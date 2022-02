Toto Schillerová nedomyslela. Paušalisté od příštího roku těžko získají úvěr

Kde je problém?

Ačkoliv ministerstvo financí uvádí, že daňové přiznání není z hlediska regulace při poskytování půjčky vyžadováno a jeho předložení může být naopak velmi zavádějící, protože nevypovídá o vyměřené dani, podle České bankovní asociace neexistence povinnosti k podání daňového přiznání poplatníka, který přistoupí do paušálního režimu, může zkomplikovat nebo i omezit přístup některých klientů k úvěrům. Daňové přiznání totiž subjektům poskytujícím úvěry slouží při posuzování úvěruschopnosti žadatele o úvěr jako primární zdroj informace o jeho příjmech, jakožto i výdajích, zejména u fyzických osob podnikatelů.

Jak jsme již psali, podle Filipa Hanzlíka, náměstka výkonného ředitele a hlavního právníka ČBA, jinými doklady či prohlášeními dlužníka lze dokument daňového přiznání nahradit jen stěží. Předpokládáme, že banky využijí u poplatníků v paušálním režimu daně jiný způsob, jak ověřit bonitu žadatele, a to např. výpis z obratů na bankovním účtu, doplňuje dále Michal Žurovec, ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace z Ministerstva financí ČR.

Veronika Hegrová, CSO z Hyponamiru.cz, říká, že čekají na přístup bank, které zatím nepřišly s konkrétním mechanismem výpočtu. Tím pádem se přesně neví, jak se bude přistupovat k OSVČ, které poprvé uplatní tuto metodu danění. Mechanismus může velmi zkreslit reálné příjmy, což můžou banky v souvislosti s trvající koronavirovou krizí vyhodnocovat jako rizikovější než doposud uplatňované způsoby danění. Pokud klientům jejich příjmy banka nebude umět dostatečně vyhodnotit, nemusí být takový příjem akceptován = klient na tento způsob danění nemusí získat hypotéku v potřebné výši nebo ji nezíská vůbec, popisuje.

Některé banky na řešení teprve pracují

Paušální režim funguje prvním rokem a první situace, kdy tito podnikatelé nebudou mít daňové přiznání, nastane v březnu 2022. Podle Michaely Průchové, která je zodpovědná za externí komunikaci ČSOB, mají tak banky ještě čas na přípravu postupu pro schvalování těchto případů. Klienti musí vždy prokázat dostatečné legální (tedy zdaněné) příjmy, které postačují ke splácení nového úvěru. Dá se předpokládat, že banky stanoví pro paušalisty nějaké maximální výše splátek (a tedy i max. výše celkového úvěrového zatížení), které budou schopni splácet. Obecně, pokud si chci brát úvěr, je lepší mít co nejvyšší prokazatelné a daněné příjmy, dodává.

V Raiffeisenbank se aktuálně na nové metodice pracuje a do konce roku postupují podle stávajících pravidel, tj. po předložení loňského daňového přiznání. Jakmile budeme mít pro klienty nové informace týkající se této problematiky, budeme je informovat, potvrdila Petra Kopecká, manažerka externí komunikace v Raiffeisenbank.

Také Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky, uvedl, že samotný způsob doložení příjmů ještě řeší a nyní není ještě zcela aktuální. Při žádosti o úvěr je vždy zajímají čisté příjmy, tedy příjmy po zaplacení daní. Ať už je tedy klient zaplatí stejným způsobem jako doposud nebo bude využívat paušál, to by pro nás neměl být rozdíl a nemělo by to tak ani jednu skupinu nějak znevýhodňovat, vysvětluje.

Jaké jsou konkrétní plány?

Posouzení o úvěruschopnosti předepsané zákonem bude u žadatelů v paušálním režimu jiné než u podnikatelů, kteří budou i nadále prokazovat svoji bonitu daňovým přiznáním. V UniCredit Bank pro posouzení v následujícím roce budou vycházet z doložení platby paušální daně. Nový proces v tento moment stále připravujeme a očekáváme, že nejpozději do konce tohoto roku budeme vědět přesné detaily nového procesu schvalování, upřesnil Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank. Od příštího roku budeme u živnostníků s paušální daní ověřovat jimi uvedené příjmy doložením výpisů z účtů v kombinaci s evidencí tržeb (příjmů), kterou by podnikatelé dle doporučení ministerstva financí vést měli. Doloží tak reálné příjmy na bankovní účet, popisuje Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu Banky CREDITAS.

V České spořitelně v roce 2022 od klientů budou podle tiskového mluvčího Filipa Hrubého vyžadovat:

daňové přiznání 2020 (pro zjištění kontinuity, aby věděli, že obraty deklarované klientem za rok 2021 ± odpovídají tomu, co klient vydělal v roce 2020)

přehled daňové evidence

výpisy z účtu s podnikatelským platebním stykem za posledních 6 měsíců (budou odpovídat doložené daňové evidenci)

příjmy, respektive doložené obraty (budou kráceny koeficientem odvětví)

Kdo chce hypotéku, má si vést evidenci

Už také ministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro server Podnikatel.cz přiznala, že je v zájmu OSVČ, aby i u paušální daně vedly evidenci příjmů. Banky s ní v tomto souhlasí. Například v Bance CREDITAS nepředpokládají, že by k nim často přicházeli žadatelé, kteří by nepředložili vůbec nic. A kdyby skutečně neměli nic v ruce, bude pro banku velmi obtížné příjmy zhodnotit a ověřit, což jsou z pohledu spotřebitelského zákona povinni. V každém případě bude mít výhodu podnikatel, který pravidelně vede svůj platební styk přes banky. Vést si evidenci tržeb (příjmů) určitě doporučujeme, doplňuje Lucie Brunclíková.

Také podle Petra Plocka by si měl žadatel o hypotéku nebo úvěr vždy vést přehled či evidenci a popřípadě může použít bankovní výpis finančních transakcí ze svého podnikatelského účtu. Pokud však nebude schopen nic takového doložit, bude se většina jeho finančních operací odehrávat v hotovosti nebo nebude mít „nic v ruce“, nebudeme moci posoudit jeho úvěruschopnost, a proto ani poskytnout úvěr, upozorňuje.

Čas je do března