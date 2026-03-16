Podnikatel.cz  »  Marketing  »  Umělá inteligence v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Umělá inteligence v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Jan Skovajsa
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Obrazovka počítače s používáním AI nástrojů
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
[KOMENTÁŘ] Umělá inteligence v posledních letech zásadně mění způsob, jakým marketingové týmy pracují. Algoritmy dnes zvládají zpracování dat, automatizaci i analytiku v rozsahu, který byl ještě nedávno nemyslitelný. Čím dál častěji ale vidím, že kolem AI vzniká mylné očekávání: že když nasadíme nástroj, přijde automaticky i výsledek. Z mé zkušenosti se naopak potvrzuje, že samotná technologie úspěch nezaručuje. Bez jasné strategie a vedení může vést jen k rychlejší optimalizaci špatným směrem.

Klíčem k funkčnímu marketingu zůstává lidská kreativita, strategie a cit pro značku. Právě schopnost propojit technologické možnosti s emocemi rozhoduje o tom, zda komunikace zákazníky skutečně osloví. AI je podle mě silný nástroj, ale nikdy nesmí převzít roli strategického „mozku“ firmy.

Co se dozvíte v článku
  1. Když se role marketéra mění
  2. Pasti slepé optimalizace
  3. Největší riziko: Ztráta odlišnosti
  4. Proč kampaně často selhávají
  5. Budoucnost je v kombinaci
  6. Tip redakce

Když se role marketéra mění

Nástup AI významně proměnil každodenní fungování marketingových týmů. Rutinní úkoly, jako je analýza dat, reporting nebo generování prvních návrhů textů, dnes algoritmy zvládají rychle a efektivně, což přináší úsporu času. Zároveň se ale mění role samotných marketérů. Dnes už nestačí umět nástroj jen ovládat. Rozhodující je schopnost zasadit jeho výstupy do kontextu značky, jejího byznysu a reálných potřeb cílové skupiny.

Technologie může nabídnout odpověď na otázku „co funguje“. Otázky „proč“ a „jak“ ale zůstávají na člověku. Právě zde podle mě vzniká nejvíce zklamání – když firmy očekávají, že AI vytvoří strategii místo nich, místo aby ji pouze realizovala.

Pasti slepé optimalizace

AI se v marketingu nejčastěji využívá pro automatizaci a optimalizaci kampaní. Dokáže odhalovat vzorce v datech, které by člověk obtížně hledal. Platí ale jednoduché pravidlo: systém optimalizuje přesně to, co mu zadáte. Pokud sledujete nevhodně zvolenou metriku, může ji AI velmi efektivně zlepšovat, aniž by se jakkoliv posunul skutečný obchodní výsledek.

U jedné kampaně na Metě se například ukázalo, že původní hypotéza cílení na věkovou skupinu 35–45 let na Instagramu nebyla nejefektivnější. Díky širšímu nastavení systém vyhodnotil lepší výkon u skupiny 45–55 let na Facebooku. Technologie pomohla odhalit tento vzorec, ale bylo na nás, abychom okamžitě upravili komunikaci a tón tak, aby odpovídaly starší cílové skupině. To je podle mě správná role AI: hledat data. Rozhodnutí, jak je lidsky interpretovat, musí zůstat na lidech.

Největší riziko: Ztráta odlišnosti

Spoléhání se výhradně na AI nese i riziko uniformity. Pokud firmy používají stejné nástroje a podobná data bez jasného autorského vedení, jejich komunikace se začne nebezpečně podobat. A značka, která zní stejně jako deset ostatních, ztrácí svou hlavní zbraň, kterou je schopnost se odlišit.

Opakovaně se nám také v praxi potvrzuje, že vyšší míra prokliku (CTR) nemusí znamenat vítězství. Texty vytvořené pomocí AI často přivedou více návštěvníků, protože umí „zaháčkovat“ pozornost. Texty připravené zkušeným autorem sice mohou mít nižší CTR, ale mívají vyšší konverzní poměr. Pro byznys je ve finále důležitější cena za reálnou poptávku než počet kliknutí. AI umí optimalizovat pozornost, člověk musí optimalizovat důvěru.

Proč kampaně často selhávají

Nejčastější příčinou neúspěchu kampaní podle mé zkušenosti není technologie, ale absence jasné strategie. Firmy se často nechají inspirovat trendem, nasadí nový nástroj a očekávají zázraky na počkání. Pokud ale není jasně definovaný cíl a hodnota značky, nepomůže ani nejlepší algoritmus.

AI procesy neuvěřitelně zrychluje. To je její největší výhoda, ale i past. Znamená to totiž, že dokáže stejně rychle zesílit i vaše chybná rozhodnutí. Proto je dnes kriticky důležité rozumět tomu, co konkrétní optimalizační mechanismus dělá a kam vaši značku ve skutečnosti směřuje.

Budoucnost je v kombinaci

Budoucnost marketingu podle mě nespočívá ani v bezmezné víře v technologii, ani v její skeptické ignoraci. Uspějí ti, kteří dokážou propojit analytickou sílu AI s lidskou zkušeností, empatií a strategickým myšlením. Technologie může být výkonným motorem, ale směr a cíl cesty musí stále určovat člověk.

Tip redakce

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Podle Jiřího Matznera využití umělé inteligence (AI) v posledních letech zásadně proměnilo oblast řízení lidských zdrojů. Zatímco dříve byla personalistika vnímána jako doména, které všeobecně dominuje lidský faktor, dnes se stává vysoce digitalizovaným oborem. Více v dalším komentáři.

Seriál: Komentáře
Přečtěte si všechny díly seriálu Komentáře nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Jan Skovajsa, CEO, investor a zakladatel společnosti myTimi.

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).