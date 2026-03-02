Předčasný starobní důchod a možnost přiznat ho zpětně

Na předčasný starobní důchod má nárok ten, kdo získal alespoň 40 let důchodového pojištění. Zároveň musí platit, že mu do dosažení důchodového věku chybí maximálně tři roky.
Pokud tyto podmínky splní, může o předčasný důchod požádat ještě před dovršením zákonného věku odchodu do penze.
O předčasném důchodu pojednává § 31 zákona o důchodovém pojištění.
Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), nárok vzniká nejdříve dnem podání žádosti. O předčasný důchod tedy není možné žádat zpětně. Pokud někdo splňoval podmínky už dříve, ale žádost nepodal, nemůže si předčasný důchod nechat zpětně doplatit za minulé měsíce.
Kolik „předčasnost“ stojí
Odchod do penze před řádným termínem má finanční dopady. Za každých započatých 90 dní předčasnosti se procentní výměra důchodu snižuje o 1,5 procenta výpočtového základu. Krácení je trvalé, zůstává po celou dobu pobírání důchodu.
Příklad od ČSSZ:
Například muž narozený 1. ledna 1962 dosáhne důchodového věku 64 let a 6 měsíců dne 1. července 2026. Pokud odejde do předčasného důchodu o šest měsíců dříve, tedy přesně o 181 dní, půjde o tři započaté devadesátidenní úseky. Jeho procentní výměra důchodu se tak sníží o 4,5 procenta výpočtového základu (3 × 1,5 %).
Rozhodnutí, které nejde vzít zpět
Předčasný důchod tak může být řešením pro ty, kteří už nechtějí nebo nemohou pracovat, je ale potřeba počítat s trvalým snížením penze. A hlavně – kdo chce tuto možnost využít, musí podat žádost včas. Zpětné přiznání zákon nepřipouští, a každý měsíc prodlení tak může znamenat ztrátu části příjmu, kterou už nelze dohnat.
