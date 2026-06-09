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Stát chce za důchodce, děti a studenty platit více

Jana Knížková
Dnes
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Pár seniorů sedí u stolu, kde mají položené jídlo, a usmívají se
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Důchodci, děti, studenti nebo rodiče na rodičovské dovolené. Právě za tyto osoby odvádí zdravotní pojištění stát. Od roku 2027 by se přitom platby za takzvané státní pojištěnce měly výrazně zvýšit. Vláda předložila návrh, který má do systému veřejného zdravotního pojištění přinést o 24 miliard korun více.

Vláda schválila návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která počítá s navýšením plateb za státní pojištěnce. Cílem je stabilizovat financování zdravotnictví a zabránit dalšímu prohlubování schodků zdravotních pojišťoven.

Podle vlády se totiž systém veřejného zdravotního pojištění dostává pod stále větší finanční tlak. Zdravotní pojišťovny letos očekávají schodek v řádu miliard korun a své hospodaření musí pokrývat z rezerv vytvořených v minulých letech.

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Kdo jsou státní pojištěnci

Státními pojištěnci jsou lidé, za které zdravotní pojištění neodvádí zaměstnavatel ani oni sami. Povinnost platby přebírá stát.

Patří mezi ně zejména:

  • starobní a invalidní důchodci,

  • nezaopatřené děti,

  • studenti,

  • příjemci rodičovského příspěvku,

  • uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce,

  • osoby pobírající některé sociální dávky,

  • lidé pečující o závislé osoby.

Právě tato skupina představuje významnou část všech pojištěnců v České republice.

Do systému má přibýt 24 miliard korun

Návrh počítá s tím, že od 1. ledna 2027 vzroste vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává pojistné hrazené státem. Díky tomu by zdravotní pojišťovny měly již v příštím roce získat ze státního rozpočtu přibližně o 24 miliard korun více než letos.

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Firmám ani zaměstnancům se odvody měnit nemají

Pro zaměstnavatele i zaměstnance je důležité, že návrh nepočítá se zvýšením sazby zdravotního pojištění ani s růstem odvodů z mezd. Dodatečné prostředky mají přijít výhradně prostřednictvím vyšších plateb státu za státní pojištěnce.

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Kabinet zároveň očekává, že vedle navýšení příjmů budou zdravotní pojišťovny i samotný zdravotnický systém hledat další úspory a efektivnější způsoby fungování.

O návrhu rozhodne Sněmovna

Novela nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Vláda chce její schválení urychlit a požádá poslance o projednání již v prvním čtení. Pokud zákon projde, začnou vyšší platby za státní pojištěnce platit od začátku roku 2027 a do zdravotnictví přiteče jedna z největších finančních injekcí posledních let.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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