Poptávka po svatomartinské huse rok od roku roste. Jak se daří farmářům?

Jaká je letos poptávka?

Jitka Čermáková z rodinné husí farmy v Rohozné uvádí, že i když se obávali, že kvůli inflaci a horší ekonomické náladě ve společnosti bude poptávka slabší, opak je pravdou. Navýšili jsme stavy svatomartinských hus i kachen. I tak jsme byli již začátkem října vyprodáni a teď již jen porážíme předem objednanou drůbež, doplnila. Také farmář Marek Zelenka ze Svatomartinskahusa.cz, který má farmu v Zakšíně v okrese Česká Lípa, říká, že poptávka setrvale každý rok roste, což dokazuje i zvyšující se návštěvnost jejich webu. Zákazníci častěji kupují s předstihem a navíc dvě nebo tři husy, upřesňuje dále.

Podle Kamila Kubláka ze Zemědělské farmy Kublák Fryčovice každý rok roste poptávka po husách o 30 % a je to způsobeno tím, že ubývá chovatelů, kteří husy chovají venku, protože vzniká nebezpečí nákazy ptačí chřipkou. V loňském roce tak skončily tři velké farmy. V rodinném bio vinařství Víno Marcinčák mají každoročně malochov husiček. A jednodenní housátka nakupují z kvalitního chovu v Ústrašicích a od prvního dne je chovají přímo v BIO vinařství Víno Marcinčák v Novosedlích. Od počátku se celý den pasou v jejich jabloňovém sadu o velikosti tři hektary a od šestého týdne jsou husy přikrmovány vlastním obilím a kukuřicí v BIO kvalitě. Husičky chováme převážně pro naši potřebu v období sv. Martina, ale také pro potřebu našich obchodních partnerů, přátel a milovníků vína, kterým záleží na tom, co pijí a jí, dodává Petr Marcinčák z Rodinného BIO vinařství Víno Marcinčák.





Zvedaly se ceny?

Ve výše zmíněném vinařství mají ceny stejné jako v roce 2022. Marek Zelenka přiznává, že předprodejní cenu nepatrně zvýšili, a to z 295 na 305 kč/kg. Cena je na poslední chvíli 355 Kč, přidává. Také v Rohozné ceny mírně navýšily, ale jak podotýká Jitka Čermáková, jen v jednotkách korun, jelikož i oni bojují s cenami energií a zejména krmiv. Ceny zůstaly na loňském průměru (± 8%), i když náklady vzrostly o 20 %. Je to způsobeno recesí zákazníků a tím, že mají všichni hlouběji do kapsy. Ztrátu kompenzujeme prodejem většího množství hus, říká Kamil Kublák.

Zdražují energie i krmivo

Chovatelé drůbeže potřebují energie k provozu líhní a samozřejmě k výrobě tepla pro vylíhnutou drůbež. Jak zdůrazňuje Jitka Čermáková, je to pro ně spolu s krmením největší položkou v nákladech. Také Kamil Kublák vysvětluje, že chov, který je kombinovaný jak venku, tak v hale, je závislý na energiích. Oni si ve Fryčovicích na farmě pořídili fotovoltaiku, která bohužel kvůli ČEZU nemůže fungovat, protože jejich síť není připravena na přetoky. Musíme investovat sami do transformátoru a přebytky posílat napřímo. Další komplikací je odliv pracovní síly ze zemědělství, ale to řešíme novými technologiemi. I když jsou drahé, dlouhodobě se vyplatí, doplňuje. Podle Marka Zelenky jejich rozvoji brání nedostatek pracovní síly, vysoká cena zemědělské půdy a obrovské ceny za stavební práce.

Nahlédněte na farmy

Farmáři si nestěžují

Farma Kublák má také farmářský obchod Regiopotraviny, kde sdružuje všechny okolní drobné pěstitele a výrobce, kteří nejsou napojeni na řetězce. Naše snaha je udržet lokální výrobu i prodej tak, aby rostla hodnota v regionu tím, že vydělané peníze utratíme zase lokálně a daníme u nás a ne v zahraničí, upřesňuje Kamil Kublák s tím, že mají velké štěstí, že prodejnu Regiopotraviny otevřeli ještě před krizí a získali spousty stálých zákazníků, kteří holdují kvalitním potravinám. Jsou hlavně výrobci, ne překupníci, jejich výrobky mají mnohdy dobu spotřeby do týdne, protože jsou čisté a naturální. To zákazníci oceňují. Navíc tím, že nakupují na farmě, chápou a vidí, že nejsou jen prodejní místo, ale i výrobní.

Procházíme si nelehkou dobou a vidím, že všichni mí kolegové, malí výrobci se snaží udržet nad vodou – oproti marketům mají nevýhodu, protože nemají žádný marketing a pouze spoléhají na patriotismus lidí. Máme aplikaci, kdy je v našem obchodě za celý nákup 10% sleva a zatím nás to všechny společně drží v černých číslech. Takže na stěžování si není prostor, dodává Kamil Kublák a prozrazuje, že od příštího roku začínají se samosběrem jahod, okurek, cibule, česneku a fazolí. Důvodem je, aby si k nim našlo cestu více lidí, protože tvrzení, že farmy jsou dražší než řetězce, už není dávno pravda.