Podnikatelé ve volbách do Senátu 2026: Zastoupení je skromné, obory pestré

Server Podnikatel.cz se podíval zblízka na kandidátní listiny do letošních senátních voleb. Zjistěte, jaké byznysové zkušenosti chtějí do politiky přenést reprezentanti tradičních rodinných firem, zástupci služeb nebo vědečtí inovátoři.
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Pestrá paleta oborů: Od obchodu po luxusní dopravu
V Chebu za stranu Naše Česko kandiduje podnikatel a moderátor Vladimír Keblúšek. Toho lidé mohou znát jako moderátora hned z několika televizních stanic. Je také ředitelem Kulturního a kreativního centra Ostrov a několik let působil jako provozní manažer KC Svoboda v Chebu. Jeho hlavní ekonomickou činností je tak Zprostředkování v oblasti nespecializovaného velkoobchodu za provizi a další jsou pak Reklamní činnosti a Provozování kulturních zařízení a areálů. Jako živnostník a hudebník se označil i další chebský kandidát Ivan Reis z SPD podnikající v silniční nákladní dopravě. Zároveň působí v několika komisích města Cheb.
Podnikatelkou je Karolína Kubisková z Kamenice nad Lipou kandidující za stranu Výzva 2025 v senátním obvodu Pelhřimov. Od roku 2015 je jednatelkou Čerpací stanice Kamenice nad Lipou s.r.o. a od roku 2019 také společnosti LuxWay. Ta se zaměřuje na přepravu osob luxusními vozy po celé České republice i v Evropě podle jejich požadavků. Jak uvádí kandidátka na svém webu, je také koordinátorkou nadačního fondu na pomoc onkologickým pacientům a zastupitelka města Kamenice nad Lipou.
Na Praze 1 má bydliště Jiří Morštadt z Hnutí Generace s povoláním podnikatel, vydavatel a producent. Říká o sobě, že se v médiích, podnikání, kultuře a veřejném životě pohybuje přes třicet let. Za tu dobu budoval firmy, vedl velké týmy nebo rozjížděl vlastní projekty. Je členem statutárního orgánu několika společností jako například Fashion Art Studio, Czech Fashion Models nebo Regionální noviny.
Bezpečnost, poradenství i služby s volnou živností
Jaroslav Pelc je OSVČ kandidující do Senátu v Kladně za stranu PŘÍSAHA občanské hnutí. Několik let pracoval jako kriminalista a poté u různých útvarů kriminální služby a také u tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Jeho hlavní ekonomickou činností jsou Administrativní a kancelářské činnosti a ostatní pak Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Nespecializovaný maloobchod.
Průmyslová tradice, výroba na míru i péče o zdraví
Podnikatelka, prezidentka společnosti PETROF a předsedkyně Správní rady UHKV je Zuzana Ceralová Petrofová nacházející se na kandidátce ODS volebního obvodu Hradce Králové. Je tedy představitelkou páté generace rodiny Petrofů – slavnou firmu zabývající se výrobou akustických klavírů a pianin založil její prapradědeček Antonín Petrof. Zuzana Ceralová Petrofová má tak zkušenosti s vedením rodinné firmy PETROF, a to jak sama podotýká v dobrých i těžkých časech.
Vím, co znamená nést odpovědnost za zaměstnance, rozhodovat se pod tlakem a hledat řešení i ve chvílích, kdy to ostatní vzdávají. Vím, jak je těžké dostat se na zahraniční trhy a uspět v mezinárodní konkurenci, dodala na webu. Během svého působení v rodinné firmě získala několik ocenění jako například Cena poroty Podnikatelka roku 2012 nebo TOP 25 žen Česka za rok 2017 – kategorie Podnikatelka.
Za obvod Znojemsko kandiduje podnikatel a nezávislý kandidát bez politické příslušnosti Jindřich Růžička, který své první obchodní zkušenosti získal ve společnosti prodávající vozy Mazda. Poté dostal příležitost a nyní už přes dvacet let vede a rozvíjí výrobní firmu LENZA. Tato společnost se zaměřuje na výrobu nábytku se specializací na kancelářský a hotelový nábytek. Na základě přání klientů vyrábějí však i bytový nábytek včetně atypických prvků na míru. Mezi jejich reference patří vybavení knihoven, prodejen nebo například Louckého kláštera ve Znojmě.
Ve stejném obvodu je na kandidátní listině další manažer a podnikatel – Pavel Černý z Přísahy. Ten celý život pracuje mezi lidmi, sloužil u Policie ČR a dnes podniká v oblasti zdraví. Podle rejstříku ekonomických subjektů patří k jeho klasifikaci ekonomických činností: činnosti reklamních agentur, administrativní a kancelářské činnosti a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Propojení vědy, výzkumu a moderních technologií
Jakub Nevařík z Prostějova má jako povolání uvedeno vědec, podnikatel, uvolněný radní a sokol. Jeho politická příslušnost je Občanská demokratická strana a kandiduje za koalici KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09. Jedná se o zakladatele a jednatele technologické společnosti Iron Analytics. Ta sídlí v Olomouci a specializuje se na vývoj, výrobu a prodej tzv. Mössbauerových spektrometrů do výzkumných laboratoří celého světa. Jakub Nevařík vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci a dlouhou dobu zde působil jako vědec a vysokoškolský pedagog.
Spisovatelé, geografové i stavební experti
V obvodu Frýdek-Místek za Politické hnutí NEZLOMNÍ kandiduje Nela Lísková, podnikatelka a spisovatelka. K jejím ekonomickým činnostem patří zprostředkování v oblasti specializovaného velkoobchodu za provizi s ostatním zbožím, velkoobchod a maloobchod, činnosti v oblasti nemovitostí a reklamní činnosti. Pod svým jménem a IČO provozuje e-shop, přes který vydává a prodává své autorské knihy. K tomu je zakladatelkou a ředitelkou zapsaného ústavu Institut Ochrana práv občanů.
Kandidát Švýcarské demokracie Radoslav Štědroň má na kandidátní listině za obvod Ostrava-město uvedena povolání geograf a OSVČ. V živnostenském rejstříku je veden jako fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění (OSVČ) s volnou živností (mimo jiné zaměřenou na poradenskou, výzkumnou a analytickou činnost v oboru přírodních věd a geografie). V minulosti byl například členem Nadace LANDEK Ostrava nebo členem představenstva Ostravské vodárny a kanalizace.
Taktéž za Ostravu, ale za Českou suverenitu sociální demokracie, kandiduje OSVČ projektant Radek Iwoniak. Říká o sobě, že zkušenosti sesbíral takzvaně od píky. Tedy od malé stavební společnosti až po celosvětové giganty jako je Subterra, Skanska nebo japonská Takenaka. Má za sebou komunikaci s úřady, organizaci výběrových řízení, práci přípraváře staveb, technika stavbyvedoucího, senior project managera nebo stavebního dozoru.
Dalším ostravským kandidátem je OSVČ Štefan Režný. Kandiduje za Občansko-politické hnutí ReMek pro zrušení SENÁTU. Mezi jeho živnosti patří Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce a Velkoobchod a maloobchod. Další činností je Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel.