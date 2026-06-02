Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů: Ať firmy neplatí za rádia a televize, které nemají

Debata o koncesionářských poplatcích pro firmy se znovu otevírá. Nový poslanecký návrh počítá s tím, že by se rozšířilo osvobození od povinnosti platit rozhlasové a televizní poplatky. Změna by se týkala zaměstnavatelů do 50 pracovníků, zatímco dnes se výjimka vztahuje na firmy do 25 zaměstnanců.
Tlak na změnu pravidel pro firmy
Podporovatelé návrhu tvrdí, že současný systém je pro část podniků zbytečně přísný a neodpovídá realitě provozu mnoha firem. Poplatky se totiž neodvíjejí od toho, zda firma skutečně využívá televizní či rozhlasové vysílání, ale od samotné existence zaměstnavatele a počtu zaměstnanců.
Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) jde o administrativní i finanční zátěž, která není přímo navázána na využívání veřejnoprávních médií.
„Firmy platí i bez přijímačů,“ zaznívá kritika
KZPS ČR dlouhodobě upozorňuje, že povinnost dopadá i na zaměstnavatele, kteří na pracovištích nemají žádné televizní ani rozhlasové přijímače.
Povinnost úhrady přitom není vázána na vlastnictví televizního či rozhlasového přijímače. Vychází pouze z předpokladu, že zaměstnanci během pracovní doby sledují televizi či poslouchají rádio, a to i v případech, kdy zaměstnavatel žádné takové zařízení nevlastní, uvedl prezident KZPS ČR Jiří Horecký.
Podle něj současné nastavení neodpovídá původnímu smyslu poplatků a spíše funguje jako plošná povinnost pro podnikatele.
Úleva pro malé a střední firmy
Změna hranice z 25 na 50 zaměstnanců by podle návrhu měla ulevit především menším a středním podnikům. Právě ty totiž podle KZPS ČR často nesou poplatkovou povinnost, aniž by veřejnoprávní vysílání jakkoliv využívaly.
Organizace návrh vítá a považuje ho za krok správným směrem, který může snížit administrativní zátěž firem.
Spor o smysl poplatků pokračuje
KZPS ČR zároveň dlouhodobě prosazuje, aby systém poplatků lépe odpovídal reálnému využívání veřejnoprávních médií. Podle ní by neměl být založen pouze na počtu zaměstnanců, ale na skutečném odběru služby.