Startuje sezóna zahradních center. Jsou po covidu plné zákazníků?

Koronavirus přinesl do zahradnictví šílenství

Podle Jakuba Krulicha ze Zahradnictví Krulichovi mělo na zvýšeném zájmu o zahradničení při pandemii koronaviru vliv mimo jiné to, že byl tehdy čas věnovat se jinak zanedbávaným činnostem, třeba zahrádkaření, a v rodinném rozpočtu zbývaly finance, které obvykle lidé utratí za dovolenou nebo návštěvu restaurací. Souhlasil s ním také Erich Seeman z e-shopu Rostliny.cz, který říkal, že lidé nemohli cestovat, tak si zpříjemňovali dny pobytem a prací na zahradě.

V období covidu u nás v zahradnictví propuklo naprosté šílenství a měli jsme co dělat, abychom to zvládli. Zahrada byla téměř jediné místo, kam se prakticky mohlo bez omezení, a tak si ji většina chtěla zvelebit, vzpomíná s úsměvem Radim Kývala ze Zahradnictví Kývala Krhová. Informovali jsme o tom, že takový enormní zájem o veškeré zahradní vybavení v době prvního lockdownu v březnu 2020 zaskočil také internetové obchody. Zahradní sortiment je objemnější a těžší než například bytový textil, takže například v e-shopu 4home.cz velmi bojovali se skladovým prostorem i s náročností odbavení těchto velikých objednávek.

Velký zájem o zahradničení je i letos

Radim Kývala serveru Podnikatel.cz potvrdil, že návštěvnost je vysoká a jarní sezónu zatím hodnotí jako úspěšnou. Největší poptávka je po jedlých keřích všeho druhu. Dále pak bylinkách a v neposlední řadě zaznamenáváme vrůstající zájem o sazenice kvetoucích skalniček a trvalek, upřesňuje. S velkým zájmem se potýká také Zahradnictví Petr Kudela, které od pondělí 21. března prodává v jejich zahradnictví v Malenovicích a také ve Zlíně v rámci městského provizorního tržiště. Právě díky velkému zájmu mají v Malenovicích otevřeno i každou sobotu dopoledne. V nabídce najdete jak přísady zeleniny, tak bylinky, jahody nebo macešky, cibulky mečíků, lilií nebo růže.

Zahradnictví také řeší rostoucí ceny

Zahradnictví Mikan je rodinnou firmou fungující více než 20 let. Jedná se o moderní zahradnictví se zahradnickým centrem s důrazem na široký sortiment živých rostlin, které v současné době disponuje 5000 m2 zasklené plochy a 600 m2 venkovní prodejní plochy. Petr Mikan, zakladatel a hlavní majitel firmy a vedoucí výroby a prodeje, pro Český rozhlas Pardubice uvedl, že vzhledem k tomu, že v tropickém skleníku je v chladnějším období třeba topit, obává se těžkého období kvůli skokovému nárůstu energií. Hledáme alternativní možnosti vytápění, to samozřejmě nese nutnost dalších investic, doplnil. Také Zahradnictví Kývala je rodinná firma. Sídlí v srdci Valašska a daří se jim skvěle, protože mají skvělé zákazníky, kteří k nim chodí nejen nakupovat, ale i jen tak na pokec, pro radu nebo se podělit o své zkušenosti s pěstováním. Snaží se jim tak zajistit široký sortiment a výběr rostlin. Jako každý obor se momentálně potýkáme se zvyšováním cen od dodavatelů, ale zatím se nám to daří ukočírovat, tak abychom mohli nabízet pěkné zboží za rozumnou cenu, říká Radim Kývala.





Podívejte se, jak pěstují zeleninu farmáři z Brna

Roste kvůli zdražování zájem o pěstování zeleniny?

Média v těchto dnech informovala o tom, že se lidé kvůli stoupajícím cenám potravin vrací k pěstování ovoce a zeleniny. Český zahrádkářský svaz pro Novinky.cz uvedl, že by rodinu uživila čtyřarová (400 čtverečních metrů) zahrádka doplněná o dva keříky rybízu, angreštu a maliny s tím, že drobní pěstitelé toho vypěstují mnohem více. Stoupá počet záhonů i vysazených stromů a také na balkonech bytů se stále častěji objevují jak truhlíky s bylinkami, tak větší květináče s rajčaty a ostatní zeleninou.

Předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík pak v pořadu Snídaně s Novou podotkl, že se ale stále jedná hlavně o hobby. Lidé však podle něj začínají přemýšlet o tom, jestli se jim pěstování vyplatí, nebo ne. Dále uvádí, že problém je také v tom se k zahrádce nebo pozemku dostat s tím, že to je možné vyřešit právě pěstováním na balkonech nebo v komunitních zahradách, které se stále častěji objevují v městech a stávají se fenoménem.

Vyšší zájem o užitkové rostliny vnímají v Zahradnictví Kývala už delší dobu a tento trend neutichá ani letos. Podle Radima Kývaly to však není vlivem stoupajících cen potravin, ale proto, že si jejich zákazníci prostě chtějí vypěstovat svoje ovoce nebo zeleninu a chtějí si ji utrhnout doma na zahradě. Vidí to z vyprávění na prodejně nebo příspěvků na Facebooku, kde jim občas přistane fotečka úrody od jejich zákazníků. Každoročně je velký zájem o ovocné stromky a keře, borůvky, maliny, jahody atd. Zajímavé je, že se zákazníci začínají ptát i po méně známých a netradičních druzích, jako jsou např. moruše, oskeruše, hlošina nebo dříny. Hitem každého jara jsou u nás bylinky a sazenice rajčat, paprik nebo okurek. Po nich je obrovský zájem, popisuje závěrem.