Potřebujete poslat peníze a neznáte číslo účtu? Nevadí, bude stačit telefon

Jak má takové posílání peněz fungovat?

Jak vysvětluje server dTest, nezbytné bude, aby klienti své bance udělili souhlas s propojením jimi využívaného telefonního čísla s bankovním účtem. Tyto informace jejich banka předá do databáze České národní banky. A pokud jim pak bude třeba kamarád chtít poslat peníze a jeho banka bude nabízet službu plateb na telefonní číslo, při zadávání příkazu k úhradě vyplní jejich telefonní číslo, které má uložené ve svém mobilním telefonu. Jeho banka následně v databázi České národní banky ověří, zda je uvedené telefonní číslo propojené s nějakým bankovním účtem a v případě shody pak platbu provede. V opačném případě platbu neuskuteční. Klienti si tak nebudou muset pamatovat nebo si poznamenávat číslo účtu, na které chtějí částku posílat, a stačí znát mobilní číslo příjemce platby.

Ondřej Wallensfels, expert na platební služby v České spořitelně, popisuje, že v jejich případě to bude bezpečnostní telefonní číslo, které je vedené u bankovní identity a u jiných bank to může být i libovolné číslo klienta, které se ověří SMS kódem. Následně se toto párování potvrdí standardní dvoufaktorovou autorizací. Typicky u nás bezpečnostní aplikací George klíč nebo autorizační SMS, upřesňuje.

Hlavní výhodou podle Lucie Brunclíkové, ředitelky komunikace a marketingu Banky CREDITAS, je, že nebude potřeba si pamatovat čísla účtů (ať už vlastních nebo cizích) s tím, že v mobilní aplikaci si jen klient vybere kontakt. Michal Teubner, External Communication z Komerční banky dále uvádí, že mimo jednoduchý způsob odeslání platby je nesporná výhoda v možné chybovosti při zadávání. Kopírováním a přepisem čísla účtu může docházet k chybám s následnými reklamacemi. Spojením svého telefonního čísla s vlastním číslem účtu tato chybovost odpadá. Bezpečnost placení na mobilní telefonní čísla bude standardně zajištěna silnou autorizací KB klíčem, otiskem prstu atp., doplňuje

Podrobnosti instituce zatím tají

Platba na mobilní číslo je jedno z témat aktuálně diskutovaných na KODI (komise pro digitalizaci) ČBA. Lucie Brunclíková prozradila, že zatím není koncept finalizován a je těžké nyní specifikovat detaily realizace. Jana Pokorná, tisková mluvčí Air bank, také potvrdila, že se jedná o celobankovní projekt, který zastřešuje Česká bankovní asociace a její příslušná pracovní skupina. Projekt je v přípravě, v tuto chvíli tak nemůžeme potvrdit termín spuštění, doplnila. Česká bankovní asociace spolupracuje na projektu plateb na mobil s ČNB, která by měla podstatnou část projektu realizovat a provozovat. V současné době probíhají jednání ČNB, ČBA a bank o podobě a podmínkách projektu. Prozatím nelze poskytnout bližší informace, sdělil serveru Podnikatel.cz Tomáš Hládek, gestor Komise ČBA.

Na funkční specifikaci tak spolupracuje například ČSOB, Česká spořitelna, Fio banka nebo Raiffeisenbank. Určitě máme zájem do projektu plateb na telefonní číslo vstoupit a rádi bychom našim klientům umožnili posílat peníze i tímto způsobem. Na přípravách služby se podílí více subjektů a bližší informace v této fázi nyní nebudeme sdělovat, dodal Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky.

Ondřej Wallensfels potvrdil, že by spuštění této služby rádi představili v letošním roce s tím, že záležet bude na společné dohodě mezi jednotlivými bankami, ČBA a ČNB. Chceme být každopádně mezi prvními bankami, které tuto službu klientům umožní, prozradil. Podobně řekl Michal Teubner, že možnost posílat běžné platby stejně jednoduše jako e-mail či sms na mobilní telefonní číslo nabídnou jejich klientům jako jedna z prvních bank. Klienti si budou moci novinku vyzkoušet v druhé polovině roku, uvedl jako jedinný konkrétnější termín.

Petra Kopecká, manažerka externí komunikace Raiffeisenbank, řekla, že jsou do aktivity v rámci ČBA zapojeni, ale s ohledem na aktuálnější priority zatím spuštění služby neplánují. Podobně v UniCreditBank v současné době řeší jiné prioritnější projekty a projekt posílání plateb na telefonní číslo zvažují. Analýzu této služby provádí také v Expobank, kde se podle Jakuba Švestky, vedoucího komunikace a tiskového mluvčího, poté rozhodnou o dalších krocích na jejich straně.

Jedná se o technicky náročné řešení

Podle Ondřeje Wallensfelse je základní podmínkou pro rozšíření této možnosti placení, aby ji podporovalo co nejvíce bank. Lucie Brunclíková vysvětluje, že jde zejména o to, že číslo účtu není veřejná informace, a také o spárování konkrétního čísla telefonu a čísla účtu. S tím by klient musel udělit souhlas a uvést, která čísla mají být spárována (řada lidí má jak více čísel, tak více účtů) a v jaké míře má být dovoleno toto spárování identifikovat. Technicky to je dost náročné, protože se musí vytvořit nezávislé rozhraní, kam se přihlásí třetí strany, které si mezi sebou mají předávat informace, podotýká.

Některé banky nečekaly a mají svá řešení

Jak zdůraznila Kristýna Dolejšová, tisková mluvčí mBank, tato banka nabízí odesílání plateb na mobil už od února roku 2014. Jedná se o řešení, které vyvinuli samostatně, ve vlastní režii a od roku 2019 je možnost odeslat platbu na mobilní číslo už jen v mobilní aplikaci. Po autorizovaní platby se odešle příjemci platby SMS zpráva s odkazem na provedení platby s textem: „Jméno“ vám posílá peníze. Abyste je mohli převzít, klikněte na link https: // ...... Link bude aktivní 15 dní. Omezení je, že klient může každý den provést maximálně tři platby a maximální částka takové platby je 2000 korun. Také CREDITAS má platbu na kontakt (mobilní číslo) ve své aplikaci CREDITAS Banking už poměrně dlouho a jedná se o specifickou službu nabízenou pouze pro klienty CREDITAS. K tomu, aby správně fungovala, je potřeba, aby službu měly nastavenou jako aktivní obě strany, upřesňuje Lucie Brunclíková.

Na jakých dalších novinkách banky pracují?

Jako jedna z mála bank jsme zrychlili nejen SEPA, ale dokonce i zahraniční platby, kdy k připsání peněz na účet příjemce dojde v ten samý den, kdy klient zadá platbu, prozradil Michal Teubner. V Expobank se v letošním roce soustředí především na další rozvoj jejich běžného účtu NEO a v Air bank v nejbližších týdnech plánují rozšířit nabídku jejich hypoték také o další účely. Například o koupi družstevního bytu (zajištěním nemovitosti v OV) nebo hypotéku na vypořádání společného jmění manželů a dědictví. Pracujeme také na hypotékách s postupným čerpáním, vyjmenovává Jana Pokorná.