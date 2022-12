Učí lidi cvičit na kancelářské židli. Za rok už mají 20 tisíc uživatelů

Jiří Zadina a Ondřej Horák, zakladatelé Office Fitness. Jak už název napovídá, jejich projekt se zaměřuje na cvičení v kanceláři. Pomocí jednoduchých pětiminutových cvičení přímo na kancelářské židli pomáhají klientům se fyzicky i psychicky odreagovat od všednodenní práce. S přechodem zaměstnanců na home office dávají i tipy, jak si uspořádat domácí kancelář, aby si lidé neničili své zdraví a udržovali se v dobré kondici.

Ondřeji, vy jste byl jeden čas velmi úspěšným ředitelem dvou firem a najednou nastal zlom a celý svět se vám zhroutil jako domeček z karet. Co se tehdy konkrétně stalo?

Stalo se to, že jsem příliš času věnoval práci a méně sobě nebo skoro vůbec, takže jednoho dne náležitě muselo dojít na lámání chleba a tělo řeklo dost a řeklo to tak jasně, že jsem nedokázal vstát z postele. Nedokázal vzít ani telefon, a když se rozsvítil, protože jsem ho měl na potichu, tak jsem se rozbrečel a nedokázal jsem dál pracovat. Takže tělo mi jasně řeklo, že takhle to dál nejde.

Jak jste to řešil?

Řešil jsem to tím, že jsem zašel za psychologem. Ten mi doporučil, abych se na půl roku totálně odpojil od všeho. To znamená od všech různých elektronických zařízení a od práce a někam se uklidil do klidu a dal se dohromady, protože takhle by to nemohlo dál pokračovat.

Pojďme k vašemu projektu Office fitness. Ten jste založil společně s Jirkou Zadinou. Jak jste se poznali a kdo přišel s tou úplně prvotní myšlenkou něco takového vybudovat?

My jsme se poznali už v porodnici, i když si to samozřejmě nepamatujeme, protože jsme se narodili ve stejný den ve stejné porodnici. Během dospívání jsme se vídali a taky se kamarádili, pak se naše cesty rozešly.

V hlavě jsem měl stále to, že jsem se dokázal dostat z toho dna zpátky a rád bych nějakým způsobem pomohl i ostatním, kteří jsou na tom podobně anebo se do toho úspěšně řítí nějakou svojí činností. Takže jsem chtěl udělat nějaký program, který by měl dopad lidi, protože si myslím, že situace, která potkala mě, není v současné době vůbec ojedinělá.

Dokonce si myslím, že to je okolo dvaceti procent lidí v produktivním věku, co něco podobného zažívá. Zašel jsem proto za Jirkou a on jako dlouholetý fitness trenér se zmínil, že jezdí do firem, kde pomáhá lidem, jak si správně nastavit pracovní místo, jak správně sedět, jak si dělat přestávky. Tedy hygienu při práci a jak cvičit, aby to tělo netrpělo. Tenkrát jsem mu řekl: Jirko, tohle je skvělá věc, protože to by mohlo pomoct hodně lidem. Mám pocit, že tady nic takového na trhu není.





Pojďme ještě více k tomu vašemu projektu. V úvodu jsem naznačil, že se jedná o pětiminutová cvičení, přičemž kurzy jsou převážně online. Je to prostřednictvím aplikace, nebo jsou videa dostupná pouze na vašem webu?

Je to webové rozhraní, které je k dispozici na mobilu i na počítači. Každý den se zveřejňuje nová pětiminutovka, aby si každý dokázal najít při práci čas právě na cvičení. A všechny pětiminutovky jsou k dispozici i zpětně. Máme to koncipované tak, že lidem pomůžeme nastavit pracovní místo, naučíme je správně sedět a postupně procvičujeme ty nejzatěžovanější partie těla s tím, že postupně procvičujeme a posilujeme celé tělo. Přidáváme i lekce, které se zabývají i home officem, protože spousta lidí v poslední době pracuje z domova.

Máme i lekce, které se zabývají třeba obličejovou jógou, protože přece jenom jak máme teď ty online konference častěji a častěji, tak to, co prvotně vidíme, je náš obličej. Lekce pomáhají zlepšovat a zkrášlovat i náš obličej. A máme i lekce zaměřené na osobní rozvoj, protože spousta lidí se může zastavit, zamyslet se při otázkách, kde se v životě nacházejí, co by třeba chtěli atd.

A pořádáte i sezení a cvičení pro zaměstnance přímo ve firmách?

Taky. Ono to nebylo poslední dobou moc možné, ale teď, jak se situace uvolnila, dojíždíme i do firem, což je velice kvitováno ze strany zaměstnavatelů i těch zaměstnanců. Přeci jen osobní kontakt s těmi lidmi je nejlepší. Takže to, co děláme v online kurzu, se zaměstnanci děláme i na místě a oni si pak celý program během toho roku cvičí a mají z toho ještě větší užitek.

Jak dlouho ta vaše firma funguje a kolik registrovaných uživatelů už ve vaší webové aplikaci máte?

Fungujeme od září 2020, čili teď budeme brzy slavit první rok a aktuálně máme okolo dvaceti tisíc uživatelů.

Vy už jste to naznačil: svět se tak lehce obrátil naruby, mnoho zaměstnanců pracuje ještě stále z domova, a někteří si home office dokonce ponechali jako částečný způsob své práce. Co byste těmto lidem doporučil, na co by určitě neměli zapomenout?

