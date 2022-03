Radíme zaměstnavatelům: Zaměstnání uprchlíků z Ukrajiny

V předchozích článcích jsme vysvětlovali, jaký je postup Ukrajinců po příjezdu do České republiky. Kde se musí zaregistrovat a jak je to s jejich zdravotním pojištěním, dávkami v hmotné nouzi apod. Řada uprchlíků se pochopitelně bude chtít zaměstnat. Jaké povinnosti musí zaměstnavatel při jejich zaměstnání dodržet?

Ukrajinci a úřad práce

Pokud občan Ukrajiny bude mít zájem o práci v České republice, musí nejprve získat vízum za účelem strpění pobytu udělené ministerstvem vnitra. Poté může žádat o povolení k zaměstnání. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba již mít nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání žádosti, kdy cizinec písemně požádá krajskou pobočku Úřadu práce ČR příslušnou podle místa výkonu práce o vydání povolení k zaměstnání. V případě držitele pobytového víza za účelem strpění vydává úřad práce povolení bez prověřování trhu práce, jinak řečeno, nezkoumá, jestli je možné takové místo obsadit jinak a celý proces je proto výrazně rychlejší, vysvětlila za Generální ředitelství Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Musí se však jednat o volné pracovní místo oznámené zaměstnavatelem úřadu práce (formulář ke stažení zde). Zaměstnavatel následně oznamuje nástup zaměstnance na takové pracovní místo, nejpozději v den nástupu k výkonu práce (formulář pro vyplnění zde).

Důležité je dodržet oznamovací povinnosti vůči úřadu práce. Jinak se zaměstnavatel vystavuje riziku uložení pokuty až do výše 100 000 Kč. Pokud zaměstnavatel zaměstná cizince bez povolení k zaměstnání a tím umožní výkon nelegální práce, může mu být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Oznamovací povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen o nástupu cizince do zaměstnání na základě povolení k zaměstnání písemně informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce nejpozději v den nástupu této osoby k výkonu práce.

Zaměstnavatel je dále povinen písemně informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce o tom, že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání,

nenastoupil do práce,

ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno, nebo

zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některých důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, anebo

zaměstnání bylo ukončeno okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce i důvod ukončení.

Při ukončení zaměstnání výpovědí, dohodou nebo okamžitým zrušením je zaměstnavatel povinen uvést i důvod ukončení tohoto zaměstnání.

V případě nenastoupení cizince do práce je zaměstnavatel povinen splnit informační povinnost u cizince s povolením k zaměstnání nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy měl nastoupit na pracovní místo.

Ukrajinci a pracovní smlouva

V pracovní smlouvě musí být mimo místa výkonu práce a dne nástupu do práce uvedena doba trvání pracovního vztahu, výše mzdy, délka sjednané týdenní pracovní doby a výměra dovolené. Tyto náležitosti ukládá zaměstnavatelům § 91 odst. 4 zákona o zaměstnanosti. Co se týká délky pracovního poměru, je na zaměstnavateli, zda cizince zaměstná na dobu určitou či neurčitou. Je však třeba zmínit, že povolení k zaměstnání lze vydat na maximálně dva roky (s možností prodloužení), a pokud tato doba uplyne, končí i pracovní poměr. Stejně tak pokud pracovní poměr skončí před uplynutím doby platnosti povolení, skončí tímto dnem i platnost povolení, upozornila Anna Baldrmannová za FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář.

Zaměstnaný cizinec má stejná práva a povinnosti vůči zaměstnavateli jako ostatní zaměstnanci. Do pracovních podmínek se řadí i zaměstnanecké benefity. Jakákoliv ujednání v pracovní smlouvě také nesmí zkracovat práva zaměstnance – cizince, která mu přiznává zákoník práce. Při sjednávání pracovních smluv doporučuje Anna Baldrmannová chovat se k cizincům stejně jako k jiným potenciálním zaměstnancům a jejich pracovní podmínky, odměnu, zkušební dobu rovněž nastavili shodně jako u ostatních. Pro zaměstnavatele je obecně výhodné toho do pracovní smlouvy zahrnout co nejméně, protože jakmile něco se zaměstnancem ujedná, nemůže to bez jeho souhlasu později měnit.

Lze i na dohodu. Zatím jen na jednu

Nejčastěji se zřejmě bude jednat o pracovní poměry. Vyloučené nejsou ani přivýdělky, zejména u Ukrajinek s malými dětmi, v rámci dohody konané mimo pracovní poměr. Také zde je nezbytné ohlášení volného pracovního místa a získání pracovního povolení. Avšak může se prozatím jednat pouze o dohodu o pracovní činnosti. U cizinců, kteří ke svému zaměstnání potřebují disponovat pracovním oprávněním, nelze využít dohodu o provedení práce. Na základě sjednané dohody o provedení práce nebude cizinci povolení k zaměstnání Úřadem práce ČR vydáno.

Další povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce

Zaměstnavatel povinně oznamuje nástup cizince zaměstnaného na pracovní povolení, a to nejpozději v den nástupu k výkonu práce (speciální formulář). Rovněž je povinen vést evidenci cizinců, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání.

Evidence obsahuje identifikační údaje cizince, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, dále pohlaví těchto fyzických osob, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání, den nástupu a den skončení zaměstnání.

Podmínky zaměstnávání se brzy změní

Aktuálně projednávané změny v oblasti zaměstnávání tento postup výrazně zjednoduší. Právní předpis, na jehož základě budou moci Ukrajinci získat dočasnou ochranu, čeká projednání Senátem. Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti bude považovat za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. To znamená, že tito cizinci budou mít volný vstup na trh práce. Bude možné je zaměstnat v jakémkoli pracovněprávním vztahu bez předchozího povolení úřadem práce (i na dohodu o provedení práce). V případě zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání budou oprávněni požádat o podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci.