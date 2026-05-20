Transparentní odměňování: Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

V předchozím článku jsme vysvětlovali nové povinnosti zaměstnavatelů spojené s účinností směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023. Česká republika má povinnost tuto směrnici transponovat do 7. června 2026. Termín není reálný, novelou zákoníku práce mají požadované změny do legislativy České republiky zavést s navrženou účinností od 1. ledna 2027.
Co se dozvíte v článku
Zaměstnavatelé musí od okamžiku implementace směrnice informovat před zahájením jednání o uzavření pracovněprávního vztahu uchazeče o zaměstnání o výši jeho odměny (v širším pojetí tohoto pojmu) a nesmí se dotazovat na výši jeho předchozího (případně souběžného) výdělku.
Systém odměňování podle směrnice o transparentnosti odměňování
Zaměstnavatelé musí rovněž vytvořit systém odměňování, jenž vychází z objektivního rozdělení prací do skupin podle jejich hodnoty, a to na základě kritérií již obsažených v zákoníku práce – složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Tento systém zároveň stanoví způsob odměňování, formu a složky odměny i způsob jejich odstupňování. Odměna za práci musí být zaměstnanci poskytována právě na základě tohoto systému, který musí být upraven ve vnitřním předpisu nebo sjednán v kolektivní smlouvě. Navržené řešení tak posiluje transparentnost, předvídatelnost a kontrolovatelnost odměňování u zaměstnavatelů. Podle směrnice musí systémy odměňování umožňovat posouzení toho, zda se pracovníci nacházejí ve srovnatelné situaci, pokud jde o hodnotu práce, na základě objektivních genderově neutrálních kritérií dohodnutých se zástupci zaměstnanců, pokud jsou tito zástupci k dispozici. Tato kritéria nesmí být založena přímo ani nepřímo na pohlaví pracovníků. Zahrnují dovednosti, úsilí, odpovědnost a pracovní podmínky a případně jakékoli další faktory, které jsou relevantní pro konkrétní pracovní místo nebo pozici. Kritéria se uplatňují objektivně genderově neutrálním způsobem, s vyloučením jakékoli přímé nebo nepřímé diskriminace na základě pohlaví. Zejména nesmí podceňovat příslušné „měkké“ dovednosti.
Systém odměňování podle návrhu novely zákoníku práce
S účinností od 1. ledna 2027 se navrhuje nové ustanovení zákoníku práce, a to ustanovení § 109a, na jehož základě budou zaměstnavatelé tvořit výše zmíněné systémy odměňování zajišťující stejnou odměnu za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Již nyní je podle § 110 zákoníku práce zaměstnavatel povinen určovat hodnotu práce jednotlivých zaměstnanců tak, aby za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty příslušela stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.
Ovšem na vytvořené systémy odměňování budou navazovat další opatření. Zde jde především o informace zaměstnanci, o výši jeho odměny a průměrné výše odměny v kategorii zaměstnanců, ve které vykoná práci. Dále se jedná o reporting dat o rozdílech v odměňování podle kategorií zaměstnanců a poskytování informace o tomto rozdílu zaměstnancům.
Navržené znění ustanovení 109a odst. 1 až 3 zákoníku práce:
- (1) Zaměstnavatel je povinen vytvořit systém odměňování, který zahrnuje způsob, jakým zaměstnance odměňuje, zejména formu, složky a způsob odstupňování výše mzdy, platu a odměny z dohody (dále jen „odměna za práci“), a náležitosti uvedené v odstavci 2. Systém odměňování stanoví zaměstnavatel vnitřním předpisem nebo sjedná v kolektivní smlouvě.
- (2) Systém odměňování musí obsahovat rozdělení prací vykonávaných u zaměstnavatele do skupin odstupňovaných podle hodnoty prací, vyplývající z jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.
- (3) Zaměstnanci přísluší odměna za práci na základě systému odměňování podle odstavců 1 a 2.
Oproti dosavadní praxi bude zaměstnavatel rozdělovat u něj již existující práce do skupin podle hodnoty práce. Kritéria budou totiž vázána nikoli na individuální výkon práce, ale na „druh práce“ – složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí v důvodové zprávě k návrhu novely zákoníku práce slibuje, že zaměstnavatelům poskytne nástroj pro stanovení hodnoty práce, který jim pomůže s vytvořením systému odměňování. Jeho využití bude dobrovolné. Zaměstnavatel, jenž má již nyní vytvořen systém odměňování, včetně stanovení hodnoty práce a rozdělení prací do skupin dle požadavků nové právní úpravy, nemusí nic měnit.
Systém odměňování budou zaměstnavatelé projednávat také s odborovou organizací. Vedle povinných náležitostí bude na zaměstnavateli, zda ve vnitřním předpise uvede i další informace, např. použitá metodika stanovení skupiny prací, analýza hodnocení prací u zaměstnavatele atd.
Systém bude závazný i pro agenturní zaměstnance
Navržený čtvrtý odstavec výše uvedeného nově navrženého ustanovení zákoníku práce pamatuje také na agenturní zaměstnance. Na ty se bude po dobu dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele vztahovat systém odměňování uživatele. Agentura práce je po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce u uživatele povinna zaměstnanci poskytovat odměnu za práci podle systému odměňování uživatele.
Sama agentura bude vytvářet systém odměňování pouze pro své kmenové zaměstnance, zaměstnanci přidělení k jiným uživatelům budou odměňování stejně, jako kmenový zaměstnanci uživatele.
Shrnutí: Zaměstnavatelé musí vytvořit a upravit interní směrnicí či kolektivní smlouvu o systém odměňování podle nově navrženého § 109a zákoníku práce. Systém bude zahrnovat způsob, jakým zaměstnance odměňují, zejména formu, složky a způsob odstupňování výše mzdy, platu a odměny z dohody. Bude závazný jak pro kmenové, tak pro agenturní zaměstnance.