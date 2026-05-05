Stačí zaškrtnout jedno špatné políčko v přehledu a zbytečně platíte vysoké odvody

Každá OSVČ, která alespoň po část roku 2025 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, musí podat přehled o příjmech a výdajích. Termínů po odevzdání je možné využít hned několik.
Základní termín připadl na 4. května 2026, v případě elektronického podání po 1. dubnu se lhůta posouvá na 1. června a při využití služeb daňového poradce až na 3. srpna 2026.
Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že s blížícím koncem lhůt přibývá chyb, které podnikatelé ve spěchu dělají. A právě některé z nich mohou mít zásadní finanční dopad.
Nejčastější problém: Záměna vedlejší činnosti s hlavní
Řada OSVČ bere podnikání jako vedlejší aktivitu. Typicky vedle zaměstnání, studia, důchodu nebo rodičovské. Pokud ale tuto skutečnost v přehledu správně neoznačí, systém ji automaticky vyhodnotí jako činnost hlavní.
Důsledky jsou nepříjemné. Vzniká povinnost platit důchodové pojištění, a to často ve výrazně vyšší výši, než by odpovídalo vedlejší činnosti. Zásadní je, že charakter činnosti už po podání přehledu nelze změnit – ani prostřednictvím opravného formuláře.
Jedno špatné zaškrtnutí může znamenat povinné odvody
Podobně riziková je i situace, kdy OSVČ omylem potvrdí účast na důchodovém pojištění. K tomu dochází například tehdy, když v přehledu nesprávně zaškrtne příslušnou volbu.
I v tomto případě platí, že rozhodnutí je nevratné. Jakmile je přihláška jednou podána, vzniká povinnost pojistné uhradit, a to i tehdy, kdy by jinak podnikatel při nízkých příjmech tuto povinnost neměl.
Před odesláním vše zkontrolujte
Před odesláním přehledu se vyplatí věnovat pár minut pečlivé kontrole. Důležité je ověřit především správnost vyměřovacího základu a výslednou částku doplatku nebo přeplatku.
Správa sociálního zabezpečení totiž vychází výhradně z údajů, které OSVČ uvede. Pokud vznikne nedoplatek, je nutné jej uhradit, a zpětné opravy mají v některých případech velmi omezené možnosti.
Na ePortálu se mohou chyby podchytit
Vyplnění přehledu dnes výrazně usnadňuje ePortál ČSSZ, kde je formulář dostupný zdarma. Přihlášeným uživatelům se navíc automaticky doplňují některé údaje, například identifikační informace, doba výkonu činnosti nebo přehled zaplacených záloh.
Po odeslání přehledu už není třeba čekat na dopis. Informace o případných nedoplatcích, přeplatcích nebo penále jsou dostupné výhradně online prostřednictvím ePortálu.