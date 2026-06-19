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TikTok Shop mění fungování influencer marketingu, říká Janda

Vít Janda
Dnes
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Influencerka
Autor: Depositphotos
Influencerka
TikTok Shop představuje zásadní posun od klasického influencer marketingu k čistě výkonnostnímu modelu, kde se tvůrci mění v přímý prodejní kanál. Pro značky to znamená nutnost okamžitě změnit strategii a začít s autory spolupracovat na bázi reálných konverzí namísto pouhého dosahu, upozorňuje Vít Janda ze ShortPRO.
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V České republice se objevily první přístupy tvůrců do TikTok Shop Partnerského (affiliate) programu, který je určen pro creator účty s více než 1000 sledujícími. Nově zpřístupněný program umožňuje tvůrcům vybírat produkty z katalogu obsahujícího miliony položek, spolupracovat se značkami a propagovat jejich produkty prostřednictvím videí a live streamů.

Součástí programu je také možnost získávat vzorky produktů zdarma a monetizovat obsah na základě výkonu, tedy prostřednictvím provizí z uskutečněných nákupů, které mohou dosahovat až 15 % z prodeje. Z mého pohledu jde o významný signál vývoje trhu. Vidím jasný posun směrem k tomu, že TikTok v Česku začíná aktivně budovat vrstvu tvůrců svého obchodního ekosystému. Affiliate model je klíčovým krokem, protože testuje propojení obsahu, doporučení tvůrců a samotného nákupního chování uživatelů v jednom prostředí.

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Tento model zásadně mění fungování influencer marketingu. Místo jednorázových spoluprací s influencery se stále více prosazuje výkonnostní přístup, kde jsou tvůrci odměňováni za reálné prodeje, nikoliv pouze za dosah nebo obsah.

Pro značky to znamená zásadní změnu v tom, jak budou přemýšlet o spolupráci s tvůrci. Vzniká nový model, kde influenceři nejsou pouze tváří kampaní, ale přímým prodejním kanálem. To bude vyžadovat jiný přístup k obsahu, strategii i výběru tvůrců. TikTok tak postupně připravuje půdu pro plnohodnotné spuštění TikTok Shop v ČR. Pro značky to znamená, že klíčovou roli bude hrát připravenost na práci s obsahem a tvůrci už nyní. Nikoliv až ve chvíli plného spuštění platformy.

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Autor článku

Vít Janda

Vít Janda

Vítek je CEO agentury ShortPRO.

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