíčky z Číny, Temu má neblahý vliv na české podnikatele i značky. Jedna z nich dokonce skončila.

S obchodníkem Temu jsou spojeny jak nízké ceny, tak především agresivní marketing i chování. Chybí zde tlak na regulaci a nejen díky tomu vznikají kopie nejrůznějších výrobků.

Náročný boj s fejky

Před rokem, také před koncem listopadu, jsme psali o společnosti 4 Kavky, která vyhrála boj nad Temu. I když jí už tehdy zůstala nepříjemná pachuť. Jak serveru Podnikatel.cz popsala Alice Kavková ze 4 Kavek, Temu prodávalo na svém tržišti čínské fejky her od japonských Oink Games, které oni na českém území zastupují. Nejdřív se objevila hra Ponorka (Deep Sea Adventure) za 24 korun i s poštovným, což je naprosto nerealistická cena. Podobně to bylo o pár měsíců později i s hrou Cirkus (Scout) – druhý bestseller a hra nominovaná na cenu Spiel des Jahres (deskoherní Oskar). 

Temu navíc své reklamy směřovalo na jejich české názvy, čímž na nich parazitovalo. To, že jejich agresivní reklama zabrala téměř veškerý online prostor a my, stejně jako mnozí jiní, přestali být vidět, je sice nepříjemné, ale je to prostě volný trh. Parazitování a kopírování je ale nekalá obchodní praktika. A my rádi hrajeme fér a máme rádi, když má hra jasná pravidla a všichni je dodržují, popisovala.

Tehdy 4 Kavky nejdříve napsali stížnost České obchodní inspekci s tím, že je Temu poškozuje. Nikdo jim však neodpověděl. Poté napsali i samotnému Temu, a to nejdříve prostřednictvím jejich formuláře, ve kterém mají lidé nahlašovat porušování práv duševního vlastnictví, ochranných známek apod. Zabral až lehce virální článek na blogu Alice s titulkem „Temu zatlouká hřebíčky do rakve našeho malého rodinného podnikání“. Týden od jeho publikace se Alici Kavkové ozvala tisková mluvčí Temu pro střední Evropu a začala to řešit. Všechny fejky her Oink Games z Temu zmizely, popisuje Alice Kavková a podotýká, že se pod tlakem zachovali správně.

Už tehdy společnost 4 Kavky přiznala, že je podobné bitvy nebaví a že zvažují divizi deskovek pomalu poslat dál a začít se věnovat jiné práci. Tato situace nastala nyní, na začátku listopadu.

Je možné vyhrát nad Temu? Prodejci her se to podařilo, ale pachuť zůstává Přečtěte si také:

Je možné vyhrát nad Temu? Prodejci her se to podařilo, ale pachuť zůstává

Konec rodinného deskovkářství

Na blogu 4 Kavky uvedly, že před rokem se tu objevilo Temu s fejky her od Oink Games a jim nedává smysl tu proti nim dál stát, a proto mizí ze scény. Přiznávají, že proti Temu neměli protizbraň s tím, že podnikatele, jejichž zboží se ve formě nekvalitních napodobenin objevilo na Temu, neochránil ani stát ani EU.

Všechno tak bylo podle 4 Kavek v rukou těch, kdo deskovky kupují. Otázka podle nich zněla: Fandí většina originálním hrám a poctivým vydavatelům, nebo záleží jen na ceně a půjdou tam, kde bude hra stát nejmíň? I když to nebude originál, ale mastný, špinavý, špatně natištěný a především ukradený fejk?

Ukázalo se, že mnozí čeští deskovkáři dali přednost fejkům z Temu. Nepláčeme, jen říkáme, že jsme to sdělení pochopili. Už nám nedává smysl pokračovat a cpát rodinné úspory do přípravy a výroby originálních překladových her, doplňují.

Od tohoto oznámení 4 Kavky prodávaly zásoby her a dne 19. listopadu došlo k jejich úplnému vyprodání. Prodaly se tak stovky kusů her, které už budou k dostání jen u vybraných prodejců.

Naše myšlenky už jsou jinde. U zdraví, psychické pohody, ne u skladových zásob nebo her. Bylo to zajímavých 5 let, ale tím to končí. Už nechceme vyrábět to, co se objeví na Temu. Chceme se místo toho věnovat jiným tématům a dalším projektům, uzavírají 4 Kavky.

AI Visibility 2

Připomeňte si 4 Kavky

Kopírování dalších českých značek

Tato značka však není jediná, na kterou Temu a další podobná on-line tržiště dopadají. Ve velkém se zde začíná objevovat zboží, které kopíruje populární produkty Pilsner Urquell, Škoda, Kofola nebo například fanouškovské předměty českých fotbalových klubů. Odborníci se shodují, že tyto nabídky výrazně deformují trh a poškozují jak spotřebitele, protože nemají patřičné certifikáty, tak české firmy.

Deka Baník Ostrava nabízená na Temu

 Ukázka deky nabízené na Temu

Autor: Temu

Podle Adama Rožánka, spolumajitele Trenýrkárna.cz, nespočívá řešení ani tak ve vytváření nových zákonů, ale spíše v důsledném vyžadování dodržování těch stávajících, a to plošně. Odpovědnost za prodej nelegálního či vadného zboží by podle něj neměl nést pouze český podnikatel, ale také každé tržiště, které umožňuje prodej takového nelegálního a neprověřeného zboží. Stát by měl zavést reálný dohled nad tímto segmentem a vymáhat národní i evropské standardy i na zahraničních digitálních platformách, zdůrazňuje závěrem.

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

