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Tohle se zákazníkům líbit nebude. Za stejný nákup zaplatí každý jinou cenu

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
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Mladý muž s vousy se tváří naštvaně až uraženě, drží si u hlavy oba ukazováčky. Tím dává gesto, že to, co se děje, nemůže nikod myslet vážně
Autor: Depositphotos
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Nakupujete letenku, rezervujete hotel nebo hledáte elektroniku? Možná se vám zobrazí jiná cena než někomu jinému. Rozdíl přitom nemusí být chyba ani podvod. Existují ale situace, kdy už může jít o nepřípustné znevýhodnění zákazníka.
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Možná jste si toho už všimli. Na telefonu vidíte jednu cenu, po přihlášení do zákaznického účtu jinou a v aplikaci se objeví ještě další nabídka. Stejný hotel nebo výrobek tak může mít pro různé zákazníky odlišnou cenu.

Samo o sobě to ještě neznamená, že obchodník porušuje pravidla. Ceny se mohou lišit podle prodejního kanálu, měnit se podle aktuální poptávky nebo být přizpůsobené konkrétnímu zákazníkovi. Problematice věnuje spotřebitelský server dTest.cz

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Proč vám může obchodník ukázat jinou cenu?

Pokud obchodník cenu automaticky upravuje podle konkrétního zákazníka, mluví se o personalizované ceně. Při jejím stanovení může algoritmus zohledňovat například historii nákupů, navštívené stránky, počet kliknutí, polohu nebo údaje spojené se zákaznickým účtem.

Taková cena ale nesmí být před spotřebitelem skrytá. Obchodník ho musí před nákupem jasně informovat, že jde o cenu personalizovanou. Nestačí to schovat pouze do obchodních podmínek nebo obecných zásad ochrany osobních údajů, upozorňuje dTest.

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Obchodník musí spotřebitele o tom, že se jedná o personalizovanou cenu, jasně informovat před každou transakcí. Informační povinnost nesplní, pokud upozornění uvede pouze v obchodních podmínkách nebo v obecných zásadách zpracování osobních údajů, uvádí ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Jiná situace nastává, když je cena rozdílná pro všechny uživatele určité platformy. Například aplikace může nabídnout všem svým uživatelům speciální „app cenu“. Nejde automaticky o cenu vytvořenou podle konkrétního člověka.

Někdy rozhoduje i to, odkud nakupujete

Rozdílná cena může souviset také s tím, zda nakupujete přes web, aplikaci nebo jiný prodejní kanál. Pokud například obchodník nabízí v aplikaci slevu, musí dodržet pravidla pro uvádění slev a u výrobku uvést nejnižší cenu, za kterou ho v daném prodejním kanálu nabízel během předchozích 30 dnů.

Spotřebitel by také neměl získat klamný dojem, že sleva platí pro všechny, pokud ji ve skutečnosti mohou využít jen uživatelé aplikace.

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Kdy už může jít o diskriminaci?

Ne každá rozdílná cena je cenovou diskriminací. Problém nastává například tehdy, pokud obchodník zákazníkovi účtuje více pouze kvůli jeho státní příslušnosti nebo místu bydliště.

Pravidla Evropské unie v určitých situacích zakazují, aby byl zákazník kvůli své národnosti nebo bydlišti znevýhodněn při nákupu zboží či některých služeb.

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Pokud si například Čech objedná zboží v jiné zemi EU a zajistí si jeho vyzvednutí bez přeshraničního doručení, neměl by dostat vyšší cenu jen proto, že je z jiné země. Podobně se pravidla týkají některých služeb, například ubytování nebo pronájmu auta.

Rozdílnou cenu ale mohou ospravedlnit jiné skutečnosti, například rozdílné daně nebo náklady spojené s dopravou.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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