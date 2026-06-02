Tisícům seniorů přestanou v létě platit občanské průkazy

Jana Knížková
Dnes
Staré občanské průkazy, které jejich držitelé používají i několik desetiletí, čeká definitivní konec. Změna se dotkne tisíců lidí po celé republice.

Přestože některé starší občanské průkazy neobsahují datum platnosti nebo uvádějí, že jsou vydány „bez omezení“, neznamená to, že mohou být používány neomezeně dlouho. Ministerstvo vnitra upozornilo, že od 2. srpna 2026 skončí platnost části těchto dokladů a jejich držitelé si budou muset vyřídit nové.

Změna se týká lidí narozených před rokem 1936

Povinnost výměny se vztahuje na občany narozené do 31. prosince 1935, kteří mají občanský průkaz vydaný nejpozději 30. června 2000.

Jde o velmi staré typy dokladů, které již neodpovídají současným bezpečnostním standardům. Právě z tohoto důvodu stát jejich používání ukončuje bez ohledu na to, zda je na nich uvedena omezená či neomezená doba platnosti.

Dotknout se může až deseti tisíc lidí

Podle údajů ministerstva by mohlo jít přibližně o 10 tisíc osob. Skutečný počet lidí, kteří budou muset doklad vyměnit, bude pravděpodobně nižší. V evidencích se totiž nacházejí i osoby, které již nežijí v České republice nebo zemřely v zahraničí.

Úřady přesto evidují tisíce občanů, kteří staré doklady stále používají. Nejvíce takových případů připadá na Prahu, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, jednotliví držitelé těchto průkazů se však nacházejí po celé republice.

Vydání nového průkazu je zdarma

Lidé, kterých se změna týká, by neměli s výměnou čekat na poslední chvíli. O nový občanský průkaz lze požádat na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Dobrou zprávou je, že standardní vydání nového občanského průkazu je v tomto případě zdarma. Na vyřízení zbývá ještě dostatek času, takže není nutné žádat o doklad ve zrychleném režimu.

Úředníci mohou přijet i za seniory

Ministerstvo vnitra upozorňuje také na možnost individuálního vyřízení žádosti u lidí, kterým zdravotní stav nebo vysoký věk neumožňuje návštěvu úřadu.

V odůvodněných případech mohou pracovníci úřadu přijet například do domácnosti seniora, nemocnice nebo domova pro seniory. Mimo úřad lze nejen podat žádost, ale následně také převzít hotový občanský průkaz.

Rodiny by měly seniory upozornit

Úřady proto vyzývají rodinné příslušníky a blízké osoby, aby své starší příbuzné na blížící se konec platnosti těchto dokladů upozornili. Včasná výměna občanského průkazu může předejít komplikacím při jednání s úřady, zdravotními pojišťovnami, bankami nebo dalšími institucemi, kde je platný doklad totožnosti nezbytný.

Pokud má senior občanský průkaz vydaný před červencem roku 2000 a narodil se do konce roku 1935, je vhodné si platnost dokladu co nejdříve ověřit a případně požádat o jeho výměnu.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

