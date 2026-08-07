Peklo v práci i na sítích: Úřady radí s vedrem, zaměstnanci zuří nad realitou

Zatímco úřady připomínají nároky na pitný režim a pauzy, zaměstnanci si stěžují na neochotu šéfů, strach ze msty i vodu z kohoutku. Našly se ale i světlé výjimky v podobě zmrzliny a klimatizací.
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Home office, nebo jen voda z kohoutku?
Ministerstvo práce a sociálních věcí na svém Facebooku zveřejnilo příspěvek o vedru v práci, kde uvedli, že venkovní teploty zase přesahují třicítky a věnovali se tomu, na co mají jako zaměstnanci v takových podmínkách nárok a co jim musí zaměstnavatel podle BOZP zajistit?
Mnoho firem také během veder zavádí dočasný home office nebo zkrácení pracovní doby bez srážky ze mzdy. Záleží ale pouze na zaměstnavateli. Informujte se u toho vašeho a chraňte se i vy, dodali.
U příspěvku se objevily stovky komentářů, kde lidé sdíleli své pohledy. Podle jedné z uživatelek je pěkné, že jim píšou, na co mají zaměstnanci nárok, ale ptá se:
Co tak jednou zkontrolovat zaměstnavatele jestli to dodržují? Na to jí odpovídají ostatní, že může podat podnět ke kontrole na Státní úřad inspekce práce nebo zavolat hygienu.
Je na ně moc horko, dojdou to zkontrolovat až se ochladí, myslí si uživatelka. Také podle jiné by si tuto diskuzi měli přečíst zaměstnanci inspektorátu práce a vyrazit do terénu s tím, že si myslí, že by jim spadla čelist.
Další uživatelka přiznává, že u nich se tyto věci nedodržují.
Bohužel vrátnice nejsou vybavený na takové tepla. Takže holt mazec. S pitným režimem je to bída, dodává. Podle jiného žádná firma nechce dodržet podmínky, hlavně, že chrání sebe.
Na co mají zaměstnanci nárok? Tak leda držet hubu a makat. Kdyby mohli, tak na nás vytáhnout ještě bič, a ne chlazené pití, přidává další komentující.
Zažila jsem zaměstnavatele, kteří řekli na wc teče čisté vody dost, pokud chcete slazenou kupte si, zní další zkušenost a zdaleka není jediná.
Jednou jsem se ozval a bylo mi řečeno, že z kohoutku teče pitná studená voda. Od té doby jsem v hledáčku. Nebo:
Prý máme dost mineralizovanou vodu z kohoutku to stačí. Ale že ji každý pátek máme odpouštět jako prevenci e. coli to už nevadí.
I podle jiného uživatele to takto v dnešních firmách bohužel je.
Vedení zajímá jen zisk a ne ten kdo se na něm podílí. Ten je vždy nahraditelný, podotýká.
Zaměstnavatele tohle vůbec nezajímá, jde mu jen o prachy nebo se lidem mstít. Vláda vymýšlí pořád nějaké blbosti, co třeba dát v takových extrémech zkrácenou pracovní dobu??? To ne. Nepíšu o svém zaměstnavateli, ale vím jak to chodí, píše jedna uživatelka
Plný souhlas a vidím to u nás v práci a když si na chvíli sedneš, tak po tobě řve co si dovoluju mimo pauzu sednout. Jenže u mě narazil a seřval jsem ho já, bohužel, a neřekl ani pumpička, odpovídá mu jiný uživatel.
Další komentář uvádí:
Neberou se žádné ohledy, žádné úlevy, voda kohoutková, nejlépe služby navíc. Únava? Neexistuje! Jiná uživatelka by chtěla vidět, kterého zaměstnavatele zajímá BOZP. Podle ní si pomalu z lidí dělají roboty, ale jakmile se něco stane hned se tím ohání.
Mám šicí dílnu, kupují švadlenkám vody celý rok a přes léto i nauky, když mají chuť. V létě na dílně jede celý den větrák a teď už i klimatizace, přidává svůj pohled podnikatelka. I jiná uživatelka popisuje, že u nich zaměstnavatel poskytuje pití, chlazený meloun, v chlaďáku zmrzlinu (jelikož vyrábí zmrzlinové kornouty a zmrzlinu), a teď místo odpolední směny mají noční.
Nám, když je opravdu vedro, zkrátí pracovní dobu o dvě hodinky, potvrzuje jedna z uživatelek.
Zákony na papíře vs. realita: Na sítích to vře
Originálním a kreativním způsobem zapadajícím do ostatního obsahu na svém profilu na vedra na pracovišti a související povinnosti zaměstnavatelů upozornila právnička Zuzana Sorokáčová. Ta na profilu Právo s mámou vysvětluje právo tak, aby mu rozuměl každý.
Také zde v komentářích někteří přiznávají, že jim zaměstnavatel řekl, že minerálka není povinná, že stačí pitná voda z kohoutku a podobně.
My dostáli jen větrák a pití nám nedává firma a to děláme 12 hod buď denní nebo noční, popisuje své zkušenosti uživatelka.
