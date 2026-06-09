Stát chce za důchodce, děti a studenty platit více

Vláda schválila návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která počítá s navýšením plateb za státní pojištěnce. Cílem je stabilizovat financování zdravotnictví a zabránit dalšímu prohlubování schodků zdravotních pojišťoven.
Podle vlády se totiž systém veřejného zdravotního pojištění dostává pod stále větší finanční tlak. Zdravotní pojišťovny letos očekávají schodek v řádu miliard korun a své hospodaření musí pokrývat z rezerv vytvořených v minulých letech.
Kdo jsou státní pojištěnci
Státními pojištěnci jsou lidé, za které zdravotní pojištění neodvádí zaměstnavatel ani oni sami. Povinnost platby přebírá stát.
Patří mezi ně zejména:
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starobní a invalidní důchodci,
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nezaopatřené děti,
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studenti,
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příjemci rodičovského příspěvku,
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uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce,
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osoby pobírající některé sociální dávky,
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lidé pečující o závislé osoby.
Právě tato skupina představuje významnou část všech pojištěnců v České republice.
Do systému má přibýt 24 miliard korun
Návrh počítá s tím, že od 1. ledna 2027 vzroste vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává pojistné hrazené státem. Díky tomu by zdravotní pojišťovny měly již v příštím roce získat ze státního rozpočtu přibližně o 24 miliard korun více než letos.
Firmám ani zaměstnancům se odvody měnit nemají
Pro zaměstnavatele i zaměstnance je důležité, že návrh nepočítá se zvýšením sazby zdravotního pojištění ani s růstem odvodů z mezd. Dodatečné prostředky mají přijít výhradně prostřednictvím vyšších plateb státu za státní pojištěnce.
Kabinet zároveň očekává, že vedle navýšení příjmů budou zdravotní pojišťovny i samotný zdravotnický systém hledat další úspory a efektivnější způsoby fungování.
O návrhu rozhodne Sněmovna
Novela nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Vláda chce její schválení urychlit a požádá poslance o projednání již v prvním čtení. Pokud zákon projde, začnou vyšší platby za státní pojištěnce platit od začátku roku 2027 a do zdravotnictví přiteče jedna z největších finančních injekcí posledních let.