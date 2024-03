S protesty zemědělců nesouhlasím. Za problémy si můžou sami, říká malý farmář

Jeho rodina farmaří na pozemcích ve Fryčovicích už více než 300 let. I když o pozemky farmářská rodina nucenou kolektivizací přišla, po revoluci a restituci se k farmaření opět vrátila. Hostem podcastu Podnikatel PLUS byl farmář Kamil Kublák z Farmy Kublák, který se vyjádřil k aktuálním protestům zemědělců.

Názor malého farmáře na protesty zemědělců v našem podcastu

Podle něj jsou současné protesty dopadem špatně nastavené strategie v 90. letech. Majitelé zemědělských pozemků nezískali návyky, které se jinak ve farmaření předávají z otce na syna. Je to opět vinou nucené kolektivizace, ale i špatně nastaveným systémem, jehož kořeny sahají právě až do roku 1989.

Většina majitelů totiž po tomto roce s nově nabytými pozemky v rámci restituce nevěděli, co s tím, a tak je raději prodali. A ti, co si pozemek nechali, směřovali k tomu nejjednoduššímu hospodaření: Když máte spoustu hektarů a na každý hektar dostanete dotaci, osejete to něčím, co se dá lehce sklízet, tedy řepka a pšenice, řekl v podcastu Podnikatel PLUS farmář Kamil Kublák.





Podmínky pro dovoz potravin by měla vláda zpřísnit

A když se nyní má kyvadlo dotací přesunout právě na malé zemědělce, tak je podle něj pochopitelné, že se to někomu nelíbí. I když jsou další výhrady, například zvýšená daň z nemovitých věcí, se kterou nesouhlasí ani Kamil Kublák, pochopitelné, hospodařit by neměl žádný zemědělec, který neumí podnikat bez dotací.

Vládu ale Kublák kritizuje za to, že nedokáže uvalit clo, respektive zpřísněná opatření na komodity, které se k nám dovážejí. To vidí jako zásadní problém. Než jsme vstoupili do Evropské unie, existovalo podle něj pravidlo, že se například mohlo dovézt pouze 20 procent raných brambor ze zahraničí a zbytek se musel vypěstovat na českých polích. To dnes neplatí.

Kamil Kublák, farmář z Fryčovic (Zdroj: Farma Kublák)

Cenu české pšenice snižuje ta ukrajinská? To je nesmysl, říká Kublák

Další problém, který Kublák vidí jako zásadní, je množství dezinformací, které se šíří českým éterem. Rozhodně není pravda, že by Česká republika byla zavalena ukrajinskou produkcí pšenice a že by ta snižovala cenu té české. Pro ukrajinskou pšenici jsme podle něj pouze tranzitní zemí, i když část té pšenice zde zůstala. Nízká cena je způsobena primárně nadúrodou pšenice, která byla v loňském roce: Ta pšenice je ještě teď v sýpkách, protože se včas neprodala. A teď bude nová pšenice, která vydrží rok, dva, vysvětluje nízkou výkupní cenu Kamil Kublák.

České zelinářství a ovocnářství míří ke svému zániku

To samé platí i o loňské kauze, kdy byly supermarkety zavaleny levnými polskými jablky. Zde vidí problém v tom, že zelinářství a sadařství jde do zániku až mílovými kroky. Konkurenceschopnost sadařů je podle Kubláka špatná, protože nedokážou k jablkům dát další přidanou hodnotu, například moštování, a soustřeďují se pouze na odbyt.

Markety vykupují pouze levná jablka, ale kvalita pak není valná. Naopak česká kvalita je na obrovské úrovni, ale to se pak odráží právě na vyšší ceně, kterou supermarkety nechtějí akceptovat: Pokud bude ale strategie českých farem dělat pouze komoditu, kterou chtějí prodat ve velkém, budou mít do budoucna opravdu problém, doplňuje Kamil Kublák.

Nahlédněte na farmu

Co dál uslyšíte v podcastu Podnikatel PLUS

