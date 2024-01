Souhrn změn v daních a účetnictví pro právnické osoby

Zvýšení sazby daně z příjmů

Nejbolestivější změna, kterou konsolidační balíček právnickým osobám nadělil, je zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob. Zatímco do konce roku 2023 právnické osoby zdaňují svůj hospodářský výsledek (resp. základ daně) sazbou daně ve výši 19 %, v následujících letech bude zdanění vyšší. Nově se totiž zavedla sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 21 %.

Obecně funguje zdanění příjmů právnických osob (typicky třeba společností s ručením omezeným) tak, že účetní jednotka vygeneruje za dané účetní (resp. zdaňovací) období hospodářský výsledek, kterým může být buď zisk, nebo ztráta, a ten se následně upraví na tzv. základ daně. Upravený základ daně pak podléhá zdanění příslušnou sazbou daně.

Pokud tedy účetní jednotka vygenerovala za rok 2023 zisk ve výši 1 mil. Kč, který pro účely znázornění budeme považovat i za základ daně, zaplatí na dani 190 tis. Kč. Pokud však vygeneruje zisk 1 mil. Kč za rok 2024, zaplatí na daních již 210 tis. Kč.





Režim vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů

Dle původní právní úpravy, která byla účinná do konce roku 2023, platilo, že kurzové rozdíly tvořily součást základu daně. Ať už se tedy jednalo o realizované nebo nerealizované kurzové rozdíly, jednalo se v případě kurzových ztrát o daňově účinný náklad. V případě kurzových zisků se vždy jednalo o zdanitelný výnos. Schválení konsolidačního balíčku však přineslo nový režim týkající se zdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů, kdy mohou účetní jednotky tyto kurzové rozdíly vyloučit ze základu daně.

Nerealizovaný kurzový rozdíl vzniká v důsledku povinnosti přeceňovat cizoměnová aktiva a pasiva k rozvahovému dni. Na základě provedení přecenění vznikají kurzové rozdíly. Poplatníci mohou počínaje rokem 2024 vstoupit do tzv. režimu vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů, kdy mají možnost nerealizované kurzové rozdíly vyloučit (nezahrnovat) do základu daně.

Podstatou vylučování těchto nerealizovaných kurzových rozdílů je, že se stanou daňovým nákladem, případně zdanitelným výnosem, až v okamžiku „přeměny“ na realizovaný kurzový rozdíl. Vstoupení do režimu má však svoje pravidla – tj. včasné oznámení záměru režimu využít, a to do tří měsíců od prvního dne zdaňovacího období, příslušnému správci daně.

Funkční měna

Po dlouhé roky bylo ze zákona povinné vést účetnictví v české měně. Pokud účetní jednotka používala při vedení účetnictví i cizí měnu, musela zároveň vést účetnictví v české měně. Nově se zavádí možnost vedení účetnictví v tzv. funkční měně. Účetní jednotky tak mohou vést účetnictví například v eurech nebo dolarech.

Aby mohly účetní jednotky vést účetnictví v jiné měně, mělo by se jednat o funkční měnu účetní jednotky. Za funkční měnu se potom považuje taková měna, která je hlavní měnou daného prostředí, ve kterém účetní jednotka běžně funguje.

Ačkoli mohou účetní jednotky vést účetnictví ve funkční měně, pro daňové účely však musí používat i nadále vykazování v českých korunách – například pro účely daně z přidané hodnoty.

Změny v mimořádných odpisech

K poměrně zásadním změnám došlo také v oblasti mimořádných odpisů. Nově lze uplatnit tzv. mimořádné odpisy pouze na bezemisní vozidla, která jsou nebo budou pořízena v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028. Poplatníci, kteří budou chtít tento režim uplatnit, musí splnit zákonem stanovené podmínky.

Musí se jednat o poplatníka, který je prvním odpisovatelem, majetek musí být odepisován bez přerušení do 100 % vstupní ceny, a to během 24 měsíců. V prvních dvanácti měsících poplatníci uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny, v dalších bezprostředně následujících dvanácti měsících uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny.

Důležité je, že mimořádné odpisy nelze přerušit a stanovují se s přesností na celé měsíce. Poplatník má navíc povinnost zahájit odpisování v následujícím měsíci po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

„Dvoumilionová hranice“ pro auta

Konsolidační balíček taky přinesl změnu u výdajů ve formě omezení částky do výše 2 mil. Kč, kdy dle zákona o daních z příjmů se úhrn těchto výdajů rovná vstupní ceně. Jedná se o omezení výdajů u vozidel kategorie M1.

V případě pořízení vozidla kategorie M1 tak mohou poplatníci zahrnout do výdajů jen poměrnou část odpisů, která je stanovena na 2 mil. Kč. Pokud tedy poplatníci pořídí vozidlo, jehož pořizovací cena je vyšší než 2 mil Kč, považuje se za vstupní cenu pro účely uplatnění § 30e částka ve výši omezení.

Na omezení související s pořizováním vozidel pamatuje také zákon o dani z přidané hodnoty, který v § 77a snižuje odpočet daně v případě pořízení vybraného osobního automobilu. Plátce je dle zákona o dani z přidané hodnoty povinen snížit uplatněný odpočet o část odpočtu daně převyšující odpočet daně, na který by měl nárok, pokud by byl tento automobil při pořízení dlouhodobým majetkem, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém se tento automobil stal dlouhodobým majetkem.

Poplatníci tak mohou v návaznosti na § 77a uplatnit pouze nárok na odpočet ve výši 420 000 Kč.

Změny týkající se tichého vína

Další změna, kterou konsolidační balíček přinesl, je zrušení daňové uznatelnosti v případě pořizování tichého vína formou reklamního předmětu. Nově se pořízení tichého vína nepovažuje za daňový náklad a plátci nemají nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

Ostatní změny

Změn, které se dotýkají právnických osob, je však mnohem více. Některé účetní jednotky mají nově povinnost sestavovat a zpřístupňovat tzv. zprávu o daních z příjmů nebo zprávu o udržitelnosti. Poměrně značnými změnami prošly také benefity zaměstnanců, příspěvky na stravování nebo omezení v případě poskytování darů.