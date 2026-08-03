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V srpnu propadne nejvíce řidičských průkazů. Týká se to hlavně seniorů

Jana Knížková
Dnes
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Senior sedí v autě za volantem a právě se připoutává
Autor: Shutterstock.com
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Srpen je měsícem, kdy letos přestane platit nejvíce řidičských průkazů. Podle Ministerstva dopravy se povinnost jejich výměny týká statisíců řidičů, přičemž největší skupinu tvoří lidé starší 60 let. Mnozí přitom ani netuší, že jim doklad brzy vyprší.
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Řada seniorů usedá za volant každý den, jezdí na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Právě proto se vyplatí zkontrolovat, zda je řidičský průkaz stále platný. Letos musí do konce roku nový doklad vyřídit více než 450 tisíc řidičů a nejvíce výměn připadá právě na osoby starší 60 let.

Nejvíce průkazů končí právě v srpnu

Ministerstvo dopravy upozorňuje, že nejsilnější vlna končících řidičských průkazů připadá právě na srpen. Další vytížený měsícý bude říjen.

Kdo nechá výměnu na poslední chvíli, může počítat s delším čekáním. O nový řidičský průkaz je ale možné požádat už tři měsíce před koncem jeho platnosti.

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Propadlý průkaz může zkomplikovat cestování

Neplatný řidičský průkaz nemusí znamenat problém jen při silniční kontrole. Potíže může způsobit také při cestách do zahraničí, kde je fyzický řidičský průkaz běžně vyžadován.

Pokud si nejste jistí, kdy platnost vašeho průkazu končí, stačí se podívat na datum uvedené na jeho přední straně. Řidičské průkazy se standardně vydávají s platností deset let.

Žádost lze podat i z domova

Dobrou zprávou je, že kvůli výměně už není vždy nutné chodit na úřad. Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy a podle Ministerstva dopravy ČR tuto možnost stále častěji využívají také senioři.

Systém většinu údajů vyplní automaticky, často včetně fotografie. Žadatel si pouze zkontroluje údaje a zvolí místo, kde si nový řidičský průkaz vyzvedne. Kromě úřadu je možné využít také výdejní místo nebo výdejní box.

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Kolik výměna stojí?

Pokud řidičský průkaz měníte pouze proto, že končí jeho platnost, je výměna zdarma.

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Poplatek se hradí například při ztrátě nebo odcizení dokladu, případně pokud potřebujete nový průkaz ve zrychleném režimu. Ve standardní lhůtě je nový řidičský průkaz vydán do 20 dnů, expresně pak do pěti pracovních dnů.

Vyplatí se zkontrolovat datum ještě dnes

Kontrola platnosti řidičského průkazu zabere jen několik vteřin, přesto může ušetřit zbytečné starosti. Právě nyní, kdy v srpnu končí platnost největšímu počtu řidičských průkazů, se vyplatí ověřit, zda se povinnost výměny netýká i vás.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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