Podnikatel.cz  »  Byznys

Sázka na architekturu a zážitky: Vinařství LAHOFER propojilo výrobu s agroturistikou

Michael Hovorka
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie
Vinařství LAHOFER v roce 2020 otevřelo u Znojma nové sídlo od brněnského architektonického studia Chybík+Krištof. Místo klasické výrobní haly vsadilo na multifunkční architekturu, která v jednom objektu kombinuje vinařskou výrobu, reprezentativní prodej a prostor pro kulturní akce.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Nové sídlo Vinařství LAHOFER se nachází ve viniční trati U Hájku mezi Dobšicemi a Suchohrdly nedaleko Znojma. Objekt z roku 2020 byl navržen tak, aby nenarušoval ráz krajiny běžnou výrobní halou. Architekti ze studia Chybík+Krištof budovu rozčlenili do několika navazujících částí kopírujících sklon terénu. Samotný rytmus betonových žeber stavby přitom vychází z rozteče řádků okolní vinice.

Dominantním prvkem celého objektu je venkovní amfiteátr, jehož stupně stoupají až na střechu budovy. Konstrukce tak vedle výrobní a skladovací funkce plní i roli vyhlídkového bodu a otevřeného prostoru pro pořádání akcí pod širým nebem.

Interiér návštěvnického centra propojuje tradici moravských sklepů s moderním pojetím. Betonové stropy doplňuje malířské dílo Vrstvy od výtvarníka Patrika Hábla, které barevně odkazuje k profilu místní půdy a vrstvám spoluutvářejícím charakter zdejšího vína.

Tiché víno do 500 Kč bude opět jako dar daňově uznatelné Přečtěte si také:

Tiché víno do 500 Kč bude opět jako dar daňově uznatelné

Multifunkční provoz a modifikace technologií

Objekt je koncipován tak, aby efektivně měnil svou funkci v průběhu dne. Dopoledne funguje primárně jako vinařský provoz a zastávka návštěvníků, odpoledne slouží k degustacím a ve večerních hodinách se proměňuje v přírodní scénu. V prostorách amfiteátru se konají koncerty i doplňkový program, jako je pravidelná jóga.

Modernizace se projevuje také v samotném výrobním zázemí. Vedle tradičních dubových a akátových sudů využívá sklepní hospodářství rovněž betonové tanky. Právě propojování moderních technologických postupů, architektury a vinařského řemesla tvoří základ prezentace podniku směrem k zákazníkům.

Zákaznický servis a regionální ekosystém

Obchodní a návštěvnický model vinařství kombinuje různé formy ochutnávek. Standardní řízené degustace pro minimálně osm osob vyžadují předchozí rezervaci. V letní sezóně však podnik zavedl pravidelné středeční prohlídky pro jednotlivce a menší skupiny bez nutnosti rezervace. Jak uvádí ředitel Vinařství LAHOFER Petr Chaloupecký, tyto akce začínají v 16 hodin krátkou komentovanou prohlídkou budovy a nahlédnutím do provozu, na což navazuje ochutnávka šesti vzorků vín s odborným výkladem.

MM_AIvideo

Podnikatelská strategie se přitom neomezuje pouze na centrální sídlo. Vinařství provozuje další dvě sezónní degustační zastávky v terénu:

  • Rajská vinice: Detašovaný provoz přímo ve Znojmě nad údolím řeky Dyje, zaměřený na pěstování a prezentaci odrůd typických pro apelační systém VOC Znojmo (Veltlínské zelené, Sauvignon a Ryzlink rýnský).
  • Hrádek Lampelberg: Objekt s vyhlídkovou terasou umístěný uprostřed vinic nedaleko Vrbovce a česko-rakouské hranice.

Pro zákazníky nabízí firma také komerční službu v podobě několikahodinové cesty po vinicích se someliérem. Tato trasa propojuje hlavní sídlo, Rajskou vinici, Lampelberg i další viniční tratě, degustace tak probíhá přímo mezi hrozny.

Jak strojní inženýr uspěl v gastronomii? Je za tím láska k jídlu i Japonsko Přečtěte si také:

Jak strojní inženýr uspěl v gastronomii? Je za tím láska k jídlu i Japonsko

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Michael Hovorka

Je šéfredaktorem Podnikatel.cz a jeho hlavní doménou jsou rozhovory s odborníky. Zajímá se o sociální sítě, AI a další nástroje z pohledu byznysu.

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).