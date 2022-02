V roce 2020 by Apple Pay a Google Pay měly mít všechny tuzemské banky

Placení pomocí mobilních zařízení s Google Pay nebo Apple Pay a dalšími technologiemi se přitom stále rozmáhá a tím pádem přibývá také bank, které je nabízejí.

První dojmy nováčků

Služba Apple Pay je od 5. listopadu dostupná pro klienty ČSOB a Poštovní spořitelny, kteří mají platební kartu Mastercard. Spuštění služby pro klienty s platební kartou VISA plánuje ČSOB v následujících týdnech. Našim klientům patří velké poděkování za trpělivost, se kterou na novou službu čekali. Uvědomujeme si, že jsme nepřišli se službou jako první a o to víc si ceníme toho, že nám naši klienti zachovali svou přízeň a budeme se jim toto čekání snažit vynahradit, uvádí Jan Sadil, člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel zodpovědný za oblast Retail v tiskové zprávě. Spuštění služeb Apple Pay je pro tuto banku jednou částí z jejich celkové inovační strategie.

V půlce října spustily Apple Pay dvě banky – Raiffeisenbank a Fio banka. Informovali jsme o tom v článku Apple Pay se rozšiřuje. Dostupné je také pro klienty Raiffeisenbank a Fio banky. V Raiffeisenbank byl zájem vysoký, stejně jako u ostatních bank. Za prvních 6 dnů si klienti přidali přes 22 tisíc karet a provedli 50 tisíc plateb (97 % jsou nákupy v kamenných obchodech, zbytek výběry z bankomatu a platby na internetu), popisuje Petra Kopecká, External Communicaton Manager z Raiffeisenbank. Ta také podotýká, že podle jejich očekávání i zkušeností z jiných bank mají klienti o Apple Pay větší zájem a používají službu častěji než řešení pro Android – Google Pay.

Ve Fio bance si Apple Pay aktivovalo zatím přibližně 15 tisíc klientů, což je dle jejich očekávání. Apple Pay v počtu klientů dohání počet uživatelů s Google Pay. Tam je to zřejmě dáno hlavně tím, že je nutné mít telefon s NFC a touto technologií ještě není vybavena velká část telefonů. Očekáváme tedy, že během pár měsíců Apple Pay bude u nás používat více klientů než placení pomocí Google Pay, popisuje Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky.

V UniCreditBank Apple Pay spustili v polovině července a každý týden registrují tisíce nových klientů, kteří si aktivují danou službu na jedné či více kartách. Jejich klienti Apple Pay využívají stále více a podíl plateb touto formou roste a dosahuje jednotek procent ze všech uskutečněných karetních transakcí. Náš průměrný klient, který službu využívá, zaplatí jednou transakcí v průměru 450 Kč, celkem měsíčně pak kolem 8000 korun. Nejčastěji Apple Pay klienti využívají v retailových řetězcích, e-shopech nebo v řetězcích rychlého občerstvení, dodává Petr Plocek, Head of Identity & Communication z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Ostatní banky pracují

K bankám, které již mají Apple Pay i Google Pay, patří Air Bank, Česká spořitelna, Fio banka, JT Banka, Komerční banka, mBank a MONETA Money Bank.

V ČSOB momentálně ještě připravují spuštění Google Pay. Jedná se o komplexní projekt vyžadující změnu technologií zpracování plateb, rozsáhlý vývoj a testování, aby vše bylo pro klienty maximálně bezpečné, spolehlivé a pohodlné, doplňuje tiskový mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Tento termín uvádí ohledně Google Pay také Raiffeisenbank. Ta od září nabízí klientům vlastní aplikaci RaiPay. Za prvních 40 dnů si klienti přidali asi 23 tisíc karet a provedli 180 tisíc plateb, upřesňuje Petra Kopecká. Vlastní aplikaci s názvem My Air má také Air Bank, která Google Pay spustila 5. listopadu společně s Garmin Pay a Fitbit Pay.

Službu Google Pay připravují také v UniCredit Bank a její spuštění plánují během listopadu a včas jej oznámí. Na začátku příštího roku by se pak Apple Pay měli dočkat klienti Banky CREDITAS, jak potvrdil tiskový mluvčí Ivo Měšťánek. A v Equa bank v průběhu prosince spouští testování Apple Pay. P o jeho dokončení, pokud vše proběhne v pořádku, tak spustíme obratem ostrý provoz, dodává Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí z Equa bank.

Termíny spuštění Apple Pay a Google Pay Banka Technologie Plánovaný termín spuštění Banka CREDITAS Apple Pay na začátku roku 2020 ČSOB Google Pay podzim 2019 Equa bank Apple Pay po testování v prosinci 2019 Raiffeisenbank Google Pay podzim 2019 UniCredit Bank Google Pay listopad 2019

Další novinky

Placení pomocí mobilních zařízení nepatří mezi jediné novinky, které banky pro klienty chystají. Před pár dny jsme vás informovali o okamžitých platbách v článku Konec čekání na peníze. Používejte okamžité platby. Na těch pracují ve Fio bance společně s novým způsobem autorizace transakcí nebo nové možnosti nastavení zabezpečení platebních karet.

Například v Raiffeisenbank v následujícím roce plánují rozšířit metody ověření online plateb o tzv. mobilní klíč. Je to aplikace pro chytré telefony, ve které bude klient potvrzovat přihlašování do internetového bankovnictví nebo certifikovat platební operace, a to buď PINem, nebo biometrikou, upřesňuje Petra Kopecká. Kromě toho chystají další vylepšení jak internetového, tak mobilního bankovnictví.