Vážně by někdo v takových vedrech, riskoval zdravotní problémy?!! Je úplně jedno, jaké povolání, píše jiný.
Na místě, kde bych musela vytahovat zákony, abych se mohla jít napít, bych nedělala ani za zlatý živý prase, říká jedna komentující.
Jednou jedinkrát by mě někdo v práci vyčetl, že piju vodu a nastalo by peklo a měl by to tak udělat každý, přidává se další.
Ministr radí, jak přežít horko, ale lidé ho poslali řešit zdravotnictví
S příspěvkem reagujícím na aktuální počasí přišlo také Ministerstvo zdravotnictví. Jeho ministr Adam Vojtěch ve videu připomněl několik jednoduchých zásad, které mohou ochránit zdraví. Doplnil také, že pár jednoduchých opatření může předejít vážným zdravotním komplikacím a přidal odkaz na webové stránky ministerstva s vyjmenovanými zásadami.
Také tento příspěvek vyvolal desítky reakcí, v nichž uživatelé Facebooku často zmiňují covid a problémy ve zdravotnictví, které by bylo přednější řešit.
Tohle snad ví každý blbec, kromě vás, samozřejmě… Vy se běžte raději věnovat tomu, co uděláte s tím bordelem ve zdravotnictví a kdy vaše zabedněné hlasy ve vládě přijdou na to, že populace stárne a nemá se o ně kdo starat, když musejí makat do 70… Takže o náš pitný režim se nestarejte, píše jedna z uživatelek.
Zkus řešit to milionové odchodné z pojišťovny, dodává další.
Zatímco někdo je rád za připomenutí informací a péči o lidi, jiní se zajímají o to, jestli takové věci má opravdu dělat ministr a zda nemá důležitější věci na práci. Kromě toho se v komentářích objevují otázky, například se jeden z uživatelů Facebooku ptá:
A jak to mají dělat lidé co musí pracovat na sluníčku? Jak to zařídit, aby tu dobu co říkáte se nedělalo? Kde mají pracující vzít studené pití, když třeba možnost nemají?
Odbory radily zaměstnancům, od lidí to schytali
Už dříve při předpovědi vyšších teplot sdílel infografiku Odborový svaz státních orgánů a organizací. V ní se zabýval tím, že zaměstnavatelé musí pracoviště vedru přizpůsobit a zajistit ochranu zaměstnanců před nadměrným teplem. Zároveň by podle nich zaměstnanci měli znát svá práva a požadovat nápravu s tím, že odbory mohou jednat o zajištění podmínek, které všem umožní nesnesitelné počasí přežít ve zdraví. Kromě infografiky na web přidali také aktualizovanou metodiku, jak při prevenci veder a jejich dopadů postupovat. Využit ji mohou nejen odboráři i zaměstnanci.
Pod příspěvkem se záhy objevilo několik komentářů. Jedna uživatelka zde přiznává, že se pobavila a popisuje praxi, kdy u nich má klimatizaci půlka budovy, protože na tu druhou prý slunce nesvítí. Dále přidává, že jim přišlo krásné opatření, že můžou v týdnu končit ve 12 a v pátek v 11, ale samozřejmě si to musí nadpracovat.
A o práci z domu si můžeme my řadoví pracovníci nechat zdát, tato privilegia má jen vrchnost. Děkujeme, doplňuje.
Další uživatelka zmiňuje práci ve školní jídelně, kde padají vedrem.
Šichtu nikdo nezkrátí, práci nikdo neubere. Ale co, jsme jen kuchařky, že. Pořád se všude píše o kancelářské práci. Za to ta těma rukama se dělá sama, píše. OSSOO jí odpovídá, že i na jejím pracovišti platí limity a je třeba důsledně trvat na tom, aby byla opatření z nich plynoucí vymáhána.
My tam za vás s teploměrem měřit nepůjdeme, ale dáváme vám návod, co přesně máte udělat, pokud se chcete domoct nápravy, upřesňují.
Na obráběcí lince, kde denně zaměstnanci nazvedají tuny, mají už týden přes 30. Přestávky každé dvě hodiny po 10 minutách a minerálky žádné. A to opravdu „chcete“. Komu se to nelíbí, může dát výpověď…, popisuje další komentář. Na to svaz reaguje, že
komu se to nelíbí, má prostředky, jak vyžadovat nápravu a právně ji vymáhat a kontaktovat příslušné orgány. Vzdát to a smířit se s tím je přesně důvod, proč to nikdy nezměníte.
Podle komentující se to však pěkně říká, ale řadoví zaměstnanci se většinou bojí vystoupit proti „vrchnosti“, protože se to obrátí proti nim.
A ano, bohužel právě proto je změna vzdálená, nicméně všechny ty, kteří se bojí vystoupit, chápu. Ono se „dole“ opravdu brání někdy velmi těžko, pokud nechcete přijít o práci nebo trpět ještě víc, zdůrazňuje a potvrzuje, že u nich odbory mají.
Když selže klimatizace, pomůže už jen humor
Podobně jako u nejrůznějších kauz a situací i vysoké teploty lidé berou s humorem. Na internetu se tak objevila spousta vtipných obrázků. Některé z nich najdete v naší galerii: