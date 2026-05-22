Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání, zní ze sítí

Jana Langerová
Dnes
Žena na mateřské dovolené je vyčerpaná vedle svého dítěte
Schválení vyššího rodičovského příspěvku odhalilo krátkou paměť české politické scény. Lidé na sociálních sítích okamžitě vytáhli staré výroky a vládním stranám připomněli, že dělají přesně to, co před lety samy kritizovaly. Nejen podnikatelé a experti navíc upozorňují, že plošné přidávání bez systémových změn trhu práce nic nevyřeší.

Na začátku tohoto týdne vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Nově tedy rodiny s jedním dítětem dostanou 400 000 korun a 800 000 korun v případě narození dvojčat nebo vícerčat.

Co se dozvíte v článku
  1. „Nějaké startovací datum být musí“
  2. V opozici šlamastika, ve vládě odpovědnost
  3. Místo peněz na ruku raději levnější školky a byty

„Nějaké startovací datum být musí“

Navýšení nebude platit zpětně. Jak jsme psali, vyšší rodičovský příspěvek se má vztahovat pouze na děti narozené od 1. ledna 2027, případně na děti převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů po nabytí účinnosti zákona.

Právě tato informace vyvolala na sociálních sítích řadu reakcí. Každé dítě by mělo mít stejné právo, proč má mit dítě, které se teď narodí víc než dítě které je už na světě, ptá se jedna žena v komentáři pod sdílených článkem na toto téma. Mělo by to být pro všechny děti a nejenom ty co se teprv narodí, přidává další. To asi není trochu fér… To už jako myslíte vážně? Diskriminace pro nás maminky, co budeme rodit ještě tenhle rok, ptá se jiná uživatelka. Nějaké startovací datum být musí. Kdyby to dali od zítřka, zase si budou stěžovat všichni, co mají děcka od března, proč ono nemají… A furt dokola, zastává se jiná žena.

Podobně jsou stovky komentářů pod příspěvkem Ministerstva práce a sociálních věcí oznamující tuto změnu. Jen škoda že nepodpoříte i maminky, které budou rodit v tomto roce… My ty peníze navýšeny nemáme, ale kupujeme stejné zboží jak maminky od ledna 2027, píše jedna žena. Rodičovský příspěvek má být dávno mezi valorizovanými výdaji státního rozpočtu. Tohle je populismus, myslí si další komentující.

Kdybyste taky mysleli na příspěvek na péči a hlavně taky na nějaký zastropování nájmu aby si vlastníci nemohli dávat bůhví kolik a aby potraviny a takovéto věci nebyly takhle drahý, dodává v komentáři další. Jiná žena doporučuje udělat něco, co by pomohlo všem maminkám: Snížit DPH z plenek, protože mít na něm DPH 21 % jako na zbytném zboží mi přijde ubohé, plenky potřeba jsou.

V opozici šlamastika, ve vládě odpovědnost

Někteří v komentářích také vzpomínají na to, že když byla tato vláda v opozici, chovala se úplně jinak. Udělali jste přesně to, co jste před 3 lety v opozici kritizovali, a to nezvýšení už tak nízkého RP všem…, zní komentář. Další muž oslovuje přímo Andreje Babiše: Andreji, udělejte s tím něco, tady mají normálně dezinformace, protože si dobře pamatuju, že když se stalo naposled, VY jste ujišťovali a nadávali, že takovou nefér šlamastiku byste NIKDY neudělali! Když zvednou tak všem. A vy přece nikdy nelžete.

I další uživatel Facebooku zmiňuje, že to bylo řečí a kritiky, že minulá vláda to udělala až pro děti narozené od určitého data. A co uděláte vy? Přesně to samé. A co ostatní rodiče s dětmi do 3 let? Ti mají věci na děti levnější? ptá se. A neřvali jste náhodou při minulém navyšování, že se má příspěvek zvýšit všem? A teď uděláte to samé? To je zase komedie, myslí si další.

Na tuto situaci zareagoval příspěvkem s videem na sociální síti X také Marián Jurečka. Ten uvádí, že zatímco za jejich vlády to bylo podle ANO trestuhodné rozhodnutí zralé na stížnost k Ústavnímu soudu, teď je to prý správné a rozpočtově odpovědné.

Místo peněz na ruku raději levnější školky a byty

Zvýšení rodičovského příspěvku se na svých sociálních sítích v několika příspěvcích věnuje také Jana Jáčová, majitelka UOL Účetnictví. Na svém LinkedInu uvádí, že návrh znovu rozvířil vody s tím, že někdo říká, že víc peněz podpoří porodnost a někdo zase, že je to zbytečné a že se má každý postarat sám o sebe. Já si nemyslím, že 50 tisíc Kč někoho přesvědčí, aby měl víc dětí. Navíc mi tyto dohady přijdou zbytečné. Proč nezavedeme u všech státem daných částek pravidelnou valorizaci například podle průměrné mzdy, dodává.

Jelikož se zde ptá, jestli to pomůže, u tohoto příspěvku se objevilo mnoho komentářů s různými názory i návrhy řešení. Vyšší úlevy na dani, vrácení školkovného, flexibilní úvazky, to by mělo reálný dopad. Tohle je výkřik do tmy. 50 000 by si ta maminka mohla v pohodě vydělat na zkrácený úvazek, kdyby k tomu měla podmínky, a dostala by je častěji než jednou na x let, myslí si jedna z uživatelek. Kdyby radši stát investoval do obecního bydleni, a zjednodušil stavební řízení, tyhle podpory jen vedou k tomu, že trh ví, že mají lidi prachy a táhne to ceny nahoru, přidává svůj pohled další uživatel.

Nad tím přemýšlím u většiny pevně stanovených částek, proč se chce politikům o tom každých x let dohadovat, když by se všechno mohlo upravovat automaticky, doplňuje jiná. Podle dalšího uživatele je to takové, aby se vlk nažral, ale koza zůstala celá. Nejsem ekonom, návrh nemám, ale z pocitu rodiče podle mě 50000 navíc neřeší vůbec nic, zdůrazňuje.

Vzhledem k tomu, že český stát se zmenšil o cca 35 tisíc lidí za rok 2025 (rozdíl narozených vs. úmrtí), tak jakákoliv pomoc mladým párům k tomu, aby se nebáli mít děti, tak je super. Souhlasím s tím, že by se mohla podpora přizpůsobovat inflaci, průměrnému platu, apod., přidává svůj názor jeden z mužů. Také podle dalšího to určitě pomůže. Ale musí se podle něj postupně navyšovat dál a pak třeba automatická valorizace. Hodně se to tu stačí k nedostupnému bydlení – pokud někdo nevychází, pak lze řešit další prací, nebo budování svépomocí…, podotýká.

Podle jedné uživatelky LinkedInu zvýšení příspěvku nepomůže a nepomůže nic. Zmiňuje, že je to problém napříč ekonomicky silnými státy všude na světě. Čím vyšší životní úroveň, tím nižší porodnost. Čísla porodnosti budou podle ní padat dál a všichni budou šokovaní. A časem se začne hroutit důchodový systém a bude přetížené zdravotnictví. Nebudou lidi ve službách, ve zdravotnictví, prostě v pečujících profesích, vyjmenovává v závěru.

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

