Tropické teploty jsou tady. Pro zaměstnavatele začínají platit důležitá pravidla

Léto se letos hlásí hned tropickými teplotami a spolu s nimi přichází i otázka, na kterou řada zaměstnavatelů zapomíná. Zákon totiž ukládá firmám povinnost zajistit zaměstnancům konkrétní opatření, která jim mají práci ve vysokých teplotách ulehčit.
Jedná se o pitný režim. A za určitých podmínek také o takzvané ochranné nápoje. Důvod je jednoduchý. Ztráta tekutin způsobená vysokými teplotami vede ke snížení koncentrace, pracovního výkonu a zároveň zvyšuje riziko pracovních úrazů. Zaměstnavatel proto musí zajistit dostatek pitné vody a v případě nadměrné tepelné zátěže také další nápoje, které pomohou ztracené tekutiny doplnit.
Nestačí jen voda
Pitný režim musí zaměstnavatel zajistit vždy. Ochranné nápoje ale zaměstnanci dostávají jen tehdy, pokud jsou při práci vystaveni vyšší tepelné zátěži, která překračuje hygienické limity.
Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytovat ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami. Konkrétní podmínky pak stanovuje nařízení vlády.
Rozhodující je především množství tekutin, které pracovník během směny ztratí potem a dýcháním. Pokud ztráta přesáhne 1,25 litru za osmihodinovou směnu, vzniká nárok na ochranný nápoj. Ten musí zaměstnavatel poskytovat bezplatně a přímo na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti.
Kancelářští pracovníci mají nárok až při 34 stupních
Pravidla se liší podle druhu vykonávané práce. U administrativních pracovníků, kteří vykonávají kancelářské činnosti nebo pracují převážně vsedě, vzniká nárok na ochranný nápoj při teplotě vzduchu 34 °C a vyšší.
U fyzicky náročnějších profesí však mohou být podmínky splněny mnohem dříve. Rozhodující je zařazení práce do jednotlivých tříd podle energetického výdeje.
Přehled tříd práce
|Třída
|Typické profese
|I
|administrativní pracovníci, práce na počítači, laboratorní práce
|IIa
|pokladní, řidiči, lehké manuální práce
|IIb
|dělnické profese, svářeči, lakýrníci
|IIIa
|skladníci, mechanici, stavební práce, pekaři
|IIIb
|zemědělci, foukači skla, práce v kovárnách
|IVa
|lesníci, práce s lopatou, manipulace s těžšími břemeny
|IVb
|práce v lomech, hlubinných dolech, ruční práce v zemědělství
|V
|výkopové práce, transport těžkých břemen, ruční ražba v dolech
Právě podle této klasifikace se určuje, zda zaměstnanci stačí pitná voda, nebo zda musí zaměstnavatel zajistit například minerální vody či iontové nápoje.
Samotný ochranný nápoj se poskytuje přímo na pracovišti či v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby jej mohl zaměstnanec snadno a bezpečně využít.
Příklad výpočtu množství ochranného nápoje podle odborů
Zaměstnanec pracuje jako skladník (třída práce III). Na pracovišti je 29°C. Rozpětí ve °C pro třídu práce IIIa je 20–29 °C, rozdíl 9 °C. Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí je 0,9–2,8 litrů, rozdíl 1,9 litrů.
1,9 : 9 = 0,21 litr / 1 °C
Náhrada tekutin za osmihodinovou směnu = 0,21 × 9 = 1,89 + 0,9 = 2,79 litru = 2,8 litru.
Pro posouzení, komu je nutné zajistit minerálky a iontové nápoje a komu stačí pouze pitná voda, se vychází z tříd práce podle energetického výdaje, které stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., to ve znění novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Dodržuje váš zaměstnavatel své povinnosti na pracovišti v tropických dnech?
Pokuta může dosáhnout až 2 milionů korun
Ignorovat povinnosti se zaměstnavatelům nemusí vyplatit. Kontrolu dodržování pravidel provádí inspekce práce a sankce mohou být velmi vysoké.
Za nezajištění ochranných nápojů hrozí pokuta až 1 milion korun. Pokud zaměstnavatel nezajistí ani základní pitný režim, může sankce vystoupat dokonce až na 2 miliony korun.
V době tropických teplot by proto firmy měly zkontrolovat, zda mají pitný režim nastaven správně a zda jejich zaměstnanci splňují podmínky pro poskytování ochranných nápojů. Povinnost totiž neplatí jen pro stavební dělníky nebo pracovníky v továrnách. Za určitých okolností se může týkat i lidí pracujících v kancelářích.