Snížení záloh OSVČ očima sítí: Úleva pro peněženky, nebo budoucí důchodová past?

Kromě snížení minimálních záloh na sociální pojištění OSVČ došlo také k poklesu paušální daně v prvním pásmu.
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Jak jsme psali, na začátku července nabyla účinnosti novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a OSVČ se tak snížily minimální zálohy na sociální pojištění z 5720 Kč na 5005 Kč (minimální zálohy na zdravotní pojištění se nijak nemění). Ke snížení navíc došlo zpětně od začátku letošního roku, přičemž rozdíl v zaplacených zálohách za první polovinu letošního roku si lze nechat vrátit. Zpět lze získat až 4290 Kč (715 × 6). Pokud chce OSVČ získat přeplatek na pojistném zpět, musí podat žádost. Tu již lze podávat.
Přestřelky na síti X: Budete bydlet pod mostem
Ministryně financí Alena Schillerová na svém profilu na sociální síti X tuto změnu v zálohách zmínila v příspěvku a záhy měla desítky reakcí. Mezi nimi například otázku:
Tak proč jste mi před pár lety posílala dopis, že si mám jako OSVČ dobrovolně platit vyšší zálohy na sociální pojištění, jinak že budu mít nízký důchod??? Podle jiného komentující to budou krásné důchody.
A říkáte jim taky, že budou bydlet v důchodu pod mostem? dotazuje se.
A co nízkopříjmoví zaměstnanci? Na ty jako obvykle kašlete, ptá se jiná uživatelka.
Nízkopříjmoví živnostníci platí počínaje červencem nižší zálohy na sociální pojistné! ✌️— Alena Schillerová (@alenaschillerov) July 1, 2026
Zároveň mohou v červenci získat zpět vše, co zaplatili navíc za prvních šest měsíců roku. V případě paušalistů je to 4 932 Kč, u OSVČ v běžném režimu pak 4 290 Kč.
Tak krásné léto! 😎
Mezi reakcemi nechyběly ani ty od opozice. Vít Rakušan zde uvádí:
A až se jich v důchodovém věku zima života zeptá, co dělali v létě, řeknou, že ušetřili pár stovek na odvodech, a proto teď živoří bez důstojného důchodu. Jenže co bude “potom”, to populisty nikdy nezajímá. Na to Alena Schillerová reaguje, že
až se jich v důchodovém věku zima života zeptá, budou mít díky Lepšímu penzijku o stovky tisíc korun navíc. Živnostníci totiž podle ní nepotřebují, aby je vodili za ruku vyššími odvody a novými daněmi, které se za vlády Rakušana rojily jako ptáci kolem Františka z Assisi.
Další uživatel si myslí, že to, co nabízí je líbezný podvod.
Je to snižování penzí, které jednou nebudou stačit k žití, a tak je stát bude doplácet sociální podporou. Co dnes stát nebyl schopen zajistit správným výběrem, zaplatí naše i vaše děti a jejich děti. Ale nejsem ekonom ani právník, tak možná jen nechápu, jak to prochází, pardon vychází, vám? dodává s hashtagem o sarkasmu. Podobná je i další odpověď:
To málo co teď ušetří, jim bude v budoucnu chybět na důstojný důchod. Vaše penzijko to nevyrovná, navíc má tolik nedostatků jako vše co urychleně uvádíte v život.
No … jednak pořád všichni občané čekají až jim vrátíte, co dle vás jim sebrala předchozí vláda … Ale všichni budou spíš raději, až jim vrátíte to, co neoprávněně vaše vláda vyplatila Agrofertu na dotacích … Až je EU pro střet zájmů neproplatí, píše jiná uživatelka.
Pro lidi malé nic, pro rozpočet velký problém. Gratuluji k další zbytečnosti, která mi do*ebe penzi (a to už víc věřím na Ježíška, než to, že dostanu důchod), přidává další.
Kritika se snesla i na politiky, kteří o této změně informovali už na konci května, kdy přehlasovali senát. Například Martinu Kolovratníkovi lidé na sociální síti X psali, že:
Jednou rukou snižuju daně a druhou rukou vydávám dluhopisy. Taky tak doma hospodaříte? Otázek je zde více, například:
Martine, nemáte náhodou informaci, jak to vypadá s těmi levnými hypotékami, které jste před volbami slibovali? nebo:
To je v pořádku nikdyministře Kolovrátku. Kolik to bude stát státní rozpočet teď a kolik to bude stát potom, až někteří OSVČ půjdou žebrat na úřady o prachy díky nízkým důchodům?
OSVČ minimální měsíční odvod celkem cca 8311,– Kč. Zaměstnanec s minimální mzdou 5958,– Kč a odvod zaměstnavatele 7571,– Kč, celkem 13529,– Kč. To se to zaměstnávání moc nevyplatí, že? Se nedivím, že ten švarcsystém je tak populární. Teď jste to rozhodně vylepšili…, zní další příspěvek.
