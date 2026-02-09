Stát přidal starším nezaměstnaným. Podpora z pracáku se prodloužila i zvýšila

Vnímání starších uchazečů o zaměstnání se postupně mění. Odpovídají tomu i nové parametry podpory v nezaměstnanosti, které přicházejí s novým rokem. Věková hranice pro nárok na delší podporu se posouvá.
Uchazeči ve věku od 52 let budou mají nově nárok na podporu po dobu osmi měsíců, zatímco lidé od 57 let až na jedenáct měsíců. Reaguje se tak na fakt, že starší lidé hledají nové uplatnění zpravidla déle.
Vyšší částky v prvních měsících
Změny se netýkají jen délky podpory, ale také její výše. Uchazeči ve věku 52+ dostanou 80 procent svého předchozího čistého výdělku už ne jen po dobu prvních dvou měsíců, ale nově po dobu tří měsíců. Díky tomu si zejména v úvodu nezaměstnanosti finančně polepší. To má pomoci překlenout náročné období bez příjmu.
Méně lidí, ale vyšší celková podpora
Úprava pravidel znamená, že nárok na delší podporu bude mít menší okruh osob než dříve. Ti, kteří na ni dosáhnou, však získají vyšší celkovou částku. Změny tak cílí především na uchazeče, kteří to na trhu práce mají nejtěžší a u nichž je návrat do zaměstnání složitější.
Například šedesátiletý uchazeč o zaměstnání bude mít i nadále nárok na podporu po dobu 11 měsíců.
Díky novému nastavení však celkově obdrží až o 16,8 tisíce korun více než dosud, což v průměru znamená zhruba o 1500 korun měsíčně navíc. Opatření má posílit finanční jistotu starších lidí v období, kdy jsou bez práce, a zároveň reflektovat prodlužující se pracovní život, popisuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
