Psi jako noví zákazníci: Značky kosmetiky i nábytku rozšiřují své kolekce pro psy

Svou vlastní psí kosmetiku nebo nábytek a doplňky dnes nabízí nejen IKEA či Pepco, ale nově i JYSK a značka Rituals.
Co se dozvíte v článku
Kosmetický wellness i skandinávský design pro mazlíčky
Svou řadu Dog Care s podtitulem Wellness pobyt pro vašeho chlupatého mazlíčka nedávno představila kosmetická značka Rituals. Je dostupná pouze on-line a kromě dvou psích obojků a skládací misky se v ní nachází hned několik kosmetických produktů. Patří mezi ně například vlhčené ubrousky pro psy, suchý i normální šampon pro psy, ale také sprej do tlamy pro psy nebo parfém pro psy.
Zákazníci si mohou koupit také Dog Wellness Pack obsahující šampon pro psy, vlhčené ubrousky pro psy, balzám na psí tlapky, osvěžovač vzduchu a textilií pro psy a míček. Podobnou sadou je Dog Essentials Set.
Nový pes, nová výbava – nebo jen malé vylepšení? Tato sada nezbytných potřeb zajistí čistého štěňátka, svěží domov i zábavu v jednom. Šampon na koupání, osvěžovač na textilie a vzduch (není určen pro psy) a navíc míček pro veselé dovádění, popisují na webu.
Na začátku srpna svou první kolekci pro psy představil řetězec JYSK. Patří do ní pelíšky, misky, hračky i doplňky na venčení jako je zásobník na sáčky ve tvaru kosti nebo taška na pamlsky a další nezbytnosti.
Miliony domácností v Evropě mají psa a mnoho lidí ho považuje za člena rodiny. Chtěli jsme proto nabídnout kvalitní produkty v nadčasovém skandinávském designu, které budou pohodlné pro psy a zároveň přirozeně zapadnou do moderní domácnosti, dodal Laurence Muller, Purchasing Director společnosti JYSK.
Podívejte se na některé produkty do galerie
Pozadu nezůstávají ani další obchody
Švédský obchodní řetězec IKEA představil kolekci nábytku pro psy a kočky už v roce 2017. V první vlně se tato kolekce s názvem Lurvig (švédsky „chlupatý“) objevila ve Spojených státech amerických, Kanadě, Francii a Japonsku. Dnes IKEA nabízí v potřebách pro psy především polštáře, pelíšky a hračky.
Kolekci pro domácí mazlíčky lze najít i v mnoha dalších obchodech jako je například ZARA, Sinsay nebo Pepco. ZARA nabízí například různá vodítka a postroje, bandany a koupací pláště, hračky i kosmetiku. Podobně v Sinsay je v rámci sekce Pro psy 190 produktů a to od dek a pelíšků přes postroje, svetry a kostýmy až po nejrůznější hračky. Pepco nabízí kolekci nazvanou Pet Forest s podzimními doplňky pro čtyřnohé mazlíčky.