Sledování filmů a seriálů táhne. Jaký je byznys streamovacích služeb?

Jedná se o služby označované jako SVOD, což znamená subscription video on demand, tedy video na vyžádání, za které se platí předplatné. Mezi nejznámější zástupce patří Netlix nebo Disney+. Je jich ale mnohem více.

Jaký je o služby zájem?

Podle ČTK jsou placené streamovací služby nejvíce rozšířené v Nizozemsku, Švédsku nebo Dánsku s podílem 67 až 73 procent a nejméně je využívají Bulhaři, Lotyši nebo Rumuni s podílem 8 až 15 %. Mediální agentura atmedia zaměřená na televizní stanice v tiskové zprávě zmínila, že v Česku využívalo ve 2. pololetí loňského roku aspoň jednu placenou VOD službu minimálně několikrát měsíčně celkem 40 % osob ve věku 15–69 let. Šlo o 2,6 milionu Čechů. Ve sledovaném období připadaly na jednoho českého i slovenského uživatele v průměru dvě služby. K nejvyužívanějším placeným VOD službám patří na českém, ale i slovenském trhu, který byl součástí jejich průzkumu, s velkým náskokem Netflix a druhé a třetí místo žebříčku obsadily na obou trzích HBO Max a Voyo. Čtvrté místo pak shodně patřilo službě Disney+.

Většině nevadí platit za obsah

Náš sesterský server Lupa.cz informoval o datech z průzkumu shromážděných od společností Nielsen a ResSolution, která byla prezentována na konferenci Innovation Day. Hana Friedlanderová z agentury Nielsen uvedla, že v jejich datech se kontinuálně mění ochota české populace platit za videoobsah. Podle 57 procent dotázaných je správné za videoobsah platit, protože tím podporují tvůrce videoobsahu a tím pádem i kvalitní obsah. Pro většinu tuzemské populace je videoobsah určitou formou relaxace a úniku od každodenních starostí a stresu. Ještě častěji takto odpovídali mladí uživatelé (60 procent).





Dále průzkum ukázal, že silným motivátorem k pořízení videoslužby je zkušební bezplatné období, během něhož se uživatelé přesvědčí, zda jim nabídka vyhovuje. Odpovědělo tak 46 procent dotázaných. Jako motivace to funguje lépe u mladé generace. Zhruba dvě pětiny lidí preferují videoobsah a služby, které mají dostatek českého lokálního obsahu. V tomto případě je to zejména střední generace, lidé ze středních a menších měst a ženy, upozornila dále Friedlanderová.

Češi jsou specifičtí

Jak dále uvádí atmedia, částka, kterou uživatelé platí za streamovací služby přímo poskytovateli služby, činila ve sledovaném období (druhém pololetí loňského roku) v průměru 297 Kč za měsíc. Ne všichni ovšem za všechny využívané služby platí. Část uživatelů má k některým streamovacím službám přístup prostřednictvím účtů sdílených s jejich známými a přáteli, podotýká Pavel Müller, Head of Research & Marketing z atmedia. Ředitelka distribuční společnosti Axocom Erika Luzsicza taktéž sdělila, že jsou Češi v placení za obsah velice specifičtí. Jsou zvyklí, že televize, a tudíž i online obsah by měly být zadarmo. Proto je u nás stále vysoká míra pirátství. V okolních zemích je mnohem častější, že domácnosti za obsah platí. Situace se u nás v průběhu let zlepšila, ale úrovně vyspělých zemí zdaleka nedosahuje, upřesnila.

Podle Eriky Luziscze se také ukáže, jestli stávající předplatitelé streamovacích služeb budou v placení pokračovat, když rostou ceny zboží. Výběr z platforem je navíc velký a je zde menší kupní síla. Dá se tak podle ní očekávat, že diváci budou spíše časem, až je daná služba omrzí, odhlašovat předplatné a zkoušet jinou platformu. Tedy chovat se tak, aby se jim sledování příliš neprodražilo, ale zůstali přitom v obraze.

Netflix proti sdílení přístupů zakročil

Jak jsme již psali, Netflix letos zakročil právě proti sdílení hesel s lidmi mimo domácnost. Uživatelé však mají možnost si v rámci tarifu Standard nebo Premium přidat do svého účtu dalšího uživatele, který nesdílí stejnou domácnost, a to za 79 korun měsíčně za jednoho. Přidaní uživatelé budou mít stejnou kvalitu sledování jako hlavní uživatel, mohou mít ale jenom jeden profil. Navíc musí žít ve stejném státě jako majitel účtu a nesmí službu používat přes VPN, proxy či jiné obdobné služby. Ondřej Rubeš, redaktor portálu Edna.cz, zaměřeného na seriály, si myslí, že s takovým nastavením mladí uživatelé nebudou mít problém.

Právě nová generace bude podle Ondřeje Rubeše hrát roli v tom, jestli bude ohrožena budoucnost kontinuálního vysílání. Popisuje, že nesnáší televizi, protože nerozumí tomu, proč si nemůže pustit obsah zpětně nebo pokračovat ve sledování. Zatímco na Netflixu si každý pustí, co chce, kdy chce a kolikrát chce. Pokud si tímto novou generaci vychováváme, tak věřím, že o klasický broadcast přestane být zájem. Proto se naši lokální televizní hráči snaží přejít i do streamingového prostředí, dodává.

Přehled cen a parametrů streamovacích služeb

V následující tabulce je přehled některých parametrů vybraných streamovacích služeb.

Název služby Zaměření Možnost sdílení Reklamy Možnost sledování offline Bezplatné období Měsíční předplatné Roční předplatné (zvýhodněné) Amazon Prime filmy a seriály 6 profilů ne ano 7 dní 79 Kč – AppleTV+ filmy a seriály 5 profilů členů domácnosti ne ano 7 dní 199 Kč – Disney+ filmy a seriály 7 profilů ne ano ne 199 Kč 1990 Kč Dramox záznamy divadelních představení ne ne ne 7 dní 299 Kč 2990 Kč HBO Max filmy a seriály 5 profilů členů domácnosti ne ano ne 199 Kč 1590 Kč Netflix* filmy a seriály 5 profilů členů domácnosti ne ano ne 199–319 Kč – Prima+ filmy a seriály, pořady této televizní stanice 5 profilů členů domácnosti podle tarifu ano, u tarifu Premium ne, ale tarif Free je zdarma 0–149 Kč – SkyShowTime filmy a seriály 5 profilů ne ano 7 dní 179 Kč – Voyo filmy a seriály, pořady této televizní stanice 5 zařízení, 2 souběžně ne ano 7 dní 159 Kč –

Netflix nabízí tři typy předplatného: Basic za 199 Kč měsíčně, Standard za 259 korun a Premium za 319 Kč. U posledních dvou typů je možné si přikoupit místa pro členy navíc, a to za 79 korun za jednoho s tím, že členové navíc mají svoje vlastní účty a hesla, ale za jejich členství platí osoby, které je do Netflixu pozvaly. Počet míst pro členy navíc určuje typ předplatného.

Tři tarify najdete také u Prima+. Jedná se o Free, Light a Premium Navzájem se liší jak cenou, tak množstvím reklam a titulů nebo kvalitou vysílání.