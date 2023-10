Tři důležité důchodové novely s účinností v průběhu roku 2023

Úprava červnové valorizace

První z popisovaných změn se týkala červnové valorizace penzí. Díky vysoké inflaci a způsobu výpočtu růstu procentní výměry důchodů se v poměrně krátkém čase důchody rekordně zvýšily. Pravidelná valorizace se týká všech druhů důchodů. Starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. Všechny vyjmenované důchody jsou tvořeny základní a procentní výměrou.

Přitom základní výměra důchodu je pevně stanovená a je pro všechny důchodce stejná. Její výše je určena zákonem na 10 % průměrné mzdy, přesná částka je pak vždy pro období celého následujícího kalendářního roku stanovena nařízením vlády, proto se v rámci mimořádné valorizace nezvyšuje. Naopak procentní výměra důchodu je individuální. Ta je závislá na výši předchozí výdělečné činnosti důchodce a době jeho důchodově pojištěné výdělečné činnosti. Čím delší tato doba je a čím vyšší má výdělky, tím vyšší je jeho procentní výměra důchodu.

Procentní výměra se pak pravidelně valorizuje v závislosti na inflaci. Avšak novelou zákona o důchodovém pojištění s číslem 71/2023 Sb. se procentní výměra důchodu od červnové splátky 2023 zvýšila pouze o 2,3 % a o pevnou částku 400 Kč. Šlo o tolik diskutovanou novelu, která upravila způsob výpočtu a tím snížila pravidelnou valorizaci. O této novele jistě ještě uslyšíme, jelikož se její kritici obrátili na Ústavní soud. Ten bude rozhodovat, zda změna v červnové valorizaci nebyla retroaktivní, jelikož v době, kdy byla schválena, upravovala navýšení důchodů již plynoucí z aktuálního znění zákona.





Valorizace důchodů a dočasný příspěvek

K řádným valorizacím dochází pravidelně k 1. lednu daného kalendářního roku. Pokud inflace dosáhne v součtu alespoň 5 %, provádí se valorizace mimořádná. Namísto mimořádné valorizace důchodů bude nyní vysokou inflaci kompenzovat dočasný příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů. Dočasný příspěvek se bude skládat ze dvou částí. Jedna bude stanovena fixní částkou a druhá se bude odvozovat od procentní výměry. Pokud budou splněny podmínky (růst inflace), bude vyplácen ve druhé polovině kalendářního roku (do jeho konce). Poté bude nárůst zohledněn v pravidelné valorizaci vždy začátkem kalendářního roku.

Jedná se o novelu zákona o důchodovém pojištění s číslem 270/2023 Sb. Tedy o druhou důležitou novelu, která ovlivní výši důchodů. Vzhledem k její účinnosti (1. října 2023) se dotkne valorizací až od roku 2025. Reálné mzdy v ČR kvůli vysoké inflaci klesají, tudíž k valorizaci procentní výměry důchodu k 1. lednu 2024 stejně nedojde. Základní výměra důchodu vzroste všem o 360 Kč.

Omezení předčasných důchodů

Druhá novela se dotkla i předčasných důchodů. S odloženou účinností o třináct kalendářních měsíců se prodlouží doba důchodového pojištění potřebná pro odchod do předčasného důchodu. Pojištěnec bude mít nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění 40 let (dosud 35 let) a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky (zde již od 1. října 2023). Odchod do předčasného důchodu je nyní také výrazněji penalizován. Za každé započaté 90denní období částkou odpovídající vždy 1,5 % výpočtového základu (prakticky došlo ke zrušení hodnot krácení o 0,9 % a 1,2 %).

Dochází také k úpravě valorizací penzí. V případě předčasného důchodu nebude nově náležet až do dosažení řádného důchodového věku valorizace procentní výměry předčasného důchodu. Procentní výměra předčasného důchodu se nezvýší, pokud poživatel tohoto důchodu nedosáhl důchodového věku v období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se vyplácené důchody zvyšují.

Žádost o důchod online

Poslední významnou připravovanou novinkou z oblasti důchodového pojištění je zavedení možnosti podání žádosti o důchod online. Tato změna souvisí se změnou evropské legislativy, která požaduje zavedení této možnosti. A to již od prosince 2023. Novelu s číslem sněmovního tisku 443 čeká jednání v Senátu.

Nově bude možné žádat o důchod online prostřednictvím speciálně připravené počítačové aplikace České správy sociálního zabezpečení (v rámci ePortálu ČSSZ). Podle důvodové zprávy k novele zákona bude prostřednictvím aplikace umožněno podat první část žádosti o důchod (včetně nezbytných příloh). Po přihlášení jedním z uznávaných způsobů elektronické identifikace (např. eObčanka, NIA ID, MojeID, bankovní identita, datová schránka) se žadateli nabídne předvyplněný formulář, jehož součástí budou interaktivní nápovědy, průběžná kontrola a samozřejmě i následné odeslání. Tím má být v maximální možné míře zaručeno úplné podání bez nutnosti dalšího doplnění za osobní účasti žadatele na OSSZ.

Změna termínů pro výplatu důchodů

S odloženou účinností od poloviny následujícího roku se změní i výplatní období pro důchody z tzv. klouzavého měsíce na měsíc kalendářní. K tomu je třeba redukovat počet výplatních termínů důchodů (z dosavadních třinácti na 4 až 5) a koncentrovat je do první poloviny kalendářního měsíce tak, aby všichni důchodci obdrželi důchod vyplácený na kalendářní měsíc v jeho první polovině (předpokládané splatnosti jsou 6., 8., 10., 12. a popř. i 14. den v měsíci).