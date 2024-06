Schyluje se letos k nejlepší sezóně pro půjčovny karavanů a obytných vozů?

Rezervace jsou na vrcholu

Platforma Campiri zprostředkovává pronájmy několika půjčovnám i soukromým majitelům. Lukáš Janoušek, ředitel společnosti, pro server Info.cz uvedl, že jim v loňském roce meziročněvzrostly pronájmy o 50 % a podobným tempem rostly i na začátku letošního roku. Pro ČTK doplnil, že největší zájem o půjčení karavanu či obytného vozu je v létě s tím, že vrchol rezervací tradičně připadá na květen.

Půjčovna CaravanCity je obsazena standardně jako každý rok. Její majitel David Tešný popisuje, že nejdříve se zaplňují červencové termíny a srpnové jsou ještě volné u vybraných vozů. Nicméně zvyšuje se zájem o termíny v září a říjnu, kdy je všude méně lidí a jsou zajímavější ceny kempů. Všechny naše vozy jsou uzpůsobeny zimnímu provozu, takže už nyní máme poptávky o zimní, zejména prázdninové termíny, dodává. Karavany Strakonice jsou malá půjčovna, kde mají pouze jednotky vozů a všechny jsou tak více méně na celé léto rozpůjčované. Dokonce i velká část září je letos zamluvena. Jde tak o jednu z lepších sezón, přiznává Pavel Krejsa.





Zájem je o prodej i půjčování

V předchozích letech nastala situace, že si lidé pořídili obytné vozy a karavany a už tak neměli zájem o půjčky. Loni v srpnu Michal Benda, majitel půjčovny z Hostouně na Kladensku, serveru Podnikatel.cz sdělil, že někteří lidé si pořídili vlastní automobily a služeb půjčoven přestali využívat. Naopak je sami půjčují. Vznikla tak obrovská konkurence. Ještě se mi nestalo, abych měl vozy při teplotách kolem 30 stupňů zaparkované doma. A teď ano, popisoval.

Pavel Krejsa přiznal, že se s tímto fenoménem potýkali v předloňské a ještě v loňské sezóně. Letos řada lidí svá auta prodala, vše se tak vrací do normálu. Přeci jenom na jednu nebo dvě jízdy za rok nedává vůbec žádný smysl vlastnit obytný vůz s ohledem na související náklady, podotýká.

Jelikož jsme i prodejci čtyřech prémiových značek, je pravdou, že poslední roky jsme na trh umístili poměrně velký počet aut, nicméně zájem jak o prodej, tak o půjčovnu vidím stále stejný, říká David Tešný s tím, že někdo chce mít svůj vlastní vůz, pro někoho je zase zajímavé půjčit si nový kompletně vybavený prémiový vůz s nachlazenou ledničkou, o nic se nestarat a po třech týdnech ho zase vrátit.

Zákazníci nemají velké požadavky

David Tešný zmiňuje, že padesát procent rezervací tvoří jejich stálí zákazníci, kteří preferují mít každý rok zcela nový vůz. U nich má klient zaručen kompletně vybavený vůz s maximálním možným pojištěním, asistenční službou a většina vozů má automatickou převodovku, což je poslední dobou velká preference. Nároky klientů stoupají, nicméně jsme připraveni uspokojit i tu nejnáročnější klientelu, zdůrazňuje.

Lukáš Janoušek ČTK vyjmenoval, že lidé žádají ve vozech rychlý internet nebo prvky chytré domácnosti, které lze ovládat pomocí mobilního telefonu. Hlavním trendem je podle něj odklon od obytných přívěsů k obytným autům a mezi nimi pak roste popularita obytných vestaveb. Ty jsou méně nápadné, jednodušší na řízení a lze s nimi jezdit bez problémů i do měst.

V letošním roce si zákazníci volí o něco kratší termíny, tudíž ne tak nákladné. Ale v celkovém pohledu na zápůjčky není nic, co by se výrazně lišilo oproti jiným sezónám, myslí si Pavel Krejsa a uvádí, že se snaží v jejich půjčovně celý proces dělat maximálně jednoduchý a transparentní. Všichni naši zákazníci od začátku vědí, co mohou a co nemohou. Příliš extra požadavků nemají. My máme prakticky vše v ceně zápůjčky, dodává.

Ceny musí dávat smysl

Cenu za den drží půjčovny většinou na stejné úrovni jako loni, což je dobrá zpráva pro zákazníky. V porovnání s rostoucími cenami hotelů či letenek tak dovolená v obytném voze může být pro rodinu stále finančně výhodná. Určité navýšení lze očekávat u kempů v hlavní sezoně, případně v poplatcích za karavanová stání, popsal dále Lukáš Janoušek. I když jsme opět nasadili na půjčovnu deset zcela nových vozů a náklady se nám všeobecně zvýšily, ceny zůstaly proti loňskému roku stejné, uvedl David Těšný.

V Karavany Strakonice ceny lehce zvyšovali v hlavní sezóně, ale v průběhu roku měli i nějaké akce na lepší ceny či nějaký den zdarma navíc na volné termíny. Snažíme se mít ceny takové, aby to našim zákazníkům dávalo smysl. Myslím, že jsme se letos trefili. Určitě jsme nenavýšili ceny o inflaci, ale mírné zvýšení rozhodně proběhlo, shrnuje. Určitě bychom uvítali nějaké větší konkurenční prostředí v oblasti pojištění vozidel. Pro flotily, pro obytná auta s kvalitní asistencí není na trhu příliš variant a pojišťovny to vědí, dodává závěrem s úsměvem.

