Sázka na architekturu a zážitky: Vinařství LAHOFER propojilo výrobu s agroturistikou

Nové sídlo Vinařství LAHOFER se nachází ve viniční trati U Hájku mezi Dobšicemi a Suchohrdly nedaleko Znojma. Objekt z roku 2020 byl navržen tak, aby nenarušoval ráz krajiny běžnou výrobní halou. Architekti ze studia Chybík+Krištof budovu rozčlenili do několika navazujících částí kopírujících sklon terénu. Samotný rytmus betonových žeber stavby přitom vychází z rozteče řádků okolní vinice.
Dominantním prvkem celého objektu je venkovní amfiteátr, jehož stupně stoupají až na střechu budovy. Konstrukce tak vedle výrobní a skladovací funkce plní i roli vyhlídkového bodu a otevřeného prostoru pro pořádání akcí pod širým nebem.
Interiér návštěvnického centra propojuje tradici moravských sklepů s moderním pojetím. Betonové stropy doplňuje malířské dílo Vrstvy od výtvarníka Patrika Hábla, které barevně odkazuje k profilu místní půdy a vrstvám spoluutvářejícím charakter zdejšího vína.
Multifunkční provoz a modifikace technologií
Objekt je koncipován tak, aby efektivně měnil svou funkci v průběhu dne. Dopoledne funguje primárně jako vinařský provoz a zastávka návštěvníků, odpoledne slouží k degustacím a ve večerních hodinách se proměňuje v přírodní scénu. V prostorách amfiteátru se konají koncerty i doplňkový program, jako je pravidelná jóga.
Modernizace se projevuje také v samotném výrobním zázemí. Vedle tradičních dubových a akátových sudů využívá sklepní hospodářství rovněž betonové tanky. Právě propojování moderních technologických postupů, architektury a vinařského řemesla tvoří základ prezentace podniku směrem k zákazníkům.
Zákaznický servis a regionální ekosystém
Obchodní a návštěvnický model vinařství kombinuje různé formy ochutnávek. Standardní řízené degustace pro minimálně osm osob vyžadují předchozí rezervaci. V letní sezóně však podnik zavedl pravidelné středeční prohlídky pro jednotlivce a menší skupiny bez nutnosti rezervace. Jak uvádí ředitel Vinařství LAHOFER Petr Chaloupecký, tyto akce začínají v 16 hodin krátkou komentovanou prohlídkou budovy a nahlédnutím do provozu, na což navazuje ochutnávka šesti vzorků vín s odborným výkladem.
Podnikatelská strategie se přitom neomezuje pouze na centrální sídlo. Vinařství provozuje další dvě sezónní degustační zastávky v terénu:
- Rajská vinice: Detašovaný provoz přímo ve Znojmě nad údolím řeky Dyje, zaměřený na pěstování a prezentaci odrůd typických pro apelační systém VOC Znojmo (Veltlínské zelené, Sauvignon a Ryzlink rýnský).
- Hrádek Lampelberg: Objekt s vyhlídkovou terasou umístěný uprostřed vinic nedaleko Vrbovce a česko-rakouské hranice.
Pro zákazníky nabízí firma také komerční službu v podobě několikahodinové cesty po vinicích se someliérem. Tato trasa propojuje hlavní sídlo, Rajskou vinici, Lampelberg i další viniční tratě, degustace tak probíhá přímo mezi hrozny.