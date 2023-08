Smráká se nad půjčovnami karavanů a obytných vozů? Majitelů těchto vozů přibývá

Rozmach karavanů a obytných vozů nastal především za covidu, kdy se jednalo o bezpečný a především svobodný způsob cestování. Zatímco tehdy měly půjčovny žně, dnes se situace mění.

Lidé si vozy pořizují a nepůjčují

Jak serveru Podnikatel.cz potvrdil jednatel společnosti SYRORENT Tomáš Homola, s tím, že by si lidé pořídili obytné vozy a karavany a už tak neměli zájem o půjčky, se zatím nesetkal. Je to podle něj tím, že jejich klienti jsou zákazníci, kteří obytné vozidlo využijí “jen” párkrát do roka a pořízení vlastního “domečku na kolečkách” jim nedává ekonomický smysl. Což je naprosto pragmatický a logický přístup, zdůrazňuje. Jiří Volf, jednatel AutoCentrum Vyškov, v této souvislosti dodává, že takoví lidé, tedy majitelé obytných vozů nebo karavanů, si vozidlo většinou koupí přímo od nich.

Server iDnes.cz uvádí, že podle údajů Asociace kempování a karavaningu ČR roste počet registrovaných obytných vozů a přívěsů v tuzemsku každoročně zhruba o tři tisíce s tím, že loni jich bylo evidováno 56 460 a data pro letošek zatím nejsou k dispozici. To je dobré pro provozovatele kempů, ale méně už pro půjčovny těchto vozů. Například Michal Benda, majitel půjčovny z Hostouně na Kladensku, sdělil, že někteří lidé si pořídili vlastní automobily a služeb půjčoven přestali využívat a naopak je sami půjčují. Vznikla tak obrovská konkurence. Ještě se mi nestalo, abych měl vozy při teplotách kolem 30 stupňů zaparkované doma. A teď ano, popisuje.





Podobně je na tom i Zbyněk Šebl, autorizovaný dealer obytných vozů a majitel půjčovny z Říčan. Podle něho je zájem menší a autorizované půjčovny nemohou cenami konkurovat soukromým vlastníkům, kteří obytné vozy půjčují s mnohem nižšími náklady. „Uvažuji, že v tomto oboru už dál podnikat nechci,“ přiznal pro iDnes.cz. Jednou z půjčoven, která už skončila, je ta pod značkou Karavanista. V tuto chvíli se věnujeme montážím doplňků, jako jsou hydraulické stabilizace, vzduchové pérování, tažná zařízení a jiné, servisu a prodeji kempingového vybavení, upřesnil Leoš Churáček.

Půjčky mezi lidmi jsou problém

Tomáš Homola popisuje, že právě soukromí vlastníci obytných vozů a karavanů, kteří v termínech, ve kterých své “domečky na kolečkách” sami nevyužívají, poskytují tyto případným zájemcům, jsou pro ně komplikací. V posledních několika letech se podle něj tento způsobu „sdílení“ značně rozmohl. Tento trend, kdy služby nejsou poskytovány profesionálně, a ono vlastně ani nejde o služby, vrhá špatné světlo na celé businessové odvětví, kdy zklamaní zákazníci mnohdy nedůvěřivě a dosti často oprávněně, po zkušenostech s touto, řekněme, šedou zónou osobního podnikatelského prostředí pohlížejí i na profesionální půjčovny obytných vozů a karavanů, dodává.

Jiří Volf doplňuje, že se v rámci jejich podnikání potýkají s poškozením vozů, špinavými interiéry po pronájmu, ale také nedostatkem náhradních dílů v sezóně, jejich vysokou cenou nebo nedostatkem vozů v sezóně pro pronájem. Proto chartrujeme i klientské vozy jiných majitelů, podotkl.

Poptávka se mění v čase

Podle Jiřího Volfa je v této sezóně poptávka mírně slabší a je přetlak půjčování soukromých vozidel. Oproti loňsku jde podle něj o snížení o přibližně 10 %. SYRORENT je poměrně mladou půjčovnou, která provozuje svou činnost teprve druhým rokem, ale v porovnání s rokem 2022 je zájem o pronájem obytných vozů, z jejich pohledu, minimálně dvojnásobný. Poptávka je poměrně stále stejná. Jediné, co se mění v čase, je množství poptávek. V sezóně A, tedy od 1. června do 30. září, je přetlak poptávky a jsme, bohužel, nuceni zákazníky informovat, že nemáme volné termíny, upřesnil Tomáš Homola. Mezi nejčastěji poptávané vozy patří čtyřmístný integrovaný. Ale to jsou naše typy vozů, pro lepší a náročnější klientelu, říká dále Jiří Volf.

Jaké jsou ceny za půjčení obytného vozu?

V následující tabulce se nachází ceny za půjčení obytných vozů různých druhů s tím, že se jedná o nájem v sezóně (především v prázdninových měsících). A nejsou zde zohledňována zvýhodnění (slevy za delší pronájem a podobně) nebo služby, které si může zákazník přiobjednat.

Půjčovna Obytný vůz Cena/den Servisní poplatek Poznámka Autocentrum Vyškov – půjčovna Itineo 740 4100 Kč Caravan Moravia C-Tourer I 144 QB 4590 Kč 1500 Kč Karavan hned McLouis MC4 373 Rv. 2020. 3999 Kč 2500 Kč* vratná kauce 25 000 Kč Karavanem s úsměvem Bürstner Ixeo 726 3990 Kč 1500 Kč Karavany Česko půjčovna Adria Matrix Axess M670 SL 4290 Kč Kemp car Fiat Weinsberg 700ME 2,3l pro 5 osob 3950 Kč vratná kauce 30 000 Kč Obytňáky Holešov FORD CI Horon 84 XT automat 3400 Kč vratná kauce 20 000 Kč Obytňáky Morava Mobilvetta KROSSER 4500 Kč vratná kauce 25 000 Kč Obytňáky Vysočina FORSTER FT 659EB 4090 Kč 1990 Kč Obytné vozy levně.cz Lyseo TD Harmony Line 690 G 4000 Kč vratná kauce 25 000 Kč Půjčovna AutoPartner PLUS Sun Living X-TRA S 75SL 3490 Kč Půjčovna karavanů Ostrava Weinsberg 650 MEG 4800 Kč 1500 Kč Půjčovna-obytné vozy "Bürstner IXEO TIME it 710 G "" 30 edition """ 3600 Kč Rental karavan Etrusco 7400 SBC 4730 Kč Syrorent XGO 95 PLUS Dynamic 3490 Kč vratná kauce 30000 Kč

* Při půjčení na 1 až 5 dní

Zákazníci nevybírají podle ceny