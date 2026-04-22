Podnikatelé budou muset u EET nahlásit i provozovny, kde přijímají neevidované tržby

Hlásit úřadům navíc bude nutné i změny. Kdo oznamovací povinnost nesplní, bude moci dostat pokutu ve výši až půl milionu korun.
U EET bude oznamovací povinnost
Návrh zákona o evidenci tržeb, u kterého došlo před týdnem k vypořádání připomínek, počítá mimo jiné u EET se zavedením oznamovací povinnosti pro podnikatele. Konkrétně budou muset podnikatelé prostřednictvím daňové informační schránky před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o všech svých evidenčních jednotkách, pokud v nejméně jedné z nich uskutečňuje evidované tržby.
Oznamovací povinnost se vztahuje pouze na poplatníky, kteří jsou povinni evidovat tržby. Bude-li podnikatelská činnost poplatníka segmentována do více evidenčních jednotek, z nichž pouze část naplní podmínky pro povinnou evidenci tržeb, uvede poplatník v rámci plnění oznamovací povinnosti veškeré evidenční jednotky, doplňuje důvodová zpráva k zákonu.
Ve vztahu k plnění povinností podle zákona o evidenci tržeb půjde evidenční jednotky rozdělit do tří skupin:
- Evidenční jednotka, prostřednictvím níž se uskutečňují evidované tržby – k této jednotce se váže jak povinnost evidovat tržby, tak oznamovací povinnost.
- Evidenční jednotka, prostřednictvím níž se uskutečňují neevidované tržby – na rozdíl od předchozí zde dochází k platbám za zboží nebo služby, avšak tyto platby buďto nesplňují formální či materiální kritéria pro to, aby tržby z nich plynoucí byly evidovanými tržbami, popřípadě jsou zákonem vyňaty z okruhu evidovaných tržeb. K této jednotce se váže pouze oznamovací povinnost za předpokladu, že daný podnikatel má kromě ní alespoň jednu evidenční jednotku, kde se uskutečňují evidované tržby.
- Evidenční jednotka, prostřednictvím níž se neuskutečňují žádné tržby – může jít např. o provozovnu, kde nedochází k prodeji zboží a služeb (např. výrobna, výdejna, sklad). K této jednotce se neváže ani oznamovací povinnost.
Co všechno budou evidenční jednotky?
Evidenční jednotkou se pak rozumí
- a) provozovna podle živnostenského zákona nebo její obdoba v případě, kdy podnikatelská činnost není živností, popřípadě jejich samostatná funkční část
- b) internetová stránka, část internetové stránky nebo aplikace, které umožňují přístup ke zboží nebo službám,
- c) dopravní prostředek, v jehož rámci jsou poskytovány zboží nebo služby,
- d) poplatník v rozsahu, ve kterém vykonává podnikatelskou činnost mimo evidenční jednotky podle písmen a) a b).
Co vše může být provozovna?
Za provozovnu se považuje rovněž „automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb“ a „mobilní provozovnu“. Platí, že živnost lze provozovat ve více provozovnách, pokud má podnikatel právní důvod pro jejich užívání.
Pod pojem „provozovna“ se navrhuje pro účely zákona o evidenci tržeb subsumovat též její materiální obdobu v případech, kdy podnikatelská činnost poplatníka není živností a nespadá tedy pod režim živnostenského zákona. Provozovnou tak pro účely evidence tržeb budou i prostory, které by byly provozovnou dle živnostenského zákona za předpokladu, že by podnikatelská činnost, která je jejich prostřednictvím vykonávána, byla živností. Uvedené se týká zejm. tzv. svobodných povolání, zemědělské činnosti či autorské činnosti. Půjde tak především o místo, kde je vykonáváno nezávislé povolání nebo podnikání, které není živností, vysvětluje důvodová zpráva.
Co budou ostatní evidenční jednotky?
U e-shopů pak bude platit, že budou muset oznámit svůj web či aplikaci v případě, že budou mít kamennou prodejnu, kde budou inkasovat evidované tržby. Dopravním prostředkem, v jehož rámci jsou poskytovány zboží nebo služby, se pak rozumí především taxíky. Poplatníkem v rozsahu, ve kterém vykonává podnikatelskou činnost mimo evidenční jednotky, budou například řemeslníci, kteří svou činnost vykonávají ve své provozovně (ta bude jeho první evidenční jednotkou), ale také u zákazníků, tj. mimo provozovnu (zde budou oni sami druhou evidenční jednotkou).
Které údaje bude nutné hlásit?
Co se týče údajů, které budou muset podnikatelé o evidenčních jednotkách nahlásit, půjde o tyto:
- informace umožňující identifikaci evidenční jednotky,
- druh evidenční jednotky,
- převažující druh vykonávané podnikatelské činnosti prostřednictvím této evidenční jednotky,
- informace, zda se prostřednictvím evidenční jednotky uskutečňují evidované tržby, a
- informace, že evidenční jednotka eviduje tržby v nepřímém zastoupení za jiného poplatníka.
Podnikatelé navíc budou muset, dojde-li ke změně údaje o evidenční jednotce, tuto změnu oznámit správci daně prostřednictvím daňové informační schránky. K oznámení musí dojít před uskutečněním první evidované tržby prostřednictvím této evidenční jednotky uskutečněné poté, kdy změna nastala, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.
Za porušení povinnosti pokuta až 500 tisíc korun
Kdo oznamovací povinnost u EET nedodrží, bude moci dostat pokutu až do výše půl milionu korun.
Oznamovací povinnost platila i u EET 1.0
Také v rámci první EET platila pro podnikatele oznamovací povinnost. Tehdy se nicméně museli hlásit pouze provozovny, v nichž podnikatelé přijímali evidované tržby. Pojem provozovna byl tak chápán šířeji, než je tomu v rámci některých vymezení stejného pojmu v jiných právních předpisech. A rovněž u EET 1.0 museli podnikatelé, došlo-li ke změně údajů o provozovnách, tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týkala.