Neměli by zapomenout na to, aby si den naplánovali. Ono se může zdát z pohledu člověka, který nemá zkušenosti s prací z domova, že si ten den užije, že něco udělá a že to je pohoda. Jenomže ono je to právě naopak. Jak většinou neumíme hospodařit s časem, tak se může stát, že v sedm osm večer zjistíme, že jsme u toho počítače proseděli celý den a není nám vůbec dobře.

Takže doporučuju zavést si třeba ranní rituály. To znamená studenou sprchu, naplánovat si den, můžete si dát i dechová cvičení a potom si opravdu naplánovat činnosti, které pro ten den chcete udělat.

Dát k nim různou prioritu a neplánovat si toho úplně moc, protože pokud si toho naplánujeme moc, tak potom ten pocit toho, že jsme nezvládli všechno, je spíše frustrující. Je lepší si třeba naplánovat na den tři zásadní úkoly, které chci splnit, a pokud to stihnu dříve, tak si přidat další. Ten pocit je pak lepší i z té vykonané práce.

Co dělají podle vás Češi špatně při své práci? Je to počet prosezených hodin u počítače, málo pohybu, špatná strava nebo kombinace všeho?

Vidím to přesně tak, jak to říkáte. Všechny tyto faktory hrají roli, plus je to ještě to, že si nedokážeme dělat přestávky. To znamená, že většinou už nejsme schopni koncentrovat se na práci déle jak 30 minut, ale bohužel to děláme tak, že prosedíme u počítače hodinu dvě, aniž bychom si udělali přestávku. Potom ta efektivita prudce klesá a my neuděláme tolik práce, co bychom si představovali. A opět může dojít k pocitu té nedostatečnosti. Čili tyto všechny faktory, které jste vyjmenoval. Přidal bych tedy i povinné přestávky, protože opravdu je skvělé si každou hodinu vstát, napít se, projít se, procvičit se nebo zacvičit si a udělat si přestávku a naladit se na další pracovní blok.

Dnes jsou také velmi populární aplikace na meditace, kdy člověk zklidní i svoji mysl. Velkou popularitu si v zahraničí drží aplikace Calm nebo Headspace, kterou nyní ostatně hodně propaguje i Netflix. Neuvažovali jste jít i touto cestou? Přeci jen ve zdravém těle je nutný i zdravý duch.

Určitě ano. My nyní zvažujeme, jak do našeho programu zavést formy meditace. Spousta lidí se toho slova trošku bojí, takže chceme jít spíš tou cestou, že bychom to nenazývali meditace, ale nějaké duševní cvičení spojené s dechovým cvičením, kdy ty lidi motivujeme k tomu, aby se zastavili, srovnali si myšlenky, prodýchali se a naladili se na další průběh dne.

Řekl jste, že vaše firma teprve oslaví první rok své existence, přesto už plánujete expanzi do zahraničí. Viděl jsem plány na Spojené státy i skandinávské země. Nemáte strach, že jste si na sebe ušili velký bič? Aby se váš byznys zase nerozjel tak moc, až byste sám pociťoval napětí a stres z tak velké expanze?

Trošku. Udeřil jste hřebíček na hlavičku. Nicméně vím, že toto nezvládneme sami. Proto teď hledáme partnery, se kterými bychom mohli expanzi provést. Víme, že naše kapacita je limitující, a určitě nechceme překračovat meze, aby to neskončilo nějakým způsobem, který já ani Jirka nechceme.

Nemyslíte, že by bylo lepší se zaměřit spíš na státy, které jsou kolem nás? Například Slovensko, Maďarsko, Polsko, kam většina tuzemských firem expanduje?

To Slovensko ano, máme ho v plánu, ale všechno potřebuje nějaký čas. Skandinávské země a Spojené státy jsme zavedli proto, že máme už celý program namluvený v angličtině. Takže jsme toho chtěli využít a expandovat třeba jenom na ty skandinávské země, které mají angličtinu na velice pokročilé úrovni.

Největší koncentrace manažerů a vrcholných ředitelů je v Praze, kde ostatně dojíždění do práce zabírá spoustu času. Nepřemýšleli jste, že byste vymysleli i plán, který by pomohl lidem se uvolnit v autě, v MHD, podle toho, jak cestují?

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví PhDr. Dagmar Kučerová mzdový poradce Položit dotaz

To jsem zapomněl zmínit. Ano, máme v programu i cvičení pro lidi, kteří cestují často nebo dlouho. Máme i krátká cvičení, tří, čtyř a pětiminutová cvičení. Jsou to cvičící bloky, které pomáhají i lidem, kteří cestují.

Říká se, že aby cvičení bylo úspěšné, tak by mělo probíhat dvacet minut a déle. Vy nabízíte pouze pětiminutovky. Máte ověřené, že opravdu ty pětiminutovky skutečně pomáhají?

Ano, máme to ověřené jak na sobě, tak i na svých klientech. K dvacetiminutovému cvičení se odhodlá opravdu velice málo lidí, protože mají v hlavě, že nemají čas dát si 20 minut cvičení, protože by jim uteklo něco jiného. Opravdu stačí těch pět minut. Pokud si najdete dvakrát třikrát během dne na pětiminutovku čas, tak je to mnohem efektivnější než cvičit 20 minut v kuse. Jde o to, že se procvičí svalové partie, a taky máte mnohem lepší náladu. Získáte jiné emoce a mnohem lépe pak pracujete a pokračujete v tom dni. Takže za nás pět minut stačí, Je to lepší než jít jednou za týden do posilovny a zvedat činky a být v té pozici, kdy jste zafixováni v té nesprávné a nezdravé pozici celý den a třeba si tím cvičením ještě ty problémy zhoršíte.

Zapomněli jsme zmínit jednu důležitou věc. Jak se klientům připomínáte, že mají cvičit?