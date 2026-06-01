Píšete s AI maily a popisky e-shopu? Hezké, ale konkurence už je úplně jinde

Schopnosti umělé inteligence jsou dnes zcela někde jinde a vy pravděpodobně používáte jen zlomek toho, co dokáže. Konkurence už to pravděpodobně dělá a já vám dnes dám důvody, proč vy byste měli taky. A mimochodem, AI už dnes velmi výrazně promlouvá do toho kdo do vašeho e-shopu chodí nakupovat a co nevidět promluví do toho, jak vlastně nakupují.
Co dnes s AI děláte vs. co zvládne?
Umělá inteligence dnes není jen chatovací okno. I když jde stále o její středobod. Jinak s ní ale dnes zvládnete procházet internetem, tvořit grafiku, programovat nebo analyzovat reklamní systémy a mnoho dalšího. A to není všechno.
Zkusím to ilustrovat na reálném vývoji. Zatímco před 3 lety jsme byli u vytržení toho, že nám AI napsala na vyžádání produktový popisek, který byl jakž takž čitelný a následoval nějaké SEO zásady a dokonce jej přeložil do dalších 2 jazyků, dnes už situace vypadá tak, že svému AI agentovi dáte za úkol procházet vaše produkty, ověřovat na internetu správnost uvedených informací, kontrolovat, zda je vše přeložené, optimalizované pro vyhledávače a obecně co nejprodejnější a nejpřínosnější pro nakupující.
Takové produkty váš agent sám identifikuje, navrhne úpravu, kterou vám pošle na schválení a pak ji klidně i publikuje. A vy se cítíte jako v řídícím centru NASA, kde jen skrze tlačítka říkáte vzdáleným sondám, co mají dělat. Kreditovou a finanční náročnost těchto úkonů, kdy AI skutečně spravuje e-shop, pro tuto chvíli pomineme. Musíme se smířit s faktem, že to prostě něco stojí, zároveň vám to šetří čas a dost možná i další lidské zdroje.
Vibecoding: fascinující, ale ošemetný
Tolik ke správě e-shopu. Pak je tady ještě takzvaný vibecoding.Tedy vytváření aplikací tak, že si povídáte s robotem. Je to geniálně jednoduché, ale taky ošemetné. Každý programátor se při představě amatéra, který tvoří kód, o kterém vůbec nemá představu, co znamená, oprávněně zděsí. Má pravdu. Internet už je dnes plný příběhu o aplikacích vytvořených programátory amatéry, které měly zásadní bezpečnostní chyby. Tady platí dvě základní pravidla. Měli byste mít alespoň základní představu, jak svět jedniček a nul funguje. Třeba co a kde je můj hosting, co je to API a na jakém principu to funguje, co všechno jsou údaje, jejichž únik by mohl způsobit problém a tak dále.
Zároveň, pokud nejste profíci, je tady pravidlo číslo 2: nepouštět vlastní aplikace k tomu, aby přímo přepisovaly údaje v mém e-shopu a nedávat jim zbytečně citlivé údaje o sobě nebo zákazních. Pak si můžete vyloženě hrát. Hodila by se vám appka, která přehledně zobrazí výkon a zdraví vašeho e-shopu? Není problém. Napojte e-shop, Google Analytics a máte krásný dashboard jako CEO Microsoftu. Chcete si vytvořit mini CRM, kde si budete interně evidovat aktuálně rozjednané reklamace a jiné problémové zásilky? Otázka jednoho dne. Představte si problém, který v e-shopu aktuálně řešíte a vězte, že s vhodným AI nástrojem v zádech to zvládnete spustit.
Je jen otázkou času, kdy zvládne všechno
Dělat výpis toho, kam všude sahají schopnosti AI, je asi zbytečné. Příští měsíc totiž bude o třetinu větší. A za rok? To snad nikdo ani nedokáže odhadnout. Stačí se jen podívat na to, co za poslední měsíc představila společnost Anthropic stojící za AI Claude. Claude dnes dělá design, na který jste dříve museli ovládat Canvu. Pomáhá s tvorbou 3D modelů, ovládá prohlížeč Chrome, stejně jako všechny složky vašeho počítače, stejně tak si pomocí různých konektorů vás propojí se vším možným… však se podívejte na X účet firmy, jak solí jednu novinku za druhou. Pak je tady samozřejmě vizuální stránka pro tvorbu obrázků, ve které exceluje OpenAI i Google. To ale nejspíše znáte.
Chci tím jen ilustrovat to, že textová práce s nástroji jako Gemini nebo ChatGPT je jen malý zlomek toho, co AI dokáže a právě teď ten nejvyšší čas začít zkoumat, do jakých oblastí vašeho podnikání můžete umělou inteligenci povolat. Čekají nás zajímavé časy.
Umělá inteligence v posledních letech zásadně mění způsob, jakým marketingové týmy pracují. Algoritmy dnes zvládají zpracování dat, automatizaci i analytiku v rozsahu, který byl ještě nedávno nemyslitelný. Čím dál častěji Jan Skovajsa vidí, že kolem AI vzniká mylné očekávání: že když nasadíme nástroj, přijde automaticky i výsledek. Více v dalším komentáři.