Super, bez 700 Kč by teď nikdo neumřel, ale v důchodu jim bude těch 1500 kč, o který díky tomu přijdou, sakra chybět. Ale co chtít po téhle vládě, která za půl roku rozdrbala co se dalo. Kdyby tam místo vás seděla tlupa opic, tak udělá míň škody, dodává jiná uživatelka.
Napravujeme chyby předchozí vlády☝️Ve Sněmovně jsme včera přehlasovali Senát a prosadili snížení minimálních odvodů pro OSVČ a malé živnostníky.— Martin Kolovratník (@kolovratnikm) May 27, 2026
Fialova vláda těm nejmenším podnikatelům odvody zvedla. My říkáme jasně: byla to chyba a teď ji napravujeme. Pro mnoho OSVČ tento krom… pic.twitter.com/rxwhIX4I3K
O kolik se OSVČ tímto měsíčně sníží důchod? Česko je zadlužené a vy děláte další díru do rozpočtu a navíc škodíte OSVČ tím, že budou mít nižší důchod. Po vás potopa! Odporná politika odporné vlády, ptá se uživatelka jiného poslance, který také informoval o přehlasování – Libora Vondráčka, předsedy Svobodných.
Další komentující by i jako vysokopříjmový OSVČ raději nechal zálohy na navýšené výši a komentáře o důchodech jsou podle něj úsměvné.
Na žádné důchody nebude, pokud je vám pod 50 a s něčím počítáte tak jste nemocní nebo hloupí. A je úplně jedno jestli zaměstnanec nebo podnikatel, doplňuje.
Právě jsme přehlasovali senátory a snížili na původní úroveň odvody OSVČ, které minulá vláda mimořádně zvýšila.— Libor Vondráček 🐏 Svobodní 🇨🇿jihočeský poslanec (@vondraczech_cz) May 26, 2026
Tito obhájci senátorského mandátu hlasovali proti OSVČ, a na podzim si již více nezaslouží být znovu zvoleni: Plevný, Smoljak, Němcová, Linhart, Vosecký, Sobotka,…
Hlasy z Facebooku: Kdo sníží odvody zaměstnancům?
Změnám v zálohách OSVČ se věnoval také díl našeho podcastu Teorie bulharské konstanty.
Ukázky z podcastu byly sdíleny na sociálních sítích a například na Facebooku také vyvolaly mnoho ohlasů. Jedna uživatelka zastává názor, že od 55let by malí OSVČ neměli platit nic s tím, že makají celý život, nic po nikom nechtějí, práce je baví, ale už to není jako ve 30–40 letech.
Všechno se zdražuje ale na nás lidi blbě čučí, když zdražíme (páč my máme vše jak za komančů, asi) … Joooo a kdybychom se chtěli teď jakože na stará bolavá kolena někde nechat zaměstnat, TAK PEŠEK=JSI STARÁ. No to fakt chceš, dodala.
Podle jiné komentující by placení OSVČ mělo být dobrovolné a ne že člověk musí a stejně je to moc. Podle ní z minimálky když dá člověk tohle všechno, zbyde mu opravdu hodně málo. Druhá uživatelka jí odpovídá, že v tom případě by neměli mít nárok na důchod, mít nárok na vzdělání své rodiny a jiné věci, které z toho plynou.
Pro paušální daň to vypadá, jako hezké gesto, ALE POZOR!!! Zdání klame. Vlk se nažere a koza zůstane celá. Od ledna 2027 platíme výpalné o 1500 měsíčně více. Za chvíli dosáhneme trojnásobku částky původního vstupu do paušální daně, podotýká další uživatelka.
U videa o tom, jak získat přeplatek na profilu Podnikatel.cz se jeden komentující ptá, kdo sníží odvody zaměstnancům?
Nikdo, my budeme platit jak mourovatý a OSVČ nemusí?? Co je to za sociální systém, kdo pak platí všechny ty zmetky líný na podporách co nemakaj?!?!? Ale ano, to je ta podpora podnikání…, myslí si.
Takže o to se zmenši důchod? To vymyslel kdo? To vypadá na Babiše. Chce se zalíbit a nekouká na důsledky, píše se v další reakci.
LinkedIn volá po koncepčním řešení
Na LinkedInu snížení odvodů odborníci spíše připomínají a podnikatelé zde příliš nediskutují. Jeden z uživatelů připomíná, ať lidé nezapomenout nadávat na vládu a Evropskou unii, když z minimálních odvodů budou mít minimální důchody.
Ale to nevadí, protože uspořené určitě všichni rozumně investujete, doplňuje s rozesmátým emotikonem.
Jedna odbornice se ptá, zda je takové snížení opravdu koncepční řešení. Zodpovědný podnikatel podle ní s odvody kalkuluje jako s fixním nákladem od prvního dne a tímto krokem stát neřeší to hlavní – motivaci zaměstnávat.
Potřebujeme funkční, bezpečné a motivující prostředí pro malé firmy, ne populistické posouvání čísel v tabulkách, shrnuje ve svém příspěvku.