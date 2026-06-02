Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů: Ať firmy neplatí za rádia a televize, které nemají

Jana Knížková
Dnes
Část firem by mohla být nově osvobozena od poplatků za rozhlas a televizi. Připravovaný návrh počítá s tím, že se hranice pro placení posune a dopadne méně na menší a střední podniky, které veřejnoprávní vysílání často vůbec nevyužívají.

Debata o koncesionářských poplatcích pro firmy se znovu otevírá. Nový poslanecký návrh počítá s tím, že by se rozšířilo osvobození od povinnosti platit rozhlasové a televizní poplatky. Změna by se týkala zaměstnavatelů do 50 pracovníků, zatímco dnes se výjimka vztahuje na firmy do 25 zaměstnanců.

Tlak na změnu pravidel pro firmy

Podporovatelé návrhu tvrdí, že současný systém je pro část podniků zbytečně přísný a neodpovídá realitě provozu mnoha firem. Poplatky se totiž neodvíjejí od toho, zda firma skutečně využívá televizní či rozhlasové vysílání, ale od samotné existence zaměstnavatele a počtu zaměstnanců.

Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) jde o administrativní i finanční zátěž, která není přímo navázána na využívání veřejnoprávních médií.

„Firmy platí i bez přijímačů,“ zaznívá kritika

KZPS ČR dlouhodobě upozorňuje, že povinnost dopadá i na zaměstnavatele, kteří na pracovištích nemají žádné televizní ani rozhlasové přijímače.

Povinnost úhrady přitom není vázána na vlastnictví televizního či rozhlasového přijímače. Vychází pouze z předpokladu, že zaměstnanci během pracovní doby sledují televizi či poslouchají rádio, a to i v případech, kdy zaměstnavatel žádné takové zařízení nevlastní, uvedl prezident KZPS ČR Jiří Horecký.

Podle něj současné nastavení neodpovídá původnímu smyslu poplatků a spíše funguje jako plošná povinnost pro podnikatele.

Úleva pro malé a střední firmy

Změna hranice z 25 na 50 zaměstnanců by podle návrhu měla ulevit především menším a středním podnikům. Právě ty totiž podle KZPS ČR často nesou poplatkovou povinnost, aniž by veřejnoprávní vysílání jakkoliv využívaly. 

Organizace návrh vítá a považuje ho za krok správným směrem, který může snížit administrativní zátěž firem.

Spor o smysl poplatků pokračuje

KZPS ČR zároveň dlouhodobě prosazuje, aby systém poplatků lépe odpovídal reálnému využívání veřejnoprávních médií. Podle ní by neměl být založen pouze na počtu zaměstnanců, ale na skutečném odběru služby